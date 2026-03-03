Torna il fuorigioco con 'luce' e cambia la regola? La proposta di Wenger per segnare più goal: test nel campionato canadese

Una novità all’orizzonte potrebbe rivoluzionare nuovamente il regolamento del calcio in ambito internazionale. Il tema del fuorigioco resta uno dei più caldi e proprio su questo argomento che il gioco potrebbe subire una profonda modifica.
La riforma sostenuta da Wenger, oggi responsabile dello sviluppo globale del calcio per FIFA, compie un passo decisivo con la sperimentazione ufficiale nella Canadian Premier League.
L’idea della cosiddetta regola della “luce”, già testata in tornei giovanili in Italia e Svezia ma ritenuta troppo radicale dall’IFAB e priva del sostegno della UEFA, sarà applicata per un mese nel campionato professionistico che prenderà il via ad aprile, aprendo un nuovo fronte di discussione sulle scelte regolamentari future del calcio internazionale.