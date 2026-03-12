Thierry Henry in esclusiva a GOAL: "Mbappé regalava caviale a tutti, ora viene distrutto"

In un'intervista esclusiva a GOAL, in collaborazione con Lay's, Henry ha affermato che Mbappé è stato giudicato ingiustamente per gran parte della sua carriera a causa degli standard elevati che gli sono stati imposti quando era giovane.

"Per quanto mi riguarda, non penso nemmeno al Pallone d'Oro, che è il risultato di ciò che fai. Penso solo che questo è un ragazzo che ha giocato solo due Mondiali ed è arrivato in due finali. Ha segnato in entrambe, ne ha vinta una e ne ha persa una. Non sono in molti a poterlo dire. Non sono in molti ad averlo fatto".

"Ma sfortunatamente per Kylian, ti ritrovi in una situazione in cui dai caviale alla gente tutto il tempo e, se solo un giorno all'anno non lo fai, ragazzo, verrai massacrato. È pazzesco, ma è così che stanno le cose. Questo è il livello a cui si trova".

"A volte viene giudicato per quello che non fa o che non ha ancora fatto. La gente tende a ignorare quello che ha fatto, e io penso: 'Ok, capisco, non sto dicendo che gli si debba perdonare tutto, ma potremmo essere più equi a volte?'. Ci sono così tante aspettative su questo ragazzo da quando aveva 16 anni, e lui le ha quasi sempre soddisfatte. Considerando il suo comportamento, le statistiche, i trofei e i numeri, non è affatto male".

"Ma, come ho detto, se un giorno non porti il caviale al tuo ospite, lui si lamenterà. È così che funziona, e il giocatore che è lui, in un certo senso, deve semplicemente accettarlo. Questo ti dice che sei un calciatore eccezionale, perché altrimenti non parlerebbero di te. Ma tutto quello che so è che questo ragazzo ha giocato solo due Mondiali ed è arrivato in due finali. Voglio dire, se arriva alla terza, non si tratta più solo della storia della Francia, ma della storia dei Mondiali".