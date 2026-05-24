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Vlahovic JuveGetty Images
Claudio D'Amato

Torino-Juventus 2-2, pagelle e tabellino: Vlahovic cinico, Conceicao frizzante, Thuram solido, Casadei non molla, Adams decisivo

Serie A
Torino vs Juventus
Torino
Juventus

La doppietta dell'attaccante serbo illude i bianconeri che già all'intervallo avevano visto sfumare le pochissime speranze di strappare il pass Champions: nella mezz'ora finale il Toro rimonta con Casadei e Adams.

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La Juventus si fa rimontare dal Torino nel Derby della Mole e chiude il suo campionato al sesto posto in classifica: la doppietta di Vlahovic non basta ai bianconeri che vengono fermati sul 2-2 e nella prossima stagione giocheranno in Europa League.

Nella prima frazione di gioco, iniziata con un'ora di ritardo in seguito agli scontri tra le tifoserie all'esterno dello stadio che hanno portato al ricovero in codice rosso di un tifoso bianconero, la squadra di Luciano Spalletti ha sbloccato il risultato grazie al piazzato vincente di Vlahovic che, nel cuore dell'area, ha raccolto un pallone ribadendolo in rete sfruttando anche una deviazione vincente di Ebosse.

Al termine del primo tempo, però, i risultati maturati sugli altri campi rendono hanno di fatto reso inutile l'esito del Derby di Torino e la seconda frazione si è giocata dunque per onore di firma: Vlahovic, in diagonale, ha concesso il bis insaccando sul palo più lontano su assist di Conceicao. All'imbocco dell'ultima mezz'ora, però, ecco il sussulto di orgoglio del Toro: Casadei accorcia le distanze di testa e a sei dal novantesimo il blitz di Adams vale il definitivo 2-2.

  • PAGELLE TORINO

    Casadei (7) e Adams (7) firmano la rimonta del Toro nel Derby. Simeone (5.5) e Zapata (5.5) non incidono.

    VOTI TORINO: Paleari 6.5; Coco 6, Ismajili 6, Ebosse 5.5; Pedersen 6 (69' Prati 6), Ilkhan 5.5 (63' Njie 6), Gineitis 5.5 (46' Casadei 7), Obrador 6 (63' Nkounkou 6); Vlasic 6; Simeone 5.5, Zapata 5.5 (58' Adams 7)

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  • PAGELLE JUVENTUS

    Vlahovic (7.5) chiude la stagione con due goal che non cambiano il finale della stagione della Juve. Conceicao (6.5) è pimpante: suo l'assist per lo 0-2. Buona prova di Thuram (6.5), male Cambiaso (5.5), Locatelli (5.5) e David (5.5).

    VOTI JUVENTUS: Perin 6; Kalulu 6, Gatti 6, Kelly 6; McKennie 6, Locatelli 5.5, Thuram 6.5 (70' Koopmeiners 6), Cambiaso 5.5 (63' Holm 6); Conceicao 6.5 (70' Miretti 6), Boga 5.5 (78' Zhegrova sv); Vlahovic 7.5 (62' David 6)

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  • TABELLINO TORINO-JUVENTUS

    TORINO-JUVENTUS 2-2

    Marcatori: 24' Vlahovic, 54' Vlahovic, 60' Casadei, 84' Adams

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Pedersen (69' Prati), Ilkhan (63' Njie), Gineitis (46' Casadei), Obrador (63' Nkounkou); Vlasic; Simeone, Zapata (58' Adams). All. D’Aversa.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (70' Koopmeiners), Cambiaso (63' Holm); Conceicao (70' Miretti), Boga (78' Zhegrova); Vlahovic (62' David). All. Spalletti.

    Arbitro: Zufferli

    Ammoniti: Kalulu, Casadei, Ebosse, Zhegrova

    Espulsi: -