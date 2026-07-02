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Sandro TonaliGetty
Lelio Donato

Tonali al Tottenham dopo Palestra al Chelsea, il paradosso del mercato: ma quanto vale davvero il calcio italiano?

Calciomercato
Premier League

L'Italia non si qualifica per i Mondiali ormai da dodici anni eppure dalla prossima stagione quasi metà della Nazionale giocherà in Premier League. Quanto vale davvero il nostro calcio?

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Il trasferimento di Sandro Tonali dal Newcastle al Tottenham sta per stabilire un nuovo storico record.

L'ex centrocampista del Milan infatti verrà pagato qualcosa come 116 milioni di euro tra parte fissa e bonus, diventando così il giocatore italiano più caro di sempre.

Il tutto avviene poche settimane dopo il blitz del Chelsea che ha di fatto soffiato sotto il naso Marco Palestra all'Inter. Anche in quel caso i Blues non hanno badato a spese per un ragazzo che ha giocato una sola vera stagione da titolare in Serie A.

E allora la domanda sorge spontanea: ma quanto vale davvero il calcio italiano? Perché nonostante molti azzurri giochino nel miglior campionato non riusciamo neppure a centrare la qualificazione ai Mondiali?

  • IL RECORD DI TONALI: COME HA CONQUISTATO LA PREMIER

    Sandro Tonali dopo il trasferimento al Tottenham diventa dunque il giocatore italiano più pagato di sempre: 116 milioni di euro, bonus compresi, con ingaggio da 12 milioni di euro netti.

    Un riconoscimento importante per un ragazzo che era arrivato in Inghilterra tra grandi aspettative tre stagioni fa, quando il Newcastle lo aveva prelevato dal Milan sborsando quasi 70 milioni di euro.

    Tonali era stato costretto a fermarsi quasi subito causa squalifica per il caso scommesse. Il Newcastle lo ha pazientemente aspettato ed è stato ampiamente ripagato. In tutti i sensi.

    In campo infatti l'apporto di Tonali non è mai mancato. Il centrocampista italiano è stato apprezzato da tutti in Premier League, oltre che per le sue qualità tecniche, anche per un dinamismo fuori dal comune che gli permette di dare il suo contributo in ogni zona del campo.

    Tanto che sul giocatore c'era anche il Manchester City. Tonali ha però scelto il Tottenham anche grazie al fortissimo pressing di Roberto De Zerbi che lo ha fortemente voluto a Londra.

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  • LO SCIPPO DI PALESTRA

    Solo qualche ora prima del colpo Tonali, il Chelsea ha ufficializzato l'acquisto di Marco Palestra dall'Atalanta.

    L'esterno sembrava per settimane un promesso sposo dell'Inter che dopo un lungo tira e molla aveva finalmente trovato l'accordo con la società orobica sulla base di 45 milioni di euro più bonus. Al giocatore un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro netti.

    Cifre importanti certo ma che sono state spazzate via dalla super offerta arrivata da Londra: 60 milioni all'Atalanta tra parte fissa e bonus, 6 all'anno fino al 2033 per Palestra che alla fine ha ceduto alla corte del Chelsea.

    "Un due di picche che neanche alle scuole superiori…ma la nostra offerta al giocatore era inferiore alla metà della cifra proposta dal Chelsea. Sono dinamiche normali, se arriva un club che propone un ingaggio più alto non si può fare molto" ha ammesso Piero Ausilio qualche giorno fa spiegando i motivi del mancato arrivo di Palestra.

    Un altro dei nostri più promettenti talenti finisce così in Premier League anche a causa di un mercato 'drogato' da valutazioni che vanno ben al di là dell'effettivo rendimento. Palestra, ad esempio, ha ampi margini di miglioramento e potenzialmente può diventare uno dei migliori esterni d'Europa ma finora ha di fatto giocato una sola vera stagione da titolare in Serie A col Cagliari.

