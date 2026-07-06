Tonali al Tottenham è l'italiano più pagato di sempre: perché De Zerbi lo ha voluto così tanto, il ruolo e i piani degli Spurs

Sandro Tonali scrive la storia con il suo trasferimento al Tottenham. Difficilmente un altro calciatore italiano supererà i 116 milioni di euro che gli Spurs hanno speso per il centrocampista ex Milan.
Ma perché De Zerbi lo ha voluto così tanto?
Sandro Tonali scrive la storia con il suo trasferimento al Tottenham. Difficilmente un altro calciatore italiano supererà i 116 milioni di euro che gli Spurs hanno speso per il centrocampista ex Milan.
Ma perché De Zerbi lo ha voluto così tanto?
Se Tonali è andato al Tottenham, il motivo principale è la presenza di Roberto De Zerbi, che ha fatto veramente di tutto per convincerlo a lasciare il Newcastle e convincere allo stesso modo il Tottenham a sborsare quella cifra.
Incontri, chiamate, videocall, appuntamenti. Quello di De Zerbi a Tonali è stato un lungo ed intenso corteggiamento. Il tecnico italiano ha spiegato al centrocampo come lo volesse trasformare nel perno presente e futuro di una squadra che mira a rilanciarsi proprio a partire dall'ex Milan.
Si era fatto avanti anche il City di un altro italiano, Enzo Maresca, ma la differenza alla fine l'ha fatta proprio De Zerbi, a cui Tonali aveva dato la sua parola. Un accordo d'onore tra bresciani, così lo potremmo chiamare.
Un concetto che lo stesso Tonali ha ribadito nella sua prima intervista da giocatore del Totteham.
"De Zerbi ha avuto un grande ruolo in questo e poi è una scelta di vita e di famiglia dopo tre anni a Newcastle. De Zerbi ha gran parte del merito, lo ha fatto non solamente da bresciano e da amico ma anche da grande lavoratore, si sta impegnando in questo".
E al momento dell'ufficialità, anche De Zerbi si è esposto sottolineando l'importanza dell'acquisto di Tonali.
"Sandro è un giocatore speciale e un grande acquisto per il nostro Club - ha dichiarato De Zerbi - Lo seguo da molto tempo, dato che è cresciuto nel vivaio della squadra della mia città, il Brescia, e sono felicissimo di poter lavorare con lui adesso. Viste le sue qualità, quest'estate c'era molto interesse nei suoi confronti; tuttavia, ha espresso chiaramente la volontà di unirsi al Tottenham e so che i nostri tifosi apprezzeranno molto il contributo che darà alla squadra."
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Come detto, Tonali sarà il punto centrale dal quale il Tottenham ha intenzione di ripartire dopo la peggiore stagione nella storia del club, con la retrocessione in Championship evitata soltanto all'ultima giornata.
Molti si sono chiesti: come ha fatto il Tottenham a spendere 300 milioni di euro sul mercato dopo un'annata del genere? La risposta sta tutta negli introiti generati dallo stadio di proprietà, un qualcosa dalla quale in Italia siamo ancora distanti anni luce, e all'introduzione della Squad Cost Ratio da parte della Premier League, un parametro che limita la spesa per rosa e staff tecnico all'85% dei ricavi calcistici che nel caso del Tottenham restano alti, considerando che è il 9° club europeo come guadagni netti.
Per questo c'è da aspettarsi un Tottenham totalmente diverso nella prossima stagione. E' questo che De Zerbi ha spiegato a Tonali in primis, ma anche agli altri top acquisti Mateus Fernandes e Van Hecke. Gli Spurs punteranno perlomeno ad entrare in Champions League, ma soprattutto ad assimilare al 100% il gioco e le idee di De Zerbi, uno che ha già scelto i suoi uomini. Uno sopra tutti: Sandro Tonali.