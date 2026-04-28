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Haaland Eze Manchester City ArsenalGetty Images
Vittorio Rotondaro

Top campionati europei, tutti i verdetti: squadre campioni, qualificazioni alle coppe e retrocessioni

Serie A
Premier League
LaLiga
Bundesliga
Ligue 1

Tutti i verdetti dei migliori cinque tornei europei: chi è già campione e chi invece è in piena lotta per la qualificazione alle competizioni UEFA.

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  • VERDETTI SERIE A

    Campione: Inter (verdetto provvisorio)

    Qualificate in Champions League: Napoli, Milan e Juventus (provvisorio)

    Qualificata in Europa League*: Como (provvisorio)

    Qualificata in Conference League: Roma (provvisorio)

    Retrocesse: Cremonese, Verona e Pisa (provvisorio)


    *potrebbe aggiungersi la Lazio in caso di vittoria della Coppa Italia, in caso contrario toccherà a una delle altre squadre in lotta

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  • VERDETTI PREMIER LEAGUE

    Campione: Arsenal (provvisorio)

    Qualificate in Champions League: Manchester City (una partita in meno, verdetto ufficiale), Manchester United, Liverpool e Aston Villa (verdetti provvisori)

    Qualificata in Europa League: Brighton* (provvisorio)

    Qualificata in Conference League: Bournemouth (provvisorio)

    Retrocesse: Tottenham (provvisorio), Burnley e Wolverhampton (ufficiale)


    *potrebbe aggiungersi il Chelsea in caso di vittoria della FA Cup

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  • VERDETTI LIGA

    Campione: Barcellona (provvisorio)

    Qualificate in Champions League: Real Madrid (ufficiale), Villarreal e Atletico Madrid (provvisorio)

    Qualificate in Europa League: Betis (provvisorio) e Real Sociedad (ufficiale grazie alla vittoria della Coppa del Re)

    Qualificata in Conference League: Getafe (provvisorio)

    Retrocesse: Siviglia, Levante e Oviedo (provvisorio)

  • VERDETTI BUNDESLIGA

    Campione: Bayern Monaco (ufficiale)

    Qualificate in Champions League: Borussia Dortmund (ufficiale), Lipsia e Stoccarda (provvisorio)

    Qualificata in Europa League: Hoffenheim (provvisorio)

    Qualificata in Conference League: Bayer Leverkusen (provvisorio)

    Spareggio con la terza della Zweite Liga: St. Pauli (provvisorio)

    Retrocesse: Wolfsburg ed Heidenheim (provvisorio)

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  • VERDETTI LIGUE 1

    Campione: PSG (provvisorio)

    Qualificate in Champions League: Lens, Lione e Lille (provvisorio)

    Qualificata in Europa League*: Rennes (provvisorio)

    Qualificata in Conference League: Marsiglia (provvisorio)

    Spareggio con la terza della Ligue 2: Auxerre (provvisorio)

    Retrocesse: Nantes e Metz (provvisorio)


    *potrebbe aggiungersi il Nizza in caso di vittoria della Coppa di Francia