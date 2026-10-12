Torino-Udinese 2-1, pagelle e tabellino: Bragança e Kulenovic di rapina, disastro Okoye e Bertola, Ekkelenkamp non basta, esordio per Alaba

Bragança e Kulenovic, ovvero gli autori dei due goal, sugli scudi nel Torino. Poco brillante invece Oristanio, sostituito all'inizio del secondo tempo. Simeone ha poche opportunità per far male e quando Okoye gli regala la palla giusta su un piatto d'argento, non riesce a centrare la porta da pochi passi.

Pessimo Okoye nell'Udinese: Simeone lo grazia, Kulenovic no. Ma sul 2-1 c'è anche la responsabilità chiara di Bertola. Unai Gomez non punge, Ekkelenkamp e Solet non bastano a Runjaic. L'esordiente Alaba in difficoltà alla prima azione, poi prende le misure da centrale difensivo.

TORINO (3-5-1-1): Perri 6; Comuzzo 6.5, Coco 6.5, Rodriguez 6 (46' Ismajli 6.5); Belghali 6, Oristanio 5.5 (54' Vlasic 6.5), Mandragora 6, Bragança 6.5 (54' Ilkhan 6, 77' Gineitis sv), Cacciamani 6.5; Adams 6.5 (64' Kulenovic 6.5), Simeone 5.5. All. Abate

UDINESE (3-4-2-1): Okoye 4; Abankwah 6 (60' Bertola 5), Solet 6.5, Ebosse 6; Vojvoda 5.5 (72' Alaba 6), Zarraga 5.5 (62' Jovanovic 5.5), Karlstrom 5.5, Kamara 6 (81' Arizala); Chakvetadze 5.5, Ekkelenkamp 7; Unai Gomez 5.5 (72' Davis 5.5). All. Runjaic