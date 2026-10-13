Torna la Champions: all’Inter servono tre punti contro il Bruges, Lautaro vuole rompere il digiuno europeo, Tresoldi l'insidia principale

Alla vigilia della sfida, la conferenza stampa dei due allenatori ha evidenziato una forte stima reciproca. Chivu, come spesso in questi casi, ha predicato calma e concentrazione, ricordando che "un sogno impone grande responsabilità" e sottolineando la necessità di affrontare il percorso europeo partita dopo partita per centrare l'obiettivo degli ottavi. Chi ha elogiato, invece, il lavoro del rumeno, è stato il rivale di giornata Ivan Leko, guida tecnica, del Bruges, che ha sottolineato come quello dell’Inter sia "il miglior 3-5-2 degli ultimi anni in Europa". Nonostante i complimenti, l’allenatore croato ha lanciato un chiaro guanto di sfida, assicurando che la sua squadra si presenterà sul prato di San Siro con il coraggio e l'identità necessari per giocare a viso aperto e provare a vincere.