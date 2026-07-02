Tonali al Tottenham dopo Palestra al Chelsea, il paradosso del mercato: ma quanto vale davvero il calcio italiano?

E allora eccoci alla resa dei conti: ma quanto hanno giocato gli italiani di Premier in Nazionale?

Fatta eccezione per Donnarumma e Tonali, titolarissimi ormai da anni, gli altri hanno fin qui faticato a trovare spazio. Alcuni perfino nell'elenco dei convocati.

Riccardo Calafiori, ad esempio, tra problemi fisici e scelte tecniche ha collezionato appena quattordici presenze anche se era in campo nel playoff perso contro la Bosnia sia all'andata che al ritorno. Giovanni Leoni, che ha solo 19 anni, non ha ancora mai debuttato neppure con l'Under 21 mentre Federico Chiesa non gioca con l'Italia dagli Europei 2024 tra infortuni e forfait dell'ultima ora.

Detto di Vicario, che è ovviamente chiuso da Donnarumma nel ruolo di portiere, il compagno di squadra Udogie ha giocato titolare in Nazionale una manciata di partite anche perché sulla fascia sinistra il titolare è Federico Dimarco.

Savona invece è stato fin qui convocato solo una volta ma senza debuttare mentre Kayode è ancora nel giro dell'Under 21 nonostante l'ultima stagione da titolare fisso in Premier League