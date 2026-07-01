Tonali al Tottenham è un affare da record: l'ex Milan diventa il giocatore italiano più pagato di sempre, quanto costa agli Spurs

Dopo un primo approccio respinto dai Magpies, il Tottenham non ha mollato la presa, conscio della presenza sullo sfondo del Manchester City.





Gli Spurs hanno deciso di accelerare e hanno rilanciato e in queste ore hanno raggiunto l'accordo con il Newcastle per una cifra monstre: come riferito da Sky Sport, i londinesi verseranno 100 milioni di euro più bonus nelle casse dei bianconeri, secondo l'emittente satellitare in totale circa 116 milioni di euro.