Torino-Roma 0-2, pagelle e tabellino: la zampata di Malen, Balerdi alza il muro, Simeone poco lucido, male Perri, Pisilli la chiude

La Roma non brilla ma vince anche a Torino per 0-2 e resta in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate. A decidere la gara è il solito Malen, autore del sesto goal in questo campionato. Nel finale arriva anche il sigillo di Pisilli.
Come prevedibile a fare la partita sono i giallorossi, anche se il Torino almeno inizialmente prova a ripartire un paio di volte. Malen grazia Perri di testa su assist delizioso di Hermoso, mentre Mandragora impegna Svilar da fuori.
Nel finale del primo tempo però l'olandese non sbaglia la seconda occasione sfruttando l'ennesimo passaggio vincente di Dybala.
In avvio di ripresa la Roma cala forse a causa delle fatiche di coppa, tanto che Gasperini a mezz'ora dalla fine si copre togliendo Dybala per inserire De Roon.
Il Torino alza i giri soprattutto grazie all'ingresso in campo di un ottimo Braganca. Ma i giallorossi controllano senza troppi affanni e portano a casa un'altra vittoria, sigillata nel recupero dal goal di un generosissimo Pisilli.