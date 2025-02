Torino-Genoa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Torino vs Genoa

Nel sabato di Serie A si sfidano Torino e Genoa: i granata sono avanti di un punto in classifica. Tutte le informazioni sulla gara.

Sfida di centro classifica tra Torino e Genoa, rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione con 27 punti i granata e uno in meno la squadra di Patrick Vieira.

Appuntamento sabato allo stadio Olimpico Grande Torino, dove i padroni di casa proveranno a proseguire la striscia di risultati positivi. Nell'ultima giornata la squadra di Vanoli ha fermato in trasferta l'Atalanta e non perde dal 22 dicembre. Il Genoa invece ha perso in casa contro la Fiorentina.

Di seguito tutte le informazioni sulla partita con le probabili formazioni di Torino-Genoa.