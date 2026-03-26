Tonali e l'Italia del riscatto: dopo la squalifica e il mancato Europeo, trascina gli azzurri in finale playoff

Sandro Tonali è il volto dell'Italia che sogna il ritorno al Mondiale dopo due edizioni mancate. Contro l'Irlanda del Nord è stato l'assoluto protagonista, autore del vantaggio azzurro che ha rilassato squadra e ambiente e dell'assist per Kean che ha chiuso il conto, portando alla finale che il team di Gattuso affronterà in Bosnia o Galles martedì prossimo.

Insomma, dopo la semifinale contro una squadra britannica e diversi giocatori con cui ha avuto modo di incrociare i tacchetti nel periodo al Newcastle, potrebbe esserci una sfida simile contro il Galles, contro altri elementi con cui combatte nelle varie giornate di Premier League. La Bosnia, però, ha pareggiato nel finale del secondo tempo e potrebbe risultare la squadra nel cammino degli azzurri.

Italia-Irlanda del Nord è stata la sua sfida, quella che attendeva da tempo. Del resto parliamo di uno dei più importanti giocatori azzurri, che non ha però avuto modo di vivere un grande torneo con la maglia della propria Nazionale: ora è distante una sola gara.

Tonali non è stato convocato per l'Europeo 2020 slittato al 2021, nè a quello 2024. E ovviamente, vista la mancata partecipazione dell'Italia, non ha avuto modo di essere al Mondiale 2022, il secondo consecutivo senza la Nazionale azzurra.