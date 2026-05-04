Thuram si sfoga dopo la vittoria dello Scudetto: "Quanta cattiveria contro Inter, i tifosi avversari ci odiano e ci vogliono morti"

Il giorno dopo la vittoria del 21° scudetto, alcuni giocatori dell'Inter hanno risposto alle domande dei tifosi nel corso di una live su Instagram.
Marcus Thuram ha avviato una chat live sul suo profilo Instagram per parlare senza filtri: "Ce l'hanno con noi - ha detto l'attaccante nerazzurro riferendosi a chi ha criticato la squadra durante la stagione - non vinciamo i big match, siamo vecchi… Evidentemente c'è un premio per chi vince solo i big match".
Insieme a lui spunta Hakan Calhanoglu, che riprende il discorso del compagno: "Bla, bla bla…".