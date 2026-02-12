Thomas Tuchel pronto a prolungare la sua permanenza in Inghilterra e a firmare un nuovo contratto fino al 2028

Tuttavia, sono state sollevate alcune domande sul suo futuro prima ancora che abbia conquistato il suo primo trofeo. Con il suo attuale contratto in scadenza in estate, si è ipotizzato un suo ritorno all'allenamento in patria. Il 52enne è tra i nomi che sarebbero stati presi in considerazione dal Manchester United, che si appresta a nominare un successore permanente di Ruben Amorim, con Michael Carrick che per ora è alla guida ad interim dei Red Devils.

Anche il Tottenham, che ha licenziato Thomas Frank, sarebbe interessato, mentre il Real Madrid è un'altra squadra di peso che attualmente lavora con un allenatore ad interim, con Alvaro Arbeloa che ha sostituito Xabi Alonso. Ci si chiede se Pep Guardiola sarà ancora al Manchester City la prossima stagione e se Luis Enrique accetterà un nuovo contratto con il PSG.

La Federcalcio inglese è a conoscenza di queste voci e sta agendo per garantire che Tuchel rimanga al timone anche in futuro. Il Times riporta che è stato raggiunto un accordo per gli Europei "in casa" del 2028.