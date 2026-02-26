Con l'infortunio di Lautaro Martinez, finito ko nella notte di Bodo, Thuram si sarebbe dovuto caricare sulle spalle l'attacco dell'Inter, al netto del buonissimo momento di forma di Esposito.

E invece, anche in questo caso, non sono arrivati segnali confortanti. Se già contro la Juve il classe 1996 non si era praticamente mai visto, anche al 'Via del Mare' contro il Lecce l'ex Borussia Monchengladbach non è mai riuscito ad incidere. Per non parlare della gara di ritorno contro il Bodo: l'Inter si è aggrappata a lui per sviluppare l'ambizioso ma realizzabile progetto di rimonta, ma il numero 9, ancora una volta, ha disatteso le aspettative.