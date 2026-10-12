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Torino UdineseGetty Images
Stefano Silvestri

Torino-Udinese 2-1, pagelle e tabellino: Bragança e Kulenovic di rapina, disastro Okoye e Bertola, Ekkelenkamp non basta, esordio per Alaba

Serie A
Torino vs Udinese
Match report
Torino
Udinese

Il secondo posticipo del lunedì va al Torino, che si impone di misura sull'Udinese grazie soprattutto a una clamorosa incomprensione tra Okoye e Bertola.

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Il Torino si rialza e conquista la seconda vittoria in campionato. Anche se per battere l'Udinese serve soprattutto una clamorosa incomprensione tra due giocatori avversari, ovvero Okoye e Bertola.

Equilibrio e pochissime occasioni da una parte e dall'altra per più di mezz'ora. Poi, improvvisamente, il Torino passa: Adams colpisce il palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma la palla schizza verso Bragança, che a porta vuota non sbaglia.

L'Udinese riesce però a pareggiare prima dell'intervallo: Ekkelenkamp sfrutta un'iniziativa di Solet e al secondo tentativo incrocia col sinistro alle spalle di Perri.

A combinare la frittata, alla fine, è Okoye: già graziato da Simeone in un'occasione precedente, il portiere dell'Udinese non si intende con Bertola su un'uscita al limite e lascia lì il pallone a Kulenovic, che con la porta spalancata non può sbagliare.

Esordio per Alaba nell'Udinese: l'ex centrale di Bayern e Real Madrid entra a una ventina di minuti dalla fine, piazzandosi al centro della difesa di Runjaic e tornando a giocare dopo tre mesi. Ma senza riuscire a evitare il ko: il quarto di fila per i friulani.


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  • PAGELLE TORINO-UDINESE

    Bragança e Kulenovic, ovvero gli autori dei due goal, sugli scudi nel Torino. Poco brillante invece Oristanio, sostituito all'inizio del secondo tempo. Simeone ha poche opportunità per far male e quando Okoye gli regala la palla giusta su un piatto d'argento, non riesce a centrare la porta da pochi passi.

    Pessimo Okoye nell'Udinese: Simeone lo grazia, Kulenovic no. Ma sul 2-1 c'è anche la responsabilità chiara di Bertola. Unai Gomez non punge, Ekkelenkamp e Solet non bastano a Runjaic. L'esordiente Alaba in difficoltà alla prima azione, poi prende le misure da centrale difensivo.

    TORINO (3-5-1-1): Perri 6; Comuzzo 6.5, Coco 6.5, Rodriguez 6 (46' Ismajli 6.5); Belghali 6, Oristanio 5.5 (54' Vlasic 6.5), Mandragora 6, Bragança 6.5 (54' Ilkhan 6, 77' Gineitis sv), Cacciamani 6.5; Adams 6.5 (64' Kulenovic 6.5), Simeone 5.5. All. Abate

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye 4; Abankwah 6 (60' Bertola 5), Solet 6.5, Ebosse 6; Vojvoda 5.5 (72' Alaba 6), Zarraga 5.5 (62' Jovanovic 5.5), Karlstrom 5.5, Kamara 6 (81' Arizala); Chakvetadze 5.5, Ekkelenkamp 7; Unai Gomez 5.5 (72' Davis 5.5). All. Runjaic

  • TABELLINO TORINO-UDINESE

    TORINO-UDINESE 2-1

    Marcatori: 36' Bragança (T), 43' Ekkelenkamp (U), 67' Kulenovic (T)

    TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez (46' Ismajli); Belghali, Oristanio (54' Vlasic), Mandragora, Bragança (54' Ilkhan, 77' Gineitis), Cacciamani; Adams (64' Kulenovic), Simeone. All. Abate

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah (60' Bertola), Solet, Ebosse; Vojvoda (72' Alaba), Zarraga (62' Jovanovic), Karlstrom, Kamara (81' Arizala); Chakvetadze, Ekkelenkamp; Unai Gomez (72' Davis). All. Runjaic

    Arbitro: Crezzini

    Ammoniti: Bertola

    Espulsi: nessuno

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