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FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Thuram certo del posto, poi rebus attacco per l’Inter: Chivu riflette, Lautaro può riposare, anche Bonny ha chance

Serie A
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913

Il francese giocherà, senza dubbio, dal primo minuto: il vero interrogativo riguarda chi sarà il suo partner contro il Parma.

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Thuram sì, poi una situazione da definire. In vista di Inter-Parma in casa nerazzurra c’è pareggia incertezza su chi giocherà in attacco sabato alle 18.

Il campionato, archiviata la lunghissima pausa Nazionali, è pronto a tornare e Chivu sta riflettendo già sulle scelte da compiere per affrontare la sua ex squadra.

Il reparto in cui sembrano esserci i maggiori ballottaggi sembra essere quello, appunto, offensivo, dove a una certezza chiamata Marcus Thuram fa da contraltare un terzetto di calciatori che si giocano l’altro posto. 

  • THURAM È L’UNICO TITOLARE CERTO

    Thuram, come detto, è certo di giocare. Non è andato in Nazionale, si è allenato e ha potuto farlo al meglio, aumentando il livello della propria condizione. Il francese è pronto e partirà dall’inizio, probabilmente sia col Parma che col Club Bruges in Champions. Nei 230 minuti giocati in nerazzurro in Serie A quest’anno, l’ex Gladbach ha segnato 2 goal e fornito 2 assist: l’obiettivo è migliorare ulteriormente queste cifre. 

  • LAUTARO REDUCE DAL LUNGO VIAGGIO DALL'ARGENTINA

    Il compagno ideale di Thuram sarebbe, ovviamente, Lautaro Martinez. Vuoi per il vicino impegno di Champions e vuoi per la trasferta intercontinentale con l’Argentina (che comporterà un rientro tardivo), il capitano nerazzurro potrebbe rifiatare col Parma, partendo dalla panchina per essere più fresco martedì col Bruges.

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  • PIO ESPOSITO ON FIRE CON LA NAZIONALE

    La pausa Nazionali ha fatto molto bene, invece, a Pio Esposito. Al netto della difficile gara col Belgio, l’ex Spezia ha segnato due goal contro la Turchia (una per ogni gara disputata) e giocato un gran match a Saint-Denis contro la Francia. Pio sta bene, lo ha dimostrato e, forse, in Azzurro ha ritrovato anche quel feeling con la porta avversaria che era un pelo mancano nelle ultime con l’Inter. Se non dovesse essere scelto Lautaro, con Thuram potrebbe giocare lui.


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  • BONNY HA CHANCES

    Occhio, però, anche alla candidatura di Bonny. Sarebbe l’ex di giornata e potrebbe essere utilizzato dall’inizio per la prima volta in stagione, regalando continuità dopo la rete nel finale contro l’Udinese. Ha disputato solo 102 minuti nel 2026/27 e, per questo, Chivu potrebbe valutare di regalargli una titolarità. Chivu riflette, le opzioni certamente non mancano. 

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