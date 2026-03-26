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Tonali Italia Irlanda del NordGetty Images
Francesco Schirru

Tonali e l'Italia del riscatto: dopo la squalifica e il mancato Europeo, trascina gli azzurri in finale playoff

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
S. Tonali
Italia vs Irlanda del Nord
Italia
Irlanda del Nord
Galles vs Bosnia ed Erzegovina
Galles
Bosnia ed Erzegovina

Goal e assist contro l'Irlanda del Nord per Tonali, che sogna di partecipare al suo primo grande torneo con la maglia dell'Italia dopo aver saltato Euro 2024 causa squalifica. Tre anni prima, invece, non venne convocato.

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Sandro Tonali è il volto dell'Italia che sogna il ritorno al Mondiale dopo due edizioni mancate. Contro l'Irlanda del Nord è stato l'assoluto protagonista, autore del vantaggio azzurro che ha rilassato squadra e ambiente e dell'assist per Kean che ha chiuso il conto, portando alla finale che il team di Gattuso affronterà in Bosnia o Galles martedì prossimo.

Insomma, dopo la semifinale contro una squadra britannica e diversi giocatori con cui ha avuto modo di incrociare i tacchetti nel periodo al Newcastle, potrebbe esserci una sfida simile contro il Galles, contro altri elementi con cui combatte nelle varie giornate di Premier League. La Bosnia, però, ha pareggiato nel finale del secondo tempo e potrebbe risultare la squadra nel cammino degli azzurri.

Italia-Irlanda del Nord è stata la sua sfida, quella che attendeva da tempo. Del resto parliamo di uno dei più importanti giocatori azzurri, che non ha però avuto modo di vivere un grande torneo con la maglia della propria Nazionale: ora è distante una sola gara.

Tonali non è stato convocato per l'Europeo 2020 slittato al 2021, nè a quello 2024. E ovviamente, vista la mancata partecipazione dell'Italia, non ha avuto modo di essere al Mondiale 2022, il secondo consecutivo senza la Nazionale azzurra.

  • LA SQUALIFICA E IL MANCATO EUROPEO

    Nel 2024 Tonali avrebbe sicuramente fatto parte dell'Italia di Mancini all'Europeo tedesco, ma la squalifica arrivata nell'autunno 2023 non permise la convocazione del centrocampista azzurro.

    Dopo essersi autodenunciato, Tonali fu costretto a saltare gli scorsi Europei che per la Nazionale azzurra non furono certo positivi (eufemismo). Da allora il centrocampista del Newcastle aspetta la sua grande occasione in un torneo d'elite, considerando come nel 2021 non venne selezionato da Roberto Mancini in virtù di diverse scelte nel reparto.

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  • LE PAROLE DOPO ITALIA-IRLANDA DEL NORD

    "Era un po' il replay di Italia-Estonia, lì avevamo creato tanto, oggi un po' di meno, ma loro erano molto fisici sulle seconde palle e noi ultimamente questa cosa l'avevamo sofferta" ha evidenziato un soddisfatto Tonali dopo Italia-Irlanda del Nord, in cui è risultato l'assoluto MVP dopo il goal e l'assist per Kean. "Abbiamo sfruttato i nostri momenti, non ne abbiamo avuti tanti ma li abbiamo sfruttati bene".

    "Eravamo un po' nervosi, nei primi minuti del primo tempo c'era tensione, poi è cambiata la partita e dopo l'1-0 siamo diventati liberi di testa. Credo che sia stata una buona prova, siamo stati attenti sui loro punti di forza e quando concedi poco e sei concentrato sulle palle inattive è un'iniezione di fiducia importante".

    "Dev'essere un inizio, siamo sempre stati positivi dall'arrivo di Gattuso, dobbiamo vincere, non abbiamo altre scelte".

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  • QUARTO GOAL CON L'ITALIA

    Tonali è un giocatore che ha aspettato anni per segnare la prima rete in grandi contesti. Il suo primo goal in Champions League è arrivato solamente in questa stagione, mentre la prima rete con l'Italia cinque anni dopo l'esordio.

    Da quando ha trovato il goal contro il Belgio nel novembre 2024, Tonali si è sbloccato: ha preso confidenza con il segnare in azzurro, tanto che la rete realizzata cotnro l'Irlanda del Nord è di fatto la quarta negli ultimi dodici incontri. Un dato che per un centrocampista non proprio goleador è comunque notevole.

    Nelle trentuno partite con l'Italia Tonali ha anche fornito lo stesso numero di assist, contro Turchia, Malta, Francia e infine Israele.