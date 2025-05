Torres-Atalanta Under 23 dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo il clamoroso 7-1 dell’andata, la Torres e l’Atalanta si ritrovano per il ritorno al Vanni Sanna. Formazioni, canali tv e streaming.

Si riparte da un clamoroso 7-1. La gara di ritorno fra Torres e Atalanta Under 23 ricomincerà dal rotondissimo punteggio in favore dei nerazzurri con cui si è aperto il Primo turno Nazionale dei playoff di Serie C NOW.

È chiaro come ai sardi servirebbe un’impresa davvero difficile da poter anche solo pensare: la squadra di Greco per superare il turno dovrebbe vincere con sei reti di scarto davanti al pubblico del Vanni Sanna.

L’Atalanta, invece, cercherà di gestire il risultato e arrivare al secondo turno nazionale per la prima volta nella propria giovanissima storia.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.