Thuram certo del posto, poi rebus attacco per l’Inter: Chivu riflette, Lautaro può riposare, anche Bonny ha chance

Thuram sì, poi una situazione da definire. In vista di Inter-Parma in casa nerazzurra c’è pareggia incertezza su chi giocherà in attacco sabato alle 18.
Il campionato, archiviata la lunghissima pausa Nazionali, è pronto a tornare e Chivu sta riflettendo già sulle scelte da compiere per affrontare la sua ex squadra.
Il reparto in cui sembrano esserci i maggiori ballottaggi sembra essere quello, appunto, offensivo, dove a una certezza chiamata Marcus Thuram fa da contraltare un terzetto di calciatori che si giocano l’altro posto.