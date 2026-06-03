Thomas Tuchel dovrebbe seguire l'esempio del Barcellona e schierare titolare Anthony Gordon, acquistato per 80 milioni di euro, nella nazionale inglese ai Mondiali al posto di Marcus Rashford

Rashford è un grande calciatore. Ex talento del Manchester United, meno di due anni fa sembrava in difficoltà dopo un litigio con Ruben Amorim che lo spinse a dichiararsi «pronto per una nuova sfida». Il prestito all’Aston Villa ne aveva fatto intravedere il ritorno al meglio, ma serviva una sistemazione definitiva per rilanciare la carriera.

Il Barça lo prese in prestito, ma con un'opzione di acquisto da 30 milioni di euro (26 milioni di sterline/35 milioni di dollari), cifra non proibitiva. Pur dovendo competere con Yamal, Raphinha, Lewandowski e Torres, Rashford aveva la chance che cercava.

«Deco e io abbiamo parlato prima dell’inizio della stagione di ciò di cui avevamo bisogno. Abbiamo bisogno di un giocatore come lui. Sono davvero felice di averlo qui a Barcellona», dichiarò Hansi Flick a settembre. L’inglese ha ripagato la fiducia con 14 gol e 11 assist, tra cui un calcio di punizione nel Clásico di maggio che ha contribuito a conquistare la Liga.

Da allora Rashford ha espresso il desiderio di rimanere al Camp Nou, e molti compagni hanno chiesto al club di rendere definitivo il suo trasferimento. La sua forma ha mantenuto intatta l'opportunità che Tuchel gli ha offerto nel marzo 2025, portandolo al suo quinto grande torneo.