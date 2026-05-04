Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Thuram occhialiGetty Images
Michael Di Chiaro

Thuram si sfoga dopo la vittoria dello Scudetto: "Quanta cattiveria contro Inter, i tifosi avversari ci odiano e ci vogliono morti"

Serie A
Inter

Dopo la festa per lo Scudetto l'attaccante nerazzurro ha parlato in una diretta Instagram facendo intervenire altri compagni di squadra, tra cui Calhanoglu e Dumfries.

Pubblicità

Il giorno dopo la vittoria del 21° scudetto, alcuni giocatori dell'Inter hanno risposto alle domande dei tifosi nel corso di una live su Instagram.

Marcus Thuram ha avviato una chat live sul suo profilo Instagram per parlare senza filtri: "Ce l'hanno con noi - ha detto l'attaccante nerazzurro riferendosi a chi ha criticato la squadra durante la stagione - non vinciamo i big match, siamo vecchi… Evidentemente c'è un premio per chi vince solo i big match".

Insieme a lui spunta Hakan Calhanoglu, che riprende il discorso del compagno: "Bla, bla bla…".

  • LE PAROLE DI THURAM

    Il giorno dopo la conquista dello Scudetto, Marcus Thuram è intervenuto in live su Instagram:


    "Ci vogliono morti" ha detto tra il serio e l'ironico, "sono veramente contento di aver vinto questo scudetto. Non ce l'ho con i giornalisti che fanno il loro lavoro, parlo di tifosi di altre squadre. Quest'anno c'è stata tanta cattiveria fuori dal mondo Inter, questo mi ha fatto male perché vuol dire che c'è tanta gente che non vuole bene a questa squadra. Capisco se hai una fede diversa, se da avversario ci fischi, ma certe cattiverie non vanno bene; ci odiano e vogliono vederci morire. Perché mi scrivono 'devi morire'?!. Noi facciamo semplicemente il nostro lavoro, andiamo in campo per fare del nostro meglio".

    • Pubblicità

  • L'ASSENZA DI LAUTARO

    Nella festa nerazzurra sono stati iconici gli occhiali indossati da Thuram: "Li metterò anche in campo, nessuno vedrà più i miei occhi" ha scherzato il francese. Poi arriva anche Dumfries: "Ho dormito poco" accenna ridendo.


    Poi l'attaccante coinvolge anche Pio Esposito: "Poi, ma quanti anni hai? Dieci, undici, dodici…? E' nato ieri, lui è il futuro dell'Inter". Tra gli assenti alla live anche Lautaro Martinez: "Forse ci sarà stasera - ha detto Thuram - è sempre molto occupato".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Inter crest
Inter
INT