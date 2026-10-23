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Torino FC v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Torino-Monza 3-2, pagelle e tabellino: Belghali è imprendibile, Vlasic si sblocca, Varela non basta, gravi errori di Comuzzo e Ondoa

Serie A
Torino vs Monza
Match report
Torino
Monza

Il Torino batte anche il Monza per 3-2, centra la terza vittoria consecutiva in campionato e scavalca momentaneamente la Juventus in classifica. Alla squadra di Juric stavolta non basta il solito Varela.

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Terza vittoria di fila e momentaneo sorpasso sulla Juventus per il Torino, che ha battuto il Monza dell'ex Juric col risultato di 3-2 nell'anticipo dell'ottava giornata.

I granata partono meglio e sfiorano il vantaggio con Ismajli, il cui colpo di testa esce di poco sul fondo. La gara, giocata su ritmi piuttosto bassi, non regala particolari emozioni.

Ma nel finale del primo tempo arriva il vantaggio del Torino: Foe Ondoa sbaglia, Simeone intercetta il pallone e serve Fitz-Jim che sblocca il risultato. Padroni di casa in vantaggio all'intervallo.

In avvio di ripresa a sbagliare è Comuzzo che di fatto serve un assist a Gustavo Varela. L'attaccante del Monza scarta il regalo, si invola verso la porta e supera Perri firmando il pareggio.

Il goal però risveglia il Torino che da quel momento di fatto domina la scena. Belghali si inventa il goal del 2-1 con un tiro angolatissimo sul secondo palo, poi si sblocca anche Vlasic che chiude la partita.

In mezzo c'è spazio per una grande parata di Perri su Mangas. Nel recupero l'autogol di Patterson non rovina la festa granata.

  • PAGELLE TORINO-MONZA

    Perri (6.5) fa una parata importante, grave errore di Comuzzo sul pareggio (5), Belghali (7.5) si inventa il goal del 2-1, prima gioia in campionato anche per Fitz-Jim (7), si sblocca Vlasic (7), Simeone (6.5) sempre generoso.

    Carboni (5.5) e Lucchesi (5.5) faticano, Ondoa (5) spalanca le porte agli avversari, Robinson (5.5) e Mota (5.5) lasciano troppo solo Varela (7) che segna ancora sfruttando il regalo di Comuzzo.

    TORINO (3-4-1-2): Perri 6.5; Comuzzo 5, Coco 6, Ismajli 6.5; Belghali 7.5 (84' Aboukhal sv), Fitz-Jim 7 (71' Patterson 5), Mandragora 6 (51' Gineitis 6.5), Cacciamani 5.5 (71' Braganca 6); Vlasic 7; Adams 6, Simeone 6.5 (71' Kulenovic 6.5). All. Abate

    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist 6; Goglichidze 5.5, Lucchesi 5.5 (63' Kouadio 5.5), Carboni 5.5 (85' Mout sv); Birindelli 6, Akinsanmiro 5.5, Ondoa 5 (63' Folorunsho 5.5), Mangas 6; Robinson 5.5 (79' Cutrone 6), Mota 5.5 (79' Ngonge 6); Varela 7. All. Juric

  • TABELLINO TORINO-MONZA

    TORINO-MONZA 3-2

    Marcatori: 39' Fitz-Jim, 47' Varela, 61' Belghali, 73' Vlasic, 94' aut. Patterson

    TORINO (3-4-1-2): Perri 6.5; Comuzzo 5, Coco 6, Ismajli 6.5; Belghali 7.5 (84' Aboukhal sv), Fitz-Jim 7 (71' Patterson 5), Mandragora 6 (51' Gineitis 6.5), Cacciamani 5.5 (71' Braganca 6); Vlasic 7; Adams 6, Simeone 6.5 (71' Kulenovic 6.5). All. Abate

    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist 6; Goglichidze 5.5, Lucchesi 5.5 (63' Kouadio 5.5), Carboni 5.5 (85' Mout sv); Birindelli 6, Akinsanmiro 5.5, Ondoa 5 (63' Folorunsho 5.5), Mangas 6; Robinson 5.5 (79' Cutrone 6), Mota 5.5 (79' Ngonge 6); Varela 7. All. Juric

    Arbitro: Marchetti

    Ammoniti: Ismajli

    Espulsi: Nessuno

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