Tonali obiettivo di mercato del Tottenham di De Zerbi, trattativa col Newcastle: le cifre dell'affare e quanto incassa il Milan

Roberto De Zerbi e il suo Tottenham fanno decisamente sul serio per Sandro Tonali. L'ex centrocampista di Brescia e Milan è uno dei principali obiettivi che la formazione londinese si è prefissata di raggiungere in una campagna acquisti partita a velocità molto sostenuta – il primo colpo è stato l'acquisto del difensore olandese del Brighton Paul van Ecke per circa 60 milioni di euro e nel mirino resta pure un altro centrocampista come Mateus Fernandes del West Ham – e che si preannuncia ricca di volti nuovi. A cominciare dalla mediana, che sarà oggetto di una profonda ristrutturazione rispetto alla passata stagione e avrebbe nel nazionale italiano il suo perno.