Thuram in gruppo: gioca Inter-Atalanta? Convocato? Le ultime sulle condizioni dopo l'infortunio

Marcus Thuram torna a disposizione di Cristian Chivu.
L'attaccante francese, dopo aver saltato il derby di domenica scorsa col Milan, è tornato ad allenarsi in gruppo a riprova di un recupero divenuto realtà.
Come sta? Gioca Inter-Atalanta?
Thuram ha smaltito l'attacco influenzale accusato alla vigilia di Milan-Inter, che lo ha costretto a dare forfait nella supersfida di San Siro vinta di misura dai rossoneri.
Virus alle spalle e seduta odierna svolta col resto dei compagni, che rende il transalpino riabilitato dopo lo stop forzato e imprevisto.
Le condizioni di Thuram, con annesso rientro in gruppo, consentono a Chivu di poterlo reinserire nell'elenco dei convocati per il prossimo impegno di campionato previsto sabato alle 15 contro l'Atalanta.
Starà al tecnico nerazzurro, poi, stabilire se il francese sarà in grado di giocare titolare oppure partire dalla panchina.
Se Thuram è convocabile per Inter-Atalanta, resta in dubbio Alessandro Bastoni a causa del colpo alla tibia rimediato nel derby; sia Calhanoglu che Lautaro Martinez, invece, non ce la faranno e dovrebbero rientrare il 22 marzo a Firenze.