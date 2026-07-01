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Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Redazione Goal

Tonali al Tottenham è un affare da record: l'ex Milan diventa il giocatore italiano più pagato di sempre, quanto costa agli Spurs

Calciomercato
Tottenham Hotspur
S. Tonali
Newcastle United
R. De Zerbi

Ultimi dettagli ultimati, il centrocampista ex Brescia e Milan raggiunge De Zerbi agli Spurs in un'operazione record per il calcio italiano.

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La notizia era nell'aria, ora arrivano le ultime conferme: Sandro Tonali andrà al Tottenham da Roberto De Zerbi, accordo raggiunto in tutti i dettagli.


Secondo quanto riferito da Sky Sport, gli Spurs hanno definito tutti i dettagli sia con il centrocampista classe 2000 sia con il Newcastle.


A 24 ore di distanza dalla conclusione dell'affare Matheus Nunes con il West Ham per 92 milioni di euro, i londinesi perfezionano l'operazione che supererà i 100 milioni di euro e stabilirà un record per il calcio italiano.

  • I DETTAGLI DELL'ACCORDO

    Dopo un primo approccio respinto dai Magpies, il Tottenham non ha mollato la presa, conscio della presenza sullo sfondo del Manchester City.


    Gli Spurs hanno deciso di accelerare e hanno rilanciato e in queste ore hanno raggiunto l'accordo con il Newcastle per una cifra monstre: come riferito da Sky Sport, i londinesi verseranno 100 milioni di euro più bonus nelle casse dei bianconeri, secondo l'emittente satellitare in totale circa 116 milioni di euro.

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  • IL FATTORE DE ZERBI E L'INGAGGIO DI TONALI

    Un ruolo fondamentale è stato giocato da Roberto De Zerbi, con cui il giocatore della Nazionale vanta da tempo un ottimo rapporto.


    Attenzione poi anche all'ingaggio di Tonali, che dagli 8 milioni di euro percepiti al Newcastle dovrebbe passare a 12 milioni di euro netti a stagione al Tottenham.


    Con la maglia dei Magpies, Tonali ha disputato 110 partite e realizzato 10 goal: in bacheca c'è una Carabao Cup conquistata nel 2025.

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  • TONALI SARA' L'ITALIANO PIU' PAGATO DI SEMPRE

    In attesa delle visite mediche e degli annunci ufficiali, dovessero essere confermate queste cifre Tonali sarà il primo giocatore italiano a sfondare il muro dei 100 milioni di euro per un trasferimento e diventerà l'italiano più pagato di sempre.


    Il record ad oggi appartiene a Mateo Retegui, passato dall'Atalanta all'Al-Qadsiah nell'estate del 2025 per 68,5 milioni di euro.

  • LA CLASSIFICA DEGLI ITALIANI PIU' COSTOSI

    Questa la classifica dei calciatori italiani più pagati di sempre, al netto dell'operazione Tonali:


    1) Mateo Retegui - dall'Atalanta all'Al-Qadsiah, 68,5 milioni di euro

    2) Sandro Tonali - dal Milan al Newcastle, 58,9 milioni di euro

    3) Jorginho - dal Napoli al Chelsea, 57 milioni di euro

    4) Gianluigi Buffon - dal Parma alla Juventus, 52,88 milioni di euro (al cambio delle vecchie lire)

    5) Christian Vieri - dalla Lazio all'Inter, 46,48 milioni di euro (al cambio delle vecchie lire)

    6) Riccardo Calafiori - dal Bologna all'Arsenal, 45 milioni di euro

    7) Marco Verratti - dal Paris Saint-Germain all'Al Arabi, 45 milioni di euro

    8) Federico Chiesa - dalla Fiorentina alla Juventus, 44,6 milioni di euro

    9) Leonardo Bonucci - dalla Juventus al Milan, 42 milioni di euro

    10) Federico Bernardeschi - dalla Fiorentina alla Juventus, 40 milioni di euro

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