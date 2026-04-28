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Top campionati europei, tutti i verdetti: squadre campioni, qualificazioni alle coppe e retrocessioni
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VERDETTI SERIE A
Campione: Inter (verdetto provvisorio)
Qualificate in Champions League: Napoli, Milan e Juventus (provvisorio)
Qualificata in Europa League*: Como (provvisorio)
Qualificata in Conference League: Roma (provvisorio)
Retrocesse: Cremonese, Verona e Pisa (provvisorio)
*potrebbe aggiungersi la Lazio in caso di vittoria della Coppa Italia, in caso contrario toccherà a una delle altre squadre in lotta
VERDETTI PREMIER LEAGUE
Campione: Arsenal (provvisorio)
Qualificate in Champions League: Manchester City (una partita in meno, verdetto ufficiale), Manchester United, Liverpool e Aston Villa (verdetti provvisori)
Qualificata in Europa League: Brighton* (provvisorio)
Qualificata in Conference League: Bournemouth (provvisorio)
Retrocesse: Tottenham (provvisorio), Burnley e Wolverhampton (ufficiale)
*potrebbe aggiungersi il Chelsea in caso di vittoria della FA Cup
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VERDETTI LIGA
Campione: Barcellona (provvisorio)
Qualificate in Champions League: Real Madrid (ufficiale), Villarreal e Atletico Madrid (provvisorio)
Qualificate in Europa League: Betis (provvisorio) e Real Sociedad (ufficiale grazie alla vittoria della Coppa del Re)
Qualificata in Conference League: Getafe (provvisorio)
Retrocesse: Siviglia, Levante e Oviedo (provvisorio)
VERDETTI BUNDESLIGA
Campione: Bayern Monaco (ufficiale)
Qualificate in Champions League: Borussia Dortmund (ufficiale), Lipsia e Stoccarda (provvisorio)
Qualificata in Europa League: Hoffenheim (provvisorio)
Qualificata in Conference League: Bayer Leverkusen (provvisorio)
Spareggio con la terza della Zweite Liga: St. Pauli (provvisorio)
Retrocesse: Wolfsburg ed Heidenheim (provvisorio)
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VERDETTI LIGUE 1
Campione: PSG (provvisorio)
Qualificate in Champions League: Lens, Lione e Lille (provvisorio)
Qualificata in Europa League*: Rennes (provvisorio)
Qualificata in Conference League: Marsiglia (provvisorio)
Spareggio con la terza della Ligue 2: Auxerre (provvisorio)
Retrocesse: Nantes e Metz (provvisorio)
*potrebbe aggiungersi il Nizza in caso di vittoria della Coppa di Francia