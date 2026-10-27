Torino-Como 1-3, pagelle e tabellino: Sanchez tiene in piedi Fabregas, Nico Paz riaccende la luce ed è tornato anche Baturina

Per più di un'ora il Torino mette sotto il Como di Fabregas. Fitz-Jim e Belghali fanno una partita di grande intensità, Simeone vince praticamente tutti i duelli e Adams è letale in area. Sanchez salva la situazione con alcune grandi parate e permette a Nico Paz di risolvere la situazione. Quando l'argentino comincia a giocare, cambia tutto. Assist e goal, da vero top player.

Ramon e Couto riscattano il brutto primo tempo con goal e assist, Baturina entra alla grande e trova il primo goal stagionale. Brutto impatto di Patterson, crollano sia Ismajli che Coco nel finale dopo un'ottima prestazione difensiva per gran parte del match.

Perri 6; Comuzzo 6, Ismajli 5,5, Coco 5,5; Belghali 6,5 (89' Oristanio sv), Vlasic 5, Bragança 6 (89' Ilkhan sv), Fitz-Jim 7 (55' Gineitis 6,5), Cacciamani 6 (55' Patterson 5); Adams 7, Simeone 6,5 (74' Kulenovic 6).

Sanchez 7; Couto 6,5, Ramon 6, Kempf 5,5, Valle 5,5 (70' Kaiki 6); Milla 6 (79' Smolcic sv), Perrone 5,5 (58' Addai 5,5, 79' Ricci sv); Da Cunha 6, Nico Paz 7,5, Caqueret 6 (58' Baturina 6); Douvikas 6.