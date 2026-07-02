Tonali al Tottenham dopo Palestra al Chelsea, il paradosso del mercato: ma quanto vale davvero il calcio italiano?

Tonali e Palestra peraltro sono solo gli ultimi italiani che si aggiungono ad una già folta colonia azzurra in Premier League.
Spicca ovviamente Gianluigi Donnarumma, che dopo gli anni al PSG, dalla scorsa estate difende i pali del Manchester City. L'ex portiere del Milan ha lasciato la Serie A giovanissimo. E a parametro zero in seguito al mancato accordo per il rinnovo con i rossoneri. In questi anni ha vinto tantissimo a livello di club tra cui una Champions League a Parigi. In Nazionale invece l'unica gioia restano gli Europei del 2021 mentre ad oggi Donnarumma non ha mai giocato neppure una partita ai Mondiali.
Un paio di estati fa è stato l'Arsenal a portare Riccardo Calafiori in Inghilterra. 24 anni, cresciuto nella Roma, dopo una stagione in Svizzera col Basilea si era rilanciato a Bologna da dove i Gunners lo hanno acquistato per circa 45 milioni di euro. Impossibile per i club italiani anche solo avvicinarsi a queste cifre, così Calafiori oggi gioca e vince la Premier.
Nelle file del Liverpool militano invece attualmente due italiani che però non hanno trovato fortuna per diverse ragioni. Il primo è ovviamente Federico Chiesa, che in due stagioni ad Anfiled ha giocato pochissimo tanto che durante questa sessione di mercato potrebbe tornare in Serie A per rilanciarsi. La scorsa estate i Reds hanno strappato al calcio italiano Giovanni Leoni, difensore rivelazione della stagione 2024/2025. Un grave infortunio però lo ha tenuto fuori a lungo.
Due anche gli italiani del Tottenham, a cui ora si aggiunge Tonali. In porta c'è Guglielmo Vicario che gli Spurs avevano acquistato dall'Empoli bruciando la concorrenza dei nostri club. Mentre sulla fascia sinistra corre Destiny Udogie, altro giovane talento azzurro che in Serie A ha giocato poco prima di trasferirsi in Inghilterra a suon di milioni.
Infine vanno segnalati altri due giocatori che potrebbero fare comodo alla nostra Nazionale nel prossimo futuro: uno è Nicolò Savona, sacrificato dalla Juventus sull'altare del bilancio e oggi al Nottingham Forest anche se le voci di mercato lo vedono vicino al ritorno in Italia per vestire la maglia dell'Atalanta. L'altro è Michael Kayode che al Brentford è diventato un idolo dopo un paio di stagione non da titolare fisso alla Fiorentina.