Torna la Reggina: ufficiale il cambio di denominazione della LFA Reggio Calabria

Il club amaranto, attualmente in Serie D, ha ottenuto il ritorno alla storica denominazione: ufficiale il cambio da LFA Reggio Calabria a Reggina.

La Reggina è ufficialmente ritornata. Ad annunciarlo, con orgoglio e senso di appartenenza, è proprio la società amaranto, che dopo il fallimento del club nel 2023 è ripartita dalla Serie D acquisendo il nome di LFA Reggio Calabria.

Oggi però, come annunciato dalla società con una nota ufficiale, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha autorizzato il mutamento di denominazione sociale in A.S. REGGINA 1914.

Un vittoria per tutta la città di Reggio Calabria, con tanta soddisfazione da parte dell’attuale proprietà che ha portato avanti l’iter per il cambio di denominazione, mantenendo la promessa fatta con il popolo amaranto al momento del loro insediamento.