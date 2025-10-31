Getty/via @theunitedstrand on Instagram
Manchester United rinato: Beckham taglia i capelli a un tifoso per scommessa?
Pubblicità
TAGLIO DEI CAPELLI VICINO
Illet, diventato virale per essersi fatto crescere i capelli fino a quando lo United non ha vinto cinque partite consecutive, vedrà finalmente esaudito il suo desiderio se lo United batterà il Nottingham Forest sabato e poi vincerà contro il Tottenham la settimana successiva. Il miglioramento della forma dello United ha portato a molte speculazioni su come il tifoso virale festeggerà il tanto atteso taglio di capelli. L'ex ala dei Red Devils Nani ha proposto Beckham per fare gli onori di casa.
- Getty Images Sport
"DOVREBBE FARLO BECKHAM"
Nani ha dichiarato a Covers.com: "Se questo significa che il Man Utd vincerà, voglio che si tagli i capelli. Abbiamo bisogno di altre due partite e credo che ce la faremo, visto come stiamo giocando, penso che ce lo meritiamo. Il Manchester United deve solo essere molto, molto disciplinato nelle prossime due partite, rimanere umile e lavorare sodo. Non serve un 3-0 o un 4-0, basta un 1-0. Penso che dopo che si sarà tagliato i capelli tutto cambierà e potremo guardare avanti. Credo che vorrebbe che fosse una leggenda a tagliargli i capelli e penso che dovrebbe farlo David Beckham, che ha molta esperienza. Sarebbe perfetto!".
- PubblicitàPubblicità
SCOMMESSA UTILE ALLA SQUADRA?
L'ex assistente allenatore dello United Rene Meulensteen ritiene che la squadra possa fare tesoro della notizia positiva generata dal taglio di capelli imminente di Illet e utilizzarla come ulteriore motivazione per continuare a vincere. "Sì, perché è una cosa divertente. Alleggerisce l'atmosfera", ha dichiarato Meulensteen, ex braccio destro di Sir Alex Ferguson, a compare.bet.
"I giocatori ora possono riunirsi e dirsi: 'Ascoltate, arriviamo a quattro e poi a cinque, così il ragazzo potrà tagliarsi i capelli'. Sentiranno l'energia l'uno dall'altro. Potrebbe essere una buona motivazione per i giocatori. Suggerirei persino di portarlo a Carrington e lasciare che i giocatori gli taglino un ciuffo di capelli alla volta. Penso che potreste persino portare Sir Alex Ferguson. L'ho visto portare il suo paio di forbici a Carrington in passato.
"La grande differenza tra oggi e 15-20 anni fa sono i social media. Possono avere un ruolo importante nella tua vita e tutti possono pubblicare qualsiasi cosa senza conseguenze. Questo può creare un'atmosfera negativa. I club devono essere molto chiari su questo punto con i giocatori, che devono essere consapevoli di ciò che può accadere se continuano a leggere tutte queste cose negative, perché inizieranno a provare anche loro quella negatività. Vincere le cinque partite per dare al ragazzo il suo taglio di capelli? Questo può essere un antidoto per tutta la squadra".
"VORREI FARMELI TAGLIARE ALL'OLD TRAFFORD"
Illet, originario di Oxford ma ora residente in Spagna, ha suscitato grande attenzione da quando ha lanciato la sua sfida e l'ha documentata sui social media. Alcuni l'hanno accolta con favore, altri no. Il mese scorso un tifoso arrabbiato dello United gli ha tirato i capelli, il che ha portato al divieto a vita di accedere all'Old Trafford per il tifoso in questione.
Ha rilasciato molte interviste ai media e il mese scorso ha dichiarato a talkSPORT che spera di farsi tagliare i capelli sul campo dell'Old Trafford quando lo United vincerà finalmente cinque partite di fila. "Non c'è ancora nulla di concreto, ci sono state alcune discussioni. Ma la cosa ideale per me sarebbe farmi tagliare i capelli all'Old Trafford da uno dei giocatori", ha detto.
"Capisco perfettamente perché non mi hanno contattato, lo capisco perfettamente. Ma spero che quando ci sarà un'atmosfera un po' più positiva intorno ai risultati e cose del genere, se saremo a quattro vittorie consecutive, allora spero che possano sentirsi in grado di risolvere la questione per me".
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità