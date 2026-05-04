Thuram si sfoga dopo la vittoria dello Scudetto: "Quanta cattiveria contro Inter, i tifosi avversari ci odiano e ci vogliono morti"

Il giorno dopo la conquista dello Scudetto, Marcus Thuram è intervenuto in live su Instagram:





"Ci vogliono morti" ha detto tra il serio e l'ironico, "sono veramente contento di aver vinto questo scudetto. Non ce l'ho con i giornalisti che fanno il loro lavoro, parlo di tifosi di altre squadre. Quest'anno c'è stata tanta cattiveria fuori dal mondo Inter, questo mi ha fatto male perché vuol dire che c'è tanta gente che non vuole bene a questa squadra. Capisco se hai una fede diversa, se da avversario ci fischi, ma certe cattiverie non vanno bene; ci odiano e vogliono vederci morire. Perché mi scrivono 'devi morire'?!. Noi facciamo semplicemente il nostro lavoro, andiamo in campo per fare del nostro meglio".