Manchester United rinato: Beckham taglia i capelli a un tifoso per scommessa?

Illet, originario di Oxford ma ora residente in Spagna, ha suscitato grande attenzione da quando ha lanciato la sua sfida e l'ha documentata sui social media. Alcuni l'hanno accolta con favore, altri no. Il mese scorso un tifoso arrabbiato dello United gli ha tirato i capelli, il che ha portato al divieto a vita di accedere all'Old Trafford per il tifoso in questione.

Ha rilasciato molte interviste ai media e il mese scorso ha dichiarato a talkSPORT che spera di farsi tagliare i capelli sul campo dell'Old Trafford quando lo United vincerà finalmente cinque partite di fila. "Non c'è ancora nulla di concreto, ci sono state alcune discussioni. Ma la cosa ideale per me sarebbe farmi tagliare i capelli all'Old Trafford da uno dei giocatori", ha detto.

"Capisco perfettamente perché non mi hanno contattato, lo capisco perfettamente. Ma spero che quando ci sarà un'atmosfera un po' più positiva intorno ai risultati e cose del genere, se saremo a quattro vittorie consecutive, allora spero che possano sentirsi in grado di risolvere la questione per me".