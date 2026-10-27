Torino-Como 1-3, pagelle e tabellino: Sanchez tiene in piedi Fabregas, Nico Paz riaccende la luce ed è tornato anche Baturina

Dopo aver sofferto per larghi tratti del match, il Como ribalta il Torino, punito forse oltremodo, con una prestazione da big del nostro campionato.
Che la squadra di Abate stia benissimo lo si capisce sin dai primissimi minuti. Il Como, infatti, va subito in difficoltà ed è una rarità. Proteste per un contatto in area del Toro tra Braganca e Da Cunha: per Collu non c'è nulla, ma restano i dubbi. Non ci sono dubbi, invece, sul goal di Adams, puntualissimo all'appuntamento con l'assist di Fitz-Jim, abile a scippare il pallone dai piedi di Ramon nel corso di una ripartenza dal basso discutibile da parte del Como.
Il Toro fa una gran partita e sfiora più volte il raddoppio, prima con Simeone (traversa) e poi con Gineitis. Sanchez tiene in piedi il Como, che però è anche sfortunato sui legni colpiti da Caqueret e Baturina. Ma poi, all'improvviso, si accende la luce di Nico Paz: prima l'assist per l'1-1 di Ramon, che riscatta l'errore del primo tempo, poi un altro colpo di testa vincente.
Il Toro è stordito dal doppio colpo subito in 5 minuti e alla fine crolla. Torna al goal anche Baturina, che chiude i conti e dimostra che il Como è una grande squadra, a tutti gli effetti. Perché solo le grandi squadre rimontano una partita così.