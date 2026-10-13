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Matteo Occhiuto

Torna la Champions: all’Inter servono tre punti contro il Bruges, Lautaro vuole rompere il digiuno europeo, Tresoldi l'insidia principale

Champions League
Inter vs Club Bruges
Inter
Club Bruges

Dopo il ko di Madrid, i nerazzurri cercano i primi punti in Champions League puntando sul ritorno del capitano titolare, che in Europa non segna da 11 mesi.

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Prima notte europea della stagione a San Siro per l’Inter di Cristian Chivu.

Se in campionato i nerazzurri marciano a passo spedito, reduci da un netto 3-0 casalingo contro il Parma, in Champions è subito fondamentale il match contro il Club Bruges.

Il debutto con sconfitta, seppur onorevole, a Madrid obbliga i nerazzurri a non sbagliare, vista la formula di una League Phase altamente intricata, specie se l’obiettivo del club è quello di chiudere fra le prime 8.


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  • Lautaro Martinez InterGetty Images

    LAUTARO PER ROMPERE IL DIGIUNO

    Chi guiderà l’assalto nerazzurro ai tre punti è, ovviamente, Lautaro Martinez. L’argentino è pronto a tornare titolare al centro del reparto offensivo al fianco di Marcus Thuram. Il capitano interista, impiegato soltanto per uno spezzone finale nell'ultimo turno di Serie A, riprende le chiavi dell'attacco con una motivazione speciale: interrompere un digiuno in Champions League che dura da ben 11 mesi. L’ultimo centro in Europa, infatti, è datato 5 novembre 2025, nel 2-1 sul Kairat Almaty.

  • FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    IL DUELLO CHIVU-LEKO

    Alla vigilia della sfida, la conferenza stampa dei due allenatori ha evidenziato una forte stima reciproca. Chivu, come spesso in questi casi, ha predicato calma e concentrazione, ricordando che "un sogno impone grande responsabilità" e sottolineando la necessità di affrontare il percorso europeo partita dopo partita per centrare l'obiettivo degli ottavi. Chi ha elogiato, invece, il lavoro del rumeno, è stato il rivale di giornata Ivan Leko, guida tecnica, del Bruges, che ha sottolineato come quello dell’Inter sia  "il miglior 3-5-2 degli ultimi anni in Europa". Nonostante i complimenti, l’allenatore croato ha lanciato un chiaro guanto di sfida, assicurando che la sua squadra si presenterà sul prato di San Siro con il coraggio e l'identità necessari per giocare a viso aperto e provare a vincere.

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  • FBL-BEL-PROLEAGUE-LA LOUVIERE-CLUB BRUGGEAFP

    OCCHIO AL CLUB BRUGES E A TRESOLDI

    L’Inter, tuttavia, dovrà fare attenzione a un Bruges estremamente insidioso. I belgi hanno perso 3-2 all’esordio in Champions con l’Aston Villa, ma mettendo in grande difficoltà la squadra campione della scorsa Europa League. C’è da monitorare, soprattutto, Nicolò Tresoldi: ben 6 reti già messe a segno in questa stagione, la punta centrale rappresenta il vero punto di riferimento offensivo nello scacchiere tattico di Leko.

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  • Calhanoglu Inter ParmaGetty Images

    LA PROBABILE FORMAZIONE NERAZZURRA

    Chivu riproporrà i titolari in Champions, facendo una mini rivoluzione rispetto alla gara di campionato col Parma. Davanti a Martinez, in difesa torneranno Akanji e Bastoni, con Bisseck spostato sul centrodestra. Diouf e Dimarco saranno gli esterni del 3-5-2 con Chalanoglu, che ha smaltito il problema al ginocchio, Zielinski e Barella in mezzo. Davanti, con Lautaro, toccherà a Marcus Thuram. 

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13 ott 2026

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