Torna Lautaro, Thuram e Pio Esposito al top: adesso chi gioca titolare contro la Roma? La gestione del super attacco dell'Inter

Facciamo un riepilogo dei numeri: Lautaro, Pio Esposito e Thuram hanno segnato 6 goal in tre nelle prime quattro giornate, equamente divisi. E contro l'Udinese si è sbloccato anche Bonny.

Thuram ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato dopo i problemi fisici avuti durante il Mondiale, ma adesso stiamo ammirando quasi la versione migliore di Thuram, che ha avuto un super impatto contro il Napoli ed è stato l'MVP della partita con l'Udinese.

E poi c'è Pio Esposito, che ha fatto uno step in più rispetto allo scorso campionato in termini di consapevolezza e maturità. Tenerlo fuori è adesso più complicato che mai, anche perché il lavoro che fa lui davanti non lo fa nessuno.

Contro la Roma, però, sarà di nuovo tempo di Thu-La, tornata di nuovo scintillante contro il Napoli e pronta a risplendere anche all'Olimpico. Pio Esposito sarà pronto a dare il suo contributo a dare in corso, per diversificare la manovra offensiva di Chivu e trovare quelle giocate sporche che servono in partite del genere.