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  • DONNARUMMA, CALAFIORI E GLI ALTRI ITALIANI IN PREMIER

    Tonali e Palestra peraltro sono solo gli ultimi italiani che si aggiungono ad una già folta colonia azzurra in Premier League.

    Spicca ovviamente Gianluigi Donnarumma, che dopo gli anni al PSG, dalla scorsa estate difende i pali del Manchester City. L'ex portiere del Milan ha lasciato la Serie A giovanissimo. E a parametro zero in seguito al mancato accordo per il rinnovo con i rossoneri. In questi anni ha vinto tantissimo a livello di club tra cui una Champions League a Parigi. In Nazionale invece l'unica gioia restano gli Europei del 2021 mentre ad oggi Donnarumma non ha mai giocato neppure una partita ai Mondiali.

    Un paio di estati fa è stato l'Arsenal a portare Riccardo Calafiori in Inghilterra. 24 anni, cresciuto nella Roma, dopo una stagione in Svizzera col Basilea si era rilanciato a Bologna da dove i Gunners lo hanno acquistato per circa 45 milioni di euro. Impossibile per i club italiani anche solo avvicinarsi a queste cifre, così Calafiori oggi gioca e vince la Premier.

    Nelle file del Liverpool militano invece attualmente due italiani che però non hanno trovato fortuna per diverse ragioni. Il primo è ovviamente Federico Chiesa, che in due stagioni ad Anfiled ha giocato pochissimo tanto che durante questa sessione di mercato potrebbe tornare in Serie A per rilanciarsi. La scorsa estate i Reds hanno strappato al calcio italiano Giovanni Leoni, difensore rivelazione della stagione 2024/2025. Un grave infortunio però lo ha tenuto fuori a lungo.

    Due anche gli italiani del Tottenham, a cui ora si aggiunge Tonali. In porta c'è Guglielmo Vicario che gli Spurs avevano acquistato dall'Empoli bruciando la concorrenza dei nostri club. Mentre sulla fascia sinistra corre Destiny Udogie, altro giovane talento azzurro che in Serie A ha giocato poco prima di trasferirsi in Inghilterra a suon di milioni.

    Infine vanno segnalati altri due giocatori che potrebbero fare comodo alla nostra Nazionale nel prossimo futuro: uno è Nicolò Savona, sacrificato dalla Juventus sull'altare del bilancio e oggi al Nottingham Forest anche se le voci di mercato lo vedono vicino al ritorno in Italia per vestire la maglia dell'Atalanta. L'altro è Michael Kayode che al Brentford è diventato un idolo dopo un paio di stagione non da titolare fisso alla Fiorentina.

  • MA QUANTO HANNO GIOCATO IN NAZIONALE?

    E allora eccoci alla resa dei conti: ma quanto hanno giocato gli italiani di Premier in Nazionale?

    Fatta eccezione per Donnarumma e Tonali, titolarissimi ormai da anni, gli altri hanno fin qui faticato a trovare spazio. Alcuni perfino nell'elenco dei convocati.

    Riccardo Calafiori, ad esempio, tra problemi fisici e scelte tecniche ha collezionato appena quattordici presenze anche se era in campo nel playoff perso contro la Bosnia sia all'andata che al ritorno. Giovanni Leoni, che ha solo 19 anni, non ha ancora mai debuttato neppure con l'Under 21 mentre Federico Chiesa non gioca con l'Italia dagli Europei 2024 tra infortuni e forfait dell'ultima ora.

    Detto di Vicario, che è ovviamente chiuso da Donnarumma nel ruolo di portiere, il compagno di squadra Udogie ha giocato titolare in Nazionale una manciata di partite anche perché sulla fascia sinistra il titolare è Federico Dimarco.

    Savona invece è stato fin qui convocato solo una volta ma senza debuttare mentre Kayode è ancora nel giro dell'Under 21 nonostante l'ultima stagione da titolare fisso in Premier League

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