Thomas Tuchel pronto a prolungare la sua permanenza in Inghilterra e a firmare un nuovo contratto fino al 2028
Quando scade l'attuale contratto di Tuchel con l'Inghilterra?
L'ex allenatore del Chelsea, del Bayern Monaco e del Paris Saint-Germain Tuchel ha assunto la guida dell'Inghilterra nel gennaio 2025, dopo aver accettato l'incarico alcuni mesi prima. Il suo contratto iniziale era relativamente breve e lo avrebbe visto completare un ciclo di Coppa del Mondo.
La qualificazione alle finali del 2026 è stata ottenuta senza intoppi e i Three Lions sono considerati tra i favoriti per la conquista del titolo mondiale sul suolo nordamericano. Tuchel ha il compito di porre fine a 60 anni di sofferenza internazionale per la nazionale maschile inglese.
Tuchel accostato a Man Utd, Tottenham e Real Madrid
Tuttavia, sono state sollevate alcune domande sul suo futuro prima ancora che abbia conquistato il suo primo trofeo. Con il suo attuale contratto in scadenza in estate, si è ipotizzato un suo ritorno all'allenamento in patria. Il 52enne è tra i nomi che sarebbero stati presi in considerazione dal Manchester United, che si appresta a nominare un successore permanente di Ruben Amorim, con Michael Carrick che per ora è alla guida ad interim dei Red Devils.
Anche il Tottenham, che ha licenziato Thomas Frank, sarebbe interessato, mentre il Real Madrid è un'altra squadra di peso che attualmente lavora con un allenatore ad interim, con Alvaro Arbeloa che ha sostituito Xabi Alonso. Ci si chiede se Pep Guardiola sarà ancora al Manchester City la prossima stagione e se Luis Enrique accetterà un nuovo contratto con il PSG.
La Federcalcio inglese è a conoscenza di queste voci e sta agendo per garantire che Tuchel rimanga al timone anche in futuro. Il Times riporta che è stato raggiunto un accordo per gli Europei "in casa" del 2028.
Tuchel si gode la vita nel calcio internazionale
Tuchel ha già lasciato aperta la porta a eventuali trattative, avendo espresso la sua soddisfazione per la gestione internazionale. Ha dichiarato: "Grazie alla mia pluriennale esperienza nel calcio professionistico e nei club, so cosa mi rende felice e cosa mi permette di dare il meglio di me. Mi sento pieno di energia e amo lavorare con i giocatori ed essere vicino alla Premier League. So anche di poter contare su un grande sostegno e fiducia".
Si dice che la FA "consideri la possibilità di trattenere uno degli allenatori d'élite mondiali come un colpo significativo, soprattutto ora che i posti più importanti nel calcio di club sono vacanti o stanno per diventarlo". Hanno visto giocatori di spicco, come il capitano Harry Kane e il centrocampista dell'Arsenal Declan Rice, parlare "con toni entusiastici" di Tuchel.
L'Inghilterra ha già dato prova di voler rinnovare i contratti prima dei Mondiali, con un approccio simile adottato con Fabio Capello nel 2010. Tuchel è considerato più adatto quando si tratta di pianificazione a lungo termine.
Sorteggio della Nations League e corsa ai Mondiali: l'Inghilterra nel 2026
Giovedì sarà presente al sorteggio della Nations League a Bruxelles. L'Inghilterra è nel terzo girone e sarà abbinata a una delle teste di serie: Portogallo, Francia, Spagna o Germania. La competizione avrà inizio a settembre, mentre le finali si terranno la prossima estate.
Il Times sostiene che "vincere è una delle ambizioni dell'Inghilterra e volere Tuchel alla guida della squadra è un altro fattore che la FA sta prendendo in considerazione". Tuttavia, "sarà giudicato in base ai suoi risultati nei tornei più importanti, in particolare nella Coppa del Mondo". L'Inghilterra ha in programma delle amichevoli con Uruguay e Giappone a marzo.
Affronterà poi la Nuova Zelanda e il Costa Rica nelle partite pre-Mondiali che si terranno in Florida, prima di trasferirsi in un campo di allenamento a Kansas City. La sua corsa al titolo mondiale inizierà il 17 giugno a Dallas contro la Croazia, rivale del Gruppo L. Il 23 giugno affronterà il Ghana a Boston e quattro giorni dopo il Panama nel New Jersey.
