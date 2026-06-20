Roberto De Zerbi e il suo Tottenham fanno decisamente sul serio per Sandro Tonali. L'ex centrocampista di Brescia e Milan è uno dei principali obiettivi che la formazione londinese si è prefissata di raggiungere in una campagna acquisti partita a velocità molto sostenuta – il primo colpo è stato l'acquisto del difensore olandese del Brighton Paul van Ecke per circa 60 milioni di euro e nel mirino resta pure un altro centrocampista come Mateus Fernandes del West Ham – e che si preannuncia ricca di volti nuovi. A cominciare dalla mediana, che sarà oggetto di una profonda ristrutturazione rispetto alla passata stagione e avrebbe nel nazionale italiano il suo perno.
Tonali obiettivo di mercato del Tottenham di De Zerbi, trattativa col Newcastle: le cifre dell'affare e quanto incassa il Milan
IL TOTTENHAM SI FA AVANTI
Dopo le prime indiscrezioni dei giorni scorsi sulla totale apertura di Sandro Tonali all'ipotesi di salutare il Newcastle dopo tre stagioni e 110 presenze (con 10 goal) ed una Carabao Cup in archivio e trasferirsi in un club di Premier League con maggiori ambizioni, dal portale The Athletic giungono ulteriori ed importanti novità in merito al futuro del classe 2000. Il Tottenham viene confermato come in prima fila e avrebbe già iniziato ad intavolare le prime discussioni per convincere il Newcastle a privarsi di uno dei suoi uomini migliori, sotto contratto fino a giugno 2028 e acquistato nel 2023 dal Milan per 60 milioni di euro più bonus. La valutazione di base dei Magpies per Tonali si aggira intorno ai 100 milioni, cifra che il Tottenham sta provando ad abbassare.
C'E' ANCHE IL CITY
A favorire la possibilità che il Newcastle possa riuscire ad ottenere una cifra quasi da record dall'eventuale partenza del giocatore italiano – l'attuale primato in termini di incassi da cessione è detenuto da Isak, piazzato al Liverpool per 145 milioni di euro – è il fatto che, secondo quanto riferisce The Athletic, ci siano un altro club ed un altro allenatore italiano sulle tracce di Tonali. Anche il Manchester City infatti, che medita di trovare una nuova destinazione ad un altro ex Milan come Tijjani Reijnders e che si interroga pure sul futuro di Rodri e Nico Gonzalez, avrebbe sondato l'entourage del calciatore e studia un'offerta da presentare al Newcastle per provare a sorprendere il Tottenham. La partita è aperta più che mai e la sfida tra De Zerbi e Maresca per assicurarsi Tonali è soltanto all'inizio.
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QUANTO INCASSA IL MILAN
Tra le società che potrebbero beneficiare economicamente di un nuovo trasferimento in Inghilterra di Sandro Tonali - accostato nelle passate settimane anche ad Arsenal e Manchester United - è il Milan. Come ha raccontato Matteo Moretti nei giorni scorsi, al momento di definire la cessione al Newcastle del ragazzo, i rossoneri non hanno ottenuto nessuna percentuale su una futura rivendita. Al contrario, in caso di passaggio a Tottenham o Manchester City, verrebbero ricompensati col contributo di solidarietà, una somma che spetta ai club che nei primi anni della carriera di un giocatore hanno provveduto a valorizzarlo. Al Milan spetterebbe una cifra intorno al milione di euro.