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FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Torna Lautaro, Thuram e Pio Esposito al top: adesso chi gioca titolare contro la Roma? La gestione del super attacco dell'Inter

Serie A
Inter
Roma vs Inter
Roma

L'attacco dell'Inter sta girando alla grande: contro la Roma tornerà titolare Lautaro, ma tra Thuram e Pio Esposito è un bel dilemma per Cristian Chivu.

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13 goal realizzati, tutti gli attaccanti già a segno: l'attacco dell'Inter è partito alla grande e lì davanti per Chivu ci sono solo certezze.

Prima della sosta ci sarà il primo crocevia importante della stagione, lo scontro diretto in vetta con la Roma, e proprio tra tante certezze, però, Chivu dovrà fare una scelta.

  • TORNA LAUTARO DOPO IL RIPOSO

    E sempre a proposito di certezze, una di queste è che Lautaro sarà sicuramente titolare contro la Roma.

    Il Toro è rimasto in panchina per tutta la partita a San Siro contro l'Udinese, riposandosi proprio in vista dello scontro al vertice con giallorossi.

    Proprio in virtù dello stato di forma di Thuram e Pio Esposito, con Bonny che si è dimostrato un'ottima alternativa, Chivu si è potuto permettere di lasciare fuori il suo capitano.

    Ma contro la Roma, zero dubbi: Lautaro tornerà al suo posto.

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  • PIO ESPOSITO O THURAM, CHI GIOCA TITOLARE?

    Facciamo un riepilogo dei numeri: Lautaro, Pio Esposito e Thuram hanno segnato 6 goal in tre nelle prime quattro giornate, equamente divisi. E contro l'Udinese si è sbloccato anche Bonny.

    Thuram ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato dopo i problemi fisici avuti durante il Mondiale, ma adesso stiamo ammirando quasi la versione migliore di Thuram, che ha avuto un super impatto contro il Napoli ed è stato l'MVP della partita con l'Udinese.

    E poi c'è Pio Esposito, che ha fatto uno step in più rispetto allo scorso campionato in termini di consapevolezza e maturità. Tenerlo fuori è adesso più complicato che mai, anche perché il lavoro che fa lui davanti non lo fa nessuno.

    Contro la Roma, però, sarà di nuovo tempo di Thu-La, tornata di nuovo scintillante contro il Napoli e pronta a risplendere anche all'Olimpico. Pio Esposito sarà pronto a dare il suo contributo a dare in corso, per diversificare la manovra offensiva di Chivu e trovare quelle giocate sporche che servono in partite del genere.


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