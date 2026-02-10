Getty Images Sport
Thomas Frank ammette che il Tottenham si trova in una situazione "disperata" e fornisce aggiornamenti negativi sugli infortuni di Dejan Kulusevski e Destiny Udogie.
La pressione raggiunge il punto di ebollizione mentre continua la serie di sconfitte
L'atmosfera al Tottenham Hotspur Stadium è diventata tossica, mentre la stagione nazionale del club raggiunge un punto di rottura critico. Gli Spurs hanno avuto un inizio del 2026 disastroso, non riuscendo a registrare una sola vittoria in Premier League in sette tentativi e scivolando al 15° posto in classifica. Dopo una demoralizzante sconfitta per 2-0 contro il Manchester United, la squadra londinese si trova ora a soli sei punti dalla zona retrocessione, una realtà che sembrava impensabile all'inizio della stagione.
Sebbene i risultati in Europa abbiano temporaneamente sospeso l'esecuzione, la pressione sul tecnico Frank è ora immensa. I tifosi hanno iniziato a esprimere apertamente la loro frustrazione, con richieste di un cambio di leadership che si fanno sempre più insistenti dopo ogni weekend senza vittorie. La squadra sembra priva di fiducia e stabilità difensiva e, con un calendario impegnativo all'orizzonte, la prospettiva di essere trascinata in una vera e propria lotta per la sopravvivenza non è più una teoria marginale, ma un pericolo imminente. La visita di martedì al Newcastle è vista come una partita da vincere a tutti i costi per un allenatore che sta lottando sempre più per il suo posto.
Frank è "alla disperata ricerca" della vittoria
Rivolgendosi ai media, Frank è stato interrogato sul fatto che la sua squadra sia ora ufficialmente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Ha risposto con una valutazione straordinariamente sincera dello stato mentale del club.
"Non c'è dubbio che siamo disperatamente desiderosi di vincere le partite. Disperatamente", ha detto. "E io mi sto concentrando sulla partita di domani contro il Newcastle. Abbiamo davanti a noi una grande opportunità contro una buona squadra. Questa è la cosa principale. Riusciremo a scendere in campo e conquistare i tre punti domani? Sarebbe ottimo. E poi risalire la classifica e guardare avanti. Questo è ciò che dobbiamo fare. E questo è il nostro obiettivo principale".
Insistito sul suo uso della parola "disperatamente", Frank ha aggiunto: "Forse avrei potuto esprimermi in modo diverso. Ma penso che ci sia qualcosa, dovrebbe essere quella sensazione. Dovrebbe essere quella sensazione che proviamo quando non abbiamo vinto abbastanza. Quindi, il mio modo di lavorare, siamo tutti diversi, è che se non hai vinto abbastanza, allora fai tutto il possibile, e in realtà fai anche qualcosa in più, lavori un po' più duramente, perché sai che è l'unico modo per uscire da un momento difficile. Questo è ciò che mi aspetto dai giocatori, e in realtà penso che sia quello che vedo nei giocatori. Penso che corrano molto e penso che sia per questo che sono così seccato che non siamo riusciti a ottenere nulla dalla partita contro lo United, perché ci sarebbero state cinque partite e sono convinto che 11 contro 11 avremmo ottenuto qualcosa".
Gli infortuni di Udogie e Kulusevski sono un duro colpo
Il bollettino medico fornito da Frank non ha fatto altro che aumentare il senso di tristezza che circonda il club. Ha confermato che il terzino sinistro italiano Destiny Udogie è l'ultimo giocatore chiave ad aggiungersi alla lista degli infortunati, che comprende già James Maddison, Pedro Porro, Richarlison e Ben Davies, tra gli altri. Frank ha illustrato la diagnosi e le preoccupanti prospettive per Dejan Kulusevski, assente a lungo termine.
"Sì, purtroppo Destiny ha un infortunio al tendine del ginocchio. Sarà fuori per le prossime quattro o cinque settimane", ha aggiunto. "Naturalmente è un processo continuo per renderlo ogni giorno più forte. Quindi è un processo a lungo termine. È una combinazione di diverse cose: lavoro in palestra, recupero, allenamento, gestione, carico di gioco e tutto il resto. "
Ha aggiunto: "Kevin [Danso] ha incontrato il consulente e sta procedendo. Ci vorranno ancora settimane prima che sia disponibile. [Kulusevski] ha un altro appuntamento alla fine di questa settimana, dove ne sapremo di più, ma ovviamente fuori dalla rosa della Champions League, è un segno che non sarà domani".
Frank difende Romero e conferma il ritorno di Spence
In una rara notizia positiva, Frank ha confermato che Djed Spence si è ripreso da un problema al polpaccio ed è disponibile a colmare il vuoto lasciato da Udogie e dal sospeso Cristian Romero. Frank ha trascorso gran parte della conferenza stampa difendendo il suo capitano, che inizia la sua squalifica dopo il cartellino rosso ricevuto contro lo United.
Ha aggiunto: "Domani perderemo due giocatori [Romero e Udogie], ma Djed Spence è tornato", ha detto. "E penso che [Radu] Dragusin farà bene quando tornerà in campo. Quindi, so che anche domani schiereremo una squadra molto competitiva. E poi, si spera, ci saranno altri ritorni per la squadra".
Alla domanda se Romero possa ancora essere considerato un leader dopo la sua ultima espulsione e le sue critiche pubbliche al club nei giorni precedenti, ha risposto: "Penso che sia un leader. L'ho già detto in precedenza: è un giovane leader. Quindi sta imparando ogni giorno. Faccio un esempio. Ricordo che quando avevo 30 anni pensavo di essere al top del mondo. Non ero neanche lontanamente al livello che ho oggi in termini di leadership e comprensione delle cose.
E poi, quando hai un giocatore che gioca con tanta passione e aggressività, a volte possono succedere cose del genere. Questo non vuol dire che non debba imparare da questo episodio. Ovviamente, deve imparare da questo episodio per andare avanti".
Tradotto automaticamente da GOAL-e
