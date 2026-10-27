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Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Torino-Como 1-3, pagelle e tabellino: Sanchez tiene in piedi Fabregas, Nico Paz riaccende la luce ed è tornato anche Baturina

Serie A
Torino vs Como
Torino
Como

Il Como soffre e subisce il Torino, ma in cinque minuti cambia tutto, grazie a un piglio da grande squadra e al talento di Nico Paz.

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Dopo aver sofferto per larghi tratti del match, il Como ribalta il Torino, punito forse oltremodo, con una prestazione da big del nostro campionato.

Che la squadra di Abate stia benissimo lo si capisce sin dai primissimi minuti. Il Como, infatti, va subito in difficoltà ed è una rarità. Proteste per un contatto in area del Toro tra Braganca e Da Cunha: per Collu non c'è nulla, ma restano i dubbi. Non ci sono dubbi, invece, sul goal di Adams, puntualissimo all'appuntamento con l'assist di Fitz-Jim, abile a scippare il pallone dai piedi di Ramon nel corso di una ripartenza dal basso discutibile da parte del Como.

Il Toro fa una gran partita e sfiora più volte il raddoppio, prima con Simeone (traversa) e poi con Gineitis. Sanchez tiene in piedi il Como, che però è anche sfortunato sui legni colpiti da Caqueret e Baturina. Ma poi, all'improvviso, si accende la luce di Nico Paz: prima l'assist per l'1-1 di Ramon, che riscatta l'errore del primo tempo, poi un altro colpo di testa vincente.

Il Toro è stordito dal doppio colpo subito in 5 minuti e alla fine crolla. Torna al goal anche Baturina, che chiude i conti e dimostra che il Como è una grande squadra, a tutti gli effetti. Perché solo le grandi squadre rimontano una partita così.

  • PAGELLE TORINO-COMO

    Per più di un'ora il Torino mette sotto il Como di Fabregas. Fitz-Jim e Belghali fanno una partita di grande intensità, Simeone vince praticamente tutti i duelli e Adams è letale in area. Sanchez salva la situazione con alcune grandi parate e permette a Nico Paz di risolvere la situazione. Quando l'argentino comincia a giocare, cambia tutto. Assist e goal, da vero top player.

    Ramon e Couto riscattano il brutto primo tempo con goal e assist, Baturina entra alla grande e trova il primo goal stagionale. Brutto impatto di Patterson, crollano sia Ismajli che Coco nel finale dopo un'ottima prestazione difensiva per gran parte del match.

    Perri 6; Comuzzo 6, Ismajli 5,5, Coco 5,5; Belghali 6,5 (89' Oristanio sv), Vlasic 5, Bragança 6 (89' Ilkhan sv), Fitz-Jim 7 (55' Gineitis 6,5), Cacciamani 6 (55' Patterson 5); Adams 7, Simeone 6,5 (74' Kulenovic 6).

    Sanchez 7; Couto 6,5, Ramon 6, Kempf 5,5, Valle 5,5 (70' Kaiki 6); Milla 6 (79' Smolcic sv), Perrone 5,5 (58' Addai 5,5, 79' Ricci sv); Da Cunha 6, Nico Paz 7,5, Caqueret 6 (58' Baturina 6); Douvikas 6.

  • TABELLINO TORINO-COMO

    Marcatori: 24' Adams, 82' Ramon, 87' Paz, 92' Baturina

    TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali (89' Oristanio), Vlasic, Bragança (89' Ilkhan), Fitz-Jim (55' Gineitis), Cacciamani (55' Patterson); Adams, Simeone (74' Kulenovic). All. Abate

    COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle (70' Kaiki); Milla (79' Smolcic), Perrone (58' Addai, 79' Ricci); Da Cunha, Nico Paz, Caqueret (58' Baturina); Douvikas. All. Fabregas

    Arbitro: Collu

    Ammoniti: Belghali

    Espulsi: nessuno

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