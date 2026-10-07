Thuram certo del posto, poi rebus attacco per l’Inter: Chivu riflette, Lautaro può riposare, anche Bonny ha chance

Thuram, come detto, è certo di giocare. Non è andato in Nazionale, si è allenato e ha potuto farlo al meglio, aumentando il livello della propria condizione. Il francese è pronto e partirà dall’inizio, probabilmente sia col Parma che col Club Bruges in Champions. Nei 230 minuti giocati in nerazzurro in Serie A quest’anno, l’ex Gladbach ha segnato 2 goal e fornito 2 assist: l’obiettivo è migliorare ulteriormente queste cifre.