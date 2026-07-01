Tonali al Tottenham è un affare da record: l'ex Milan diventa il giocatore italiano più pagato di sempre, quanto costa agli Spurs

La notizia era nell'aria, ora arrivano le ultime conferme: Sandro Tonali andrà al Tottenham da Roberto De Zerbi, accordo raggiunto in tutti i dettagli.
Secondo quanto riferito da Sky Sport, gli Spurs hanno definito tutti i dettagli sia con il centrocampista classe 2000 sia con il Newcastle.
A 24 ore di distanza dalla conclusione dell'affare Matheus Nunes con il West Ham per 92 milioni di euro, i londinesi perfezionano l'operazione che supererà i 100 milioni di euro e stabilirà un record per il calcio italiano.