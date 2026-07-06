Tonali al Tottenham è l'italiano più pagato di sempre: perché De Zerbi lo ha voluto così tanto, il ruolo e i piani degli Spurs

Come detto, Tonali sarà il punto centrale dal quale il Tottenham ha intenzione di ripartire dopo la peggiore stagione nella storia del club, con la retrocessione in Championship evitata soltanto all'ultima giornata.

Molti si sono chiesti: come ha fatto il Tottenham a spendere 300 milioni di euro sul mercato dopo un'annata del genere? La risposta sta tutta negli introiti generati dallo stadio di proprietà, un qualcosa dalla quale in Italia siamo ancora distanti anni luce, e all'introduzione della Squad Cost Ratio da parte della Premier League, un parametro che limita la spesa per rosa e staff tecnico all'85% dei ricavi calcistici che nel caso del Tottenham restano alti, considerando che è il 9° club europeo come guadagni netti.

Per questo c'è da aspettarsi un Tottenham totalmente diverso nella prossima stagione. E' questo che De Zerbi ha spiegato a Tonali in primis, ma anche agli altri top acquisti Mateus Fernandes e Van Hecke. Gli Spurs punteranno perlomeno ad entrare in Champions League, ma soprattutto ad assimilare al 100% il gioco e le idee di De Zerbi, uno che ha già scelto i suoi uomini. Uno sopra tutti: Sandro Tonali.







