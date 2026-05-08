Torino-Sassuolo 2-1, pagelle e tabellino: goal, legni ed emozioni, i granata la ribaltano con Simeone e Pedersen

Intensità, legni, goal ed emozioni: Torino-Sassuolo non si è fatta mancare nulla. Ad imporsi sono stati alla fine i granata, che tornano alla vittoria in campionato grazie alla bella rimonta che è valsa il 2-1 e soprattutto i tre punti che consentono loro di tornare a scalare la classifica.

A partire meglio all'Olimpico Grande Torino sono gli ospiti che, dopo un paio di minuti, si rendono pericolosi con Pinamonti che chiama Paleari al primo intervento della serata. La sfida è equilibrata e i granata, dopo un primo squillo di Gineitis, vanno due volte vicinissimi al goal nel giro di una manciata di secondi con Njie che, prima sugli sviluppi di un corner, viene fermato dalla traversa (doppia, visto che il pallone, dopo aver ribalzato sulla linea, va ad impattare di nuovo sul montante), poi, da ottima posizione, ancora di testa, non riesce a trovare lo specchio della porta.

Il Sassuolo torna a farsi pericoloso in ben tre occasioni con Muharemovic, Pinamonti e Laurienté, ma l'ultima porzione della prima frazione è di nuovo di marca granata, con Prati che non sfrutta una buona occasione spedendo alto il pallone.

Nella ripresa i ritmi restano alti e, se ad alzare il baricentro è soprattutto il Sassuolo, che al 51' vede premiati i suoi sforzi quando Thorstvedt, servito da Lipani, insacca il pallone che vale il momentaneo 0-1.

La reazione del Torino è immediata e, dopo un'altra traversa, questa volta colpita da Simeone, al 66' è proprio l'argentino, con un bel colpo di testa, a sfruttare al meglio un cross dalla destra di Ebosse per l'1-1.

Il nuovo pareggio dura meno di cinque minuti, ovvero l'arco di tempo che serve a Zapata, da poco entrato in campo, per offrire a Pedersen (che come lui aveva fatto il suo ingresso in campo al 59') un pallone sul secondo palo che, da distanza ravvicinata, va solo spedito alle spalle di Muric.

La partita resta vibrante fino alla fine, con il Sassuolo che ci prova con Laurienté ed il Torino che poco dopo va vicino al tris con Ilkhan.

La squadra di Grosso pone così fine alla sua striscia positiva, ma la sconfitta patita ovviamente non cambia il giudizio sul suo ottimo campionato, mentre i granata recuperano qualche posizione in attesa delle risposte delle rivali più vicine in classifica.