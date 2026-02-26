La faccia triste dell'Inter che, al cospetto del Bodo/Glimt, ha detto addio all'obiettivo Champions League con una prematura eliminazione ai playoff è sicuramente quella di Marcus Thuram.
L'attaccante francese, schierato dal primo minuti contro i norvegesi in qualità di uomo di riferimento in vista dell'operazione rimonta architettata contro il Bodo, ha deluso le aspettative confermando un momento di chiara e prolungata flessione.
L'anonima prestazione in Champions, infatti, è soltanto l'ultima uscita di una stagione nella quale 'Tikus' non sta affatto brillando.