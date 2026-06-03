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Gordon should start over RashfordGetty
Thomas Hindle

Tradotto da

Thomas Tuchel dovrebbe seguire l'esempio del Barcellona e schierare titolare Anthony Gordon, acquistato per 80 milioni di euro, nella nazionale inglese ai Mondiali al posto di Marcus Rashford

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Inghilterra vs Nuova Zelanda

Alla sua prima prova di spagnolo, Marcus Rashford ha fatto ridere Lamine Yamal. È accaduto durante il primo allenamento del prestito dal Manchester United in Catalogna – o almeno il primo reso pubblico – e, dopo aver inseguito le ombre in un rondo, Rashford ha detto qualcosa di incomprensibile al favorito per il Pallone d’Oro. Ben diversa l’impressione data dall’ultimo acquisto inglese del Barça, Anthony Gordon, il cui spagnolo quasi fluente ha stupito i presenti alla sua conferenza stampa di presentazione.

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Il trasferimento di Gordon al Camp Nou è stato costoso e sorprendente. Il suo desiderio di lasciare il Newcastle, la necessità dei Magpies di vendere e la volontà del Barcellona di anticipare il Bayern hanno chiuso l’affare in meno di 24 ore, tra un post e l’altro sui social. La cifra potrebbe arrivare a 80 milioni di euro (69 milioni di sterline o 93 milioni di dollari).

Il passaggio aggiunge pepe al dibattito sulla nazionale inglese verso i Mondiali 2026. Gordon e Rashford, il cui futuro è stato messo in dubbio dall’investimento del Barça su un profilo simile, si giocano il posto sull’ala sinistra. Thomas Tuchel li testerà nelle amichevoli con Nuova Zelanda e Costa Rica.

Attualmente Rashford è favorito: è più spettacolare, ha già segnato in Nazionale, compresi tre gol ai Mondiali 2022, e nei suoi giorni migliori è un attaccante d’élite.

Eppure Gordon potrebbe essere la scelta più intelligente. Non è un goleador e non è così elegante palla al piede, ma il nuovo acquisto del Barça incarna il prototipo di giocatore di Tuchel, si inserisce alla perfezione in questa rosa e dovrebbe essere una scelta scontata per la maglia da titolare dei Tre Leoni, decisi a porre fine a 60 anni di attesa.

  • Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty Images

    La rinascita di Rashford

    Rashford è un grande calciatore. Ex talento del Manchester United, meno di due anni fa sembrava in difficoltà dopo un litigio con Ruben Amorim che lo spinse a dichiararsi «pronto per una nuova sfida». Il prestito all’Aston Villa ne aveva fatto intravedere il ritorno al meglio, ma serviva una sistemazione definitiva per rilanciare la carriera.

    Il Barça lo prese in prestito, ma con un'opzione di acquisto da 30 milioni di euro (26 milioni di sterline/35 milioni di dollari), cifra non proibitiva. Pur dovendo competere con Yamal, Raphinha, Lewandowski e Torres, Rashford aveva la chance che cercava.

    «Deco e io abbiamo parlato prima dell’inizio della stagione di ciò di cui avevamo bisogno. Abbiamo bisogno di un giocatore come lui. Sono davvero felice di averlo qui a Barcellona», dichiarò Hansi Flick a settembre. L’inglese ha ripagato la fiducia con 14 gol e 11 assist, tra cui un calcio di punizione nel Clásico di maggio che ha contribuito a conquistare la Liga.

    Da allora Rashford ha espresso il desiderio di rimanere al Camp Nou, e molti compagni hanno chiesto al club di rendere definitivo il suo trasferimento. La sua forma ha mantenuto intatta l'opportunità che Tuchel gli ha offerto nel marzo 2025, portandolo al suo quinto grande torneo.

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  • Anthony Gordon Newcastle 2025-26Getty

    Deludente

    Nella stagione 2025-26 Gordon ha segnato 17 gol (10 in Champions League) e fornito 5 assist, giocando più minuti di Rashford.

