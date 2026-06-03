Thomas Tuchel dovrebbe seguire l'esempio del Barcellona e schierare titolare Anthony Gordon, acquistato per 80 milioni di euro, nella nazionale inglese ai Mondiali al posto di Marcus Rashford

Il trasferimento di Gordon al Camp Nou è stato costoso e sorprendente. Il suo desiderio di lasciare il Newcastle, la necessità dei Magpies di vendere e la volontà del Barcellona di anticipare il Bayern hanno chiuso l’affare in meno di 24 ore, tra un post e l’altro sui social. La cifra potrebbe arrivare a 80 milioni di euro (69 milioni di sterline o 93 milioni di dollari).
Il passaggio aggiunge pepe al dibattito sulla nazionale inglese verso i Mondiali 2026. Gordon e Rashford, il cui futuro è stato messo in dubbio dall’investimento del Barça su un profilo simile, si giocano il posto sull’ala sinistra. Thomas Tuchel li testerà nelle amichevoli con Nuova Zelanda e Costa Rica.
Attualmente Rashford è favorito: è più spettacolare, ha già segnato in Nazionale, compresi tre gol ai Mondiali 2022, e nei suoi giorni migliori è un attaccante d’élite.
Eppure Gordon potrebbe essere la scelta più intelligente. Non è un goleador e non è così elegante palla al piede, ma il nuovo acquisto del Barça incarna il prototipo di giocatore di Tuchel, si inserisce alla perfezione in questa rosa e dovrebbe essere una scelta scontata per la maglia da titolare dei Tre Leoni, decisi a porre fine a 60 anni di attesa.