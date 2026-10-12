Torino-Udinese 2-1, pagelle e tabellino: Bragança e Kulenovic di rapina, disastro Okoye e Bertola, Ekkelenkamp non basta, esordio per Alaba

Il Torino si rialza e conquista la seconda vittoria in campionato. Anche se per battere l'Udinese serve soprattutto una clamorosa incomprensione tra due giocatori avversari, ovvero Okoye e Bertola.
Equilibrio e pochissime occasioni da una parte e dall'altra per più di mezz'ora. Poi, improvvisamente, il Torino passa: Adams colpisce il palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma la palla schizza verso Bragança, che a porta vuota non sbaglia.
L'Udinese riesce però a pareggiare prima dell'intervallo: Ekkelenkamp sfrutta un'iniziativa di Solet e al secondo tentativo incrocia col sinistro alle spalle di Perri.
A combinare la frittata, alla fine, è Okoye: già graziato da Simeone in un'occasione precedente, il portiere dell'Udinese non si intende con Bertola su un'uscita al limite e lascia lì il pallone a Kulenovic, che con la porta spalancata non può sbagliare.
Esordio per Alaba nell'Udinese: l'ex centrale di Bayern e Real Madrid entra a una ventina di minuti dalla fine, piazzandosi al centro della difesa di Runjaic e tornando a giocare dopo tre mesi. Ma senza riuscire a evitare il ko: il quarto di fila per i friulani.
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