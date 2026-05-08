Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Giovanni Simeone Torino Sassuolo Serie AGetty
Leonardo Gualano

Torino-Sassuolo 2-1, pagelle e tabellino: goal, legni ed emozioni, i granata la ribaltano con Simeone e Pedersen

Serie A
Torino vs Sassuolo
Torino
Sassuolo

Il Torino supera 2-1 il Sassuolo nell'anticipo del 36° turno di Serie A: vittoria in rimonta con i goal di Simeone e Pedersen.

Pubblicità

Intensità, legni, goal ed emozioni: Torino-Sassuolo non si è fatta mancare nulla. Ad imporsi sono stati alla fine i granata, che tornano alla vittoria in campionato grazie alla bella rimonta che è valsa il 2-1 e soprattutto i tre punti che consentono loro di tornare a scalare la classifica.

A partire meglio all'Olimpico Grande Torino sono gli ospiti che, dopo un paio di minuti, si rendono pericolosi con Pinamonti che chiama Paleari al primo intervento della serata. La sfida è equilibrata e i granata, dopo un primo squillo di Gineitis, vanno due volte vicinissimi al goal nel giro di una manciata di secondi con Njie che, prima sugli sviluppi di un corner, viene fermato dalla traversa (doppia, visto che il pallone, dopo aver ribalzato sulla linea, va ad impattare di nuovo sul montante), poi, da ottima posizione, ancora di testa, non riesce a trovare lo specchio della porta.

Il Sassuolo torna a farsi pericoloso in ben tre occasioni con Muharemovic, Pinamonti e Laurienté, ma l'ultima porzione della prima frazione è di nuovo di marca granata, con Prati che non sfrutta una buona occasione spedendo alto il pallone.

Nella ripresa i ritmi restano alti e, se ad alzare il baricentro è soprattutto il Sassuolo, che al 51' vede premiati i suoi sforzi quando Thorstvedt, servito da Lipani, insacca il pallone che vale il momentaneo 0-1.

La reazione del Torino è immediata e, dopo un'altra traversa, questa volta colpita da Simeone, al 66' è proprio l'argentino, con un bel colpo di testa, a sfruttare al meglio un cross dalla destra di Ebosse per l'1-1.

Il nuovo pareggio dura meno di cinque minuti, ovvero l'arco di tempo che serve a Zapata, da poco entrato in campo, per offrire a Pedersen (che come lui aveva fatto il suo ingresso in campo al 59') un pallone sul secondo palo che, da distanza ravvicinata, va solo spedito alle spalle di Muric.

La partita resta vibrante fino alla fine, con il Sassuolo che ci prova con Laurienté ed il Torino che poco dopo va vicino al tris con Ilkhan.

La squadra di Grosso pone così fine alla sua striscia positiva, ma la sconfitta patita ovviamente non cambia il giudizio sul suo ottimo campionato, mentre i granata recuperano qualche posizione in attesa delle risposte delle rivali più vicine in classifica.

  • PAGELLE TORINO

    Ebosse è il più sicuro nella difesa granata e confeziona anche uno splendido assist, Pedersen e Zapata con i loro ingressi in campo cambiano il volto della partita. Simeone lotta e segna, Njie colpisce una traversa clamorosa, ma cala alla distanza.

    TORINO (3-4-1-2): Paleari 6; Marianucci 5.5, Coco 5.5, Ebosse 6.5; Lazaro 6 (59' Pedersen 7), Prati 5.5 (68' Ilkhan 6), Gineitis 6, Obrador 6 (86' Nkounkou sv); Vlasic 6.5; Njie 6 (59' Zapata 7), Simeone 7 (86' Kulenovic sv). All. D’Aversa.


    • Pubblicità

  • PAGELLE SASSUOLO

    Muharemovic questa volta non convince, decisamente meglio di lui fa Lipani. Matic in affanno in mediana, Thorstvedt corre e segna. Volpato il più brillante dell'attacco neroverde, Pinamonti ha alcune occasioni ma non le sfrutta.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 6, Lipani 6.5 (63' Koné 6), Muharemovic 5, Doig 5.5 (75' Garcia 6); Thorstvedt 7, Matic 5.5 (84' Bakola sv), Coulibaly 6; Volpato 6 (63' Berardi 6), Pinamonti 5.5 (75' Nzola 6), Laurientè 5.5. All. Grosso.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO TORINO-SASSUOLO

    TORINO-SASSUOLO 2-1

    Marcatori: 51' Thorstvedt (S), 66' Simeone (T), 71' Pedersen (T)

    TORINO (3-4-1-2): Paleari 6; Marianucci 5.5, Coco 5.5, Ebosse 6.5; Lazaro 6 (59' Pedersen 7), Prati 5.5 (68' Ilkhan 6), Gineitis 6, Obrador 6 (86' Nkounkou sv); Vlasic 6.5; Njie 6 (59' Zapata 7), Simeone 7 (86' Kulenovic sv). All. D’Aversa.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 6, Lipani 6.5 (63' Koné 6), Muharemovic 5, Doig 5.5 (75' Garcia 6); Thorstvedt 7, Matic 5.5 (84' Bakola sv), Coulibaly 6; Volpato 6 (63' Berardi 6), Pinamonti 5.5 (75' Nzola 6), Laurientè 5.5. All. Grosso.

    Arbitro: Galipò

    Ammoniti: Lipani (S), Marianucci (T), Prati (T), Nkounkou (T)

    Espulsi: nessuno


Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Lecce crest
Lecce
LEC