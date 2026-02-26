Goal.com
FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Thuram delude ancora: doveva trascinare l'Inter dopo l'infortunio di Lautaro, ma non è arrivato nessun segnale

Dopo il ko di Lautaro, il francese era chiamato a trascinare l'Inter e invece sono arrivate altre prestazioni deludenti sia contro il Lecce che contro il Bodo: con la contemporanea crescita di Esposito, il suo futuro potrebbe essere in discussione.

La faccia triste dell'Inter che, al cospetto del Bodo/Glimt, ha detto addio all'obiettivo Champions League con una prematura eliminazione ai playoff è sicuramente quella di Marcus Thuram.

L'attaccante francese, schierato dal primo minuti contro i norvegesi in qualità di uomo di riferimento in vista dell'operazione rimonta architettata contro il Bodo, ha deluso le aspettative confermando un momento di chiara e prolungata flessione.

L'anonima prestazione in Champions, infatti, è soltanto l'ultima uscita di una stagione nella quale 'Tikus' non sta affatto brillando.

  • DOVEVA CARICARSI L'INTER SULLE SPALLE

    Con l'infortunio di Lautaro Martinez, finito ko nella notte di Bodo, Thuram si sarebbe dovuto caricare sulle spalle l'attacco dell'Inter, al netto del buonissimo momento di forma di Esposito.

    E invece, anche in questo caso, non sono arrivati segnali confortanti. Se già contro la Juve il classe 1996 non si era praticamente mai visto, anche al 'Via del Mare' contro il Lecce l'ex Borussia Monchengladbach non è mai riuscito ad incidere. Per non parlare della gara di ritorno contro il Bodo: l'Inter si è aggrappata a lui per sviluppare l'ambizioso ma realizzabile progetto di rimonta, ma il numero 9, ancora una volta, ha disatteso le aspettative.

  • STAGIONE COMPLICATA

    La terza stagione di Thuram all'ombra della Madonnina si sta rivelando decisamente più complessa rispetto alle prime due, nonostante un bottino complessivo di 12 goal in 32 partite tra tutte le competizioni.

    Nonostante un avvio d'annata più che incoraggiante, condito da una doppietta all'Ajax al debutto in Champions e da tre centri nelle prime tre giornate, la parabola di Thuram si è poi progressivamente eclissata, anche a causa di un infortunio al bicipite femorale che l'ha tenuto ai box per quasi due mesi. Fatto sta che, nel 2026, 'Tikus' ha segnato solamente tre goal contro Bologna, Parma e Sassuolo.

  • LA CRESCITA DI PIO ESPOSITO

    Ad incidere, inoltre, c'è stata anche la parallela esplosione di Francesco Pio Esposito, il volto nuovo dell'attacco interista che a suon di goal e soprattutto di prestazioni positive ha saputo ritagliarsi sempre più spazio all'interno dello scacchiere di Chivu.

    L'affermazione del classe 2005, senza scordare il prezioso apporto di Bonny, non ha fatto altro che incrementare la concorrenza all'interno di un reparto dove il francese non è mai riuscito a marcare la differenza come avvenuto nel suo primo biennio a tinte nerazzurre.

  • IL FUTURO

    Attenzione poi al capitolo 'futuro'.

    Si sprecano, in tempi recenti, le indiscrezioni relative ad una possibile partenza dell'attaccante francese in estate, il quale potrebbe essere il sacrificato per garantire all'Inter un importante plusvalenza, visto che nell'estate del 2023 era arrivato a Milano a parametro zero.

    Il prossimo luglio, come lo scorso anno, si attiverà la clausola rescissoria da 85 milioni. Cifra che difficilmente verrà avvicinata da qualche top club europeo. Più probabile che un'eventuale trattativa possa svilupparsi su cifre decisamente più basse. Quel che è certo è che, a questo punto, la sua posizione in nerazzurro non sembra più così intoccabile.