    Il suo rendimento opaco in Premier ha contribuito alla discesa dei Magpies al 12º posto, e a fine stagione è stato escluso dalla rosa in vista di una separazione ormai certa.

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  • Anthony Gordon Newcastle 2025-26Getty Images

    Attributi sottostanti

    Ma ciò che Gordon offre e Rashford no non si misura in gol o assist. Oggi il calcio è più schemi che talenti individuali, soprattutto nelle competizioni internazionali, dove i fuoriclasse hanno bisogno di una squadra compatta che li sostenga.

    Gordon è il compagno di squadra ideale. In campo non si ferma mai, con o senza palla. Corre spesso sulle fasce per ricevere un passaggio filtrante e, anche se molti tentativi falliscono, si ripropone subito.

    Senza palla pressa senza sosta, infastidendo la difesa avversaria. Nella stagione 2023-24, per esempio, ha rubato palla a Trent Alexander-Arnold, superato tre difensori e segnato.

    I dati lo confermano: nella scorsa stagione ha corso 7,43 km a partita, più di Rashford. Statsbomb lo colloca al 96° percentile per azioni difensive, al 98° per pressioni e al 94° per contropressioni in Premier League, valori quasi ineguagliabili.

  • Thomas Tuchel Anthony Gordon England 2025Getty Images

    Vestibilità perfetta

    Tatticamente, la scelta di Gordon è logica. Foden e Palmer sono più completi, ma nessuno dei due si adatta al gioco di Tuchel come lui, e per questo sono rimasti a casa.

    L'Inghilterra ruota attorno a Harry Kane e Tuchel, pronto ad assecondarne i movimenti, lo invita a giocare più indietro, a patto di avere un giocatore capace di occupare gli spazi che lascia. Gordon è l'uomo giusto.

    Pur avendo giocato talvolta come punta centrale sia all’Everton che al Newcastle, e potendo ricoprire quel ruolo anche al Barcellona a seconda degli acquisti per sostituire Lewandowski, Gordon è cresciuto come ala pura: esegue sempre la stessa corsa, la ripete in continuazione e, nella maggior parte dei casi, la esegue bene.

    Con la palla, è il complemento ideale di Kane; senza, la sua intensità permette al capitano di riposare. Insieme hanno già giocato 528 minuti in 12 partite, vincendone nove: memorabile il 5-0 alla Lettonia, con gol di entrambi.

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Rischio tattico

    È un rischio, ma l’Inghilterra lo ha accettato con Tuchel. Il tecnico tedesco predilige il sistema e non esita a lasciare in panchina i big per mantenere un modulo coerente.

    Mettendo Rashford in panchina per far giocare Gordon, Tuchel conferma questa tendenza: il sistema prima del talento individuale. I fallimenti dell’Inghilterra di Southgate a Euro 2024 spiegano perché: l’ex ct scelse sempre gli stessi giocatori, anche quando le loro prestazioni non lo giustificavano.

    Gordon non brilla solo nei dribbling – ne ha completati più di qualsiasi compagno del Newcastle nella scorsa stagione – ma sono le sue qualità meno appariscenti a renderlo ideale per questa Inghilterra. Rashford può sembrare più emozionante e imprevedibile, ma Tuchel deve accettare il rischio se vuole portare i Tre Leoni lontano in Nord America.

  • Marcus Rashford England 2026Getty Images

    Una vera rivoluzione

    Anche se Rashford non dovesse partire titolare, ciò non significa che non avrà un ruolo in questo torneo. Con le alte temperature previste, Tuchel dovrà gestire la rosa per evitare l'esaurimento dei titolari.

    Con Palmer, Foden e altri out, Rashford è uno dei pochi in grado di cambiare la partita: può subentrare dalla panchina per dare impulso all’attacco, se serve. Gordon, invece, sembra meno incisivo, soprattutto se Tuchel cerca il risultato.

    Resta da vedere se il Barcellona renderà definitivo il trasferimento di Rashford, mettendolo in diretta concorrenza con Gordon per i minuti in club. Ma la scelta di Tuchel è chiara: schierare Gordon, costato 80 milioni di euro.

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