Torna il fuorigioco con 'luce' e cambia la regola? La proposta di Wenger per segnare più goal: test nel campionato canadese

Secondo quanto spiegato dallo stesso Wenger, l’ex tecnico dell’Arsenal lavora dal 2019 - anno del suo ingresso in FIFA - a una riforma che riporti vantaggio agli attaccanti, eliminato dall’introduzione massiccia del VAR.

Richiamando le decisioni prese dopo il Mondiale italiano del 1990, il francese ha ribadito che all’epoca “nel dubbio, veniva favorito l’attaccante”, mentre oggi questo principio è stato cancellato dalla precisione millimetrica della tecnologia.

Per questo motivo ha rilanciato l’idea che un calciatore non sia in fuorigioco se qualunque parte del suo corpo è allineata con l’ultimo difensore, affermando che “tra un anno la decisione sarà presa dall’IFAB”.