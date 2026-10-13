Torna la Champions: all’Inter servono tre punti contro il Bruges, Lautaro vuole rompere il digiuno europeo, Tresoldi l'insidia principale

Prima notte europea della stagione a San Siro per l’Inter di Cristian Chivu.
Se in campionato i nerazzurri marciano a passo spedito, reduci da un netto 3-0 casalingo contro il Parma, in Champions è subito fondamentale il match contro il Club Bruges.
Il debutto con sconfitta, seppur onorevole, a Madrid obbliga i nerazzurri a non sbagliare, vista la formula di una League Phase altamente intricata, specie se l’obiettivo del club è quello di chiudere fra le prime 8.
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