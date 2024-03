Toni si sfoga su Instagram: un circolo di Reggio Emilia non fa entrare il suo cane

All'ex attaccante, a Reggio Emilia per seguire una partita del figlio, è stato vietato l'ingresso in un circolo privato a causa del suo cane.

Disavventura per Luca Toni nei pressi di Reggio Emilia. L'ex attaccante di Fiorentina, Bayern Monaco e della Nazionale, ha raccontato attraverso il proprio canale Instagram quanto gli è successo nella giornata di domenica 24 marzo.

L'ex bomber azzurro si trovava in città per assistere a un torneo di calcio al quale partecipava suo figlio, quando però si è visto costretto a rimanere fuori da un circolo privato adiacente al terreno di gioco a causa... del suo cane.

Proprio così, a Toni è stato vietato l'ingresso - in una struttura nella quale gli animali non possono evidentemente entrare - perchè presentatosi in compagnia del suo cane Stella.

L'ex giocatore, oggi 46enne, ha denunciato il fatto sul proprio profilo Instagram, evidenziando una certa amarezza.