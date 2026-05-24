Torino-Juventus 2-2, pagelle e tabellino: Vlahovic cinico, Conceicao frizzante, Thuram solido, Casadei non molla, Adams decisivo

La Juventus si fa rimontare dal Torino nel Derby della Mole e chiude il suo campionato al sesto posto in classifica: la doppietta di Vlahovic non basta ai bianconeri che vengono fermati sul 2-2 e nella prossima stagione giocheranno in Europa League.

Nella prima frazione di gioco, iniziata con un'ora di ritardo in seguito agli scontri tra le tifoserie all'esterno dello stadio che hanno portato al ricovero in codice rosso di un tifoso bianconero, la squadra di Luciano Spalletti ha sbloccato il risultato grazie al piazzato vincente di Vlahovic che, nel cuore dell'area, ha raccolto un pallone ribadendolo in rete sfruttando anche una deviazione vincente di Ebosse.

Al termine del primo tempo, però, i risultati maturati sugli altri campi rendono hanno di fatto reso inutile l'esito del Derby di Torino e la seconda frazione si è giocata dunque per onore di firma: Vlahovic, in diagonale, ha concesso il bis insaccando sul palo più lontano su assist di Conceicao. All'imbocco dell'ultima mezz'ora, però, ecco il sussulto di orgoglio del Toro: Casadei accorcia le distanze di testa e a sei dal novantesimo il blitz di Adams vale il definitivo 2-2.