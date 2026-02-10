Thomas Frank ammette che il Tottenham si trova in una situazione "disperata" e fornisce aggiornamenti negativi sugli infortuni di Dejan Kulusevski e Destiny Udogie.

Rivolgendosi ai media, Frank è stato interrogato sul fatto che la sua squadra sia ora ufficialmente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Ha risposto con una valutazione straordinariamente sincera dello stato mentale del club.

"Non c'è dubbio che siamo disperatamente desiderosi di vincere le partite. Disperatamente", ha detto. "E io mi sto concentrando sulla partita di domani contro il Newcastle. Abbiamo davanti a noi una grande opportunità contro una buona squadra. Questa è la cosa principale. Riusciremo a scendere in campo e conquistare i tre punti domani? Sarebbe ottimo. E poi risalire la classifica e guardare avanti. Questo è ciò che dobbiamo fare. E questo è il nostro obiettivo principale".

Insistito sul suo uso della parola "disperatamente", Frank ha aggiunto: "Forse avrei potuto esprimermi in modo diverso. Ma penso che ci sia qualcosa, dovrebbe essere quella sensazione. Dovrebbe essere quella sensazione che proviamo quando non abbiamo vinto abbastanza. Quindi, il mio modo di lavorare, siamo tutti diversi, è che se non hai vinto abbastanza, allora fai tutto il possibile, e in realtà fai anche qualcosa in più, lavori un po' più duramente, perché sai che è l'unico modo per uscire da un momento difficile. Questo è ciò che mi aspetto dai giocatori, e in realtà penso che sia quello che vedo nei giocatori. Penso che corrano molto e penso che sia per questo che sono così seccato che non siamo riusciti a ottenere nulla dalla partita contro lo United, perché ci sarebbero state cinque partite e sono convinto che 11 contro 11 avremmo ottenuto qualcosa".

Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime degli esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra community in continua crescita!