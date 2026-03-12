Goal.com
Thierry Henry Kylian Mbappé

Thierry Henry in esclusiva a GOAL: "Mbappé regalava caviale a tutti, ora viene distrutto"

Thuerry Henry in difesa di Kylian Mbappé: "A volte viene giudicato per quello che non fa ma ci si dimentica di ciò che ha fatto".

  • HENRY A DIFESA DI MBAPPÉ

    In un'intervista esclusiva a GOAL, in collaborazione con Lay's, Henry ha affermato che Mbappé è stato giudicato ingiustamente per gran parte della sua carriera a causa degli standard elevati che gli sono stati imposti quando era giovane.

    "Per quanto mi riguarda, non penso nemmeno al Pallone d'Oro, che è il risultato di ciò che fai. Penso solo che questo è un ragazzo che ha giocato solo due Mondiali ed è arrivato in due finali. Ha segnato in entrambe, ne ha vinta una e ne ha persa una. Non sono in molti a poterlo dire. Non sono in molti ad averlo fatto".

    "Ma sfortunatamente per Kylian, ti ritrovi in una situazione in cui dai caviale alla gente tutto il tempo e, se solo un giorno all'anno non lo fai, ragazzo, verrai massacrato. È pazzesco, ma è così che stanno le cose. Questo è il livello a cui si trova".

    "A volte viene giudicato per quello che non fa o che non ha ancora fatto. La gente tende a ignorare quello che ha fatto, e io penso: 'Ok, capisco, non sto dicendo che gli si debba perdonare tutto, ma potremmo essere più equi a volte?'. Ci sono così tante aspettative su questo ragazzo da quando aveva 16 anni, e lui le ha quasi sempre soddisfatte. Considerando il suo comportamento, le statistiche, i trofei e i numeri, non è affatto male".

    "Ma, come ho detto, se un giorno non porti il caviale al tuo ospite, lui si lamenterà. È così che funziona, e il giocatore che è lui, in un certo senso, deve semplicemente accettarlo. Questo ti dice che sei un calciatore eccezionale, perché altrimenti non parlerebbero di te. Ma tutto quello che so è che questo ragazzo ha giocato solo due Mondiali ed è arrivato in due finali. Voglio dire, se arriva alla terza, non si tratta più solo della storia della Francia, ma della storia dei Mondiali".

  • FBL-FRA-UNFP-AWARDSAFP

    LE SPERANZE PER I MONDIALI DELLA FRANCIA

    Mbappé ha la possibilità di eguagliare il record di Cafù di giocare in tre finali di Coppa del Mondo, ma l'attuale nazionale francese è molto diversa da quella con cui ha vinto il torneo nel 2018. Henry ritiene che la forza dei 'Bleus' li aiuterà, anche se non ha voluto rivelare chi sceglierebbe come titolari.

    "Beh, questo sarà compito di Didier Deschamps, in tutta onestà!", ha risposto quando gli è stato chiesto chi vorrebbe vedere in campo. "In Francia siamo fortunati ad avere molte scelte, ma non solo in attacco. Se pensiamo al centrocampo, alla difesa, ai portieri, qualunque cosa sia, siamo stati fortunati in questo senso".

    "Non so come giocheremo. La gente parlerà di Mbappé. In questo momento c'è un ragazzo come Ekitike che si sta facendo un nome. Sei mesi fa nessuno avrebbe detto che Ekitike sarebbe potuto andare o andrà ai Mondiali. Questo spetta a Deschamps. E ora la gente dice di nuovo: 'Oh mio Dio, la Francia'. Quindi, come ho detto, non mi piace entrare nei dettagli su chi dovrebbe andare, chi non dovrebbe andare o cosa succederà".

    "So che abbiamo delle opzioni, non si può nascondere questo fatto. Abbiamo delle scelte. Abbiamo una buona rosa, ma la rosa può contare solo su un certo numero di giocatori. Bisognerà lasciare a casa alcuni buoni elementi. Questa è la qualità della Francia. Tutto quello che voglio, sarò onesto con voi, è che noi giochiamo bene e riusciamo a disputare un'altra finale assicurandoci di poterla vincere. Ma questa è una speranza, è un desiderio. Lo voglio per i miei ex compagni di squadra e per il mio Paese. Questo è certo".

  • L'INGHILTERRA PORRÀ FINE A 60 ANNI DI DIGIUNO?

    Henry ritiene che la Francia dovrà affrontare un duro cammino se vorrà diventare campione del mondo per la terza volta, con l'Inghilterra di Thomas Tuchel tra le contendenti che potrebbero arrivare fino in fondo in Nord America. La Francia di Mbappé ha eliminato i 'Tre Leoni' ai quarti sulla strada verso la finale del 2022.

    "Non si può mai essere troppo sicuri. L'unica cosa che ti dà un po' di positività è che siamo arrivati alle ultime due finali. E se si va oltre, nelle ultime sette Coppe del Mondo, siamo arrivati a quattro finali", ha continuato Henry. "Quindi, sì, ma come si fa a non pensare all'Inghilterra adesso? Come si fa a non pensare a chi mette sempre da parte la Germania, o a chi pensa che il Brasile possa tornare alla ribalta, capisci? Voglio dire, l'Italia deve ancora qualificarsi, ma come si fa a non pensarci? Il Portogallo o l'Argentina come campioni del mondo, capisci?Io sono francese, spero sempre che possiamo fare un buon Mondiale, ma sarà dura. È sempre dura. È molto difficile da dire".

    "Da quando Tuchel ha preso in mano la squadra, sembra che Harry Kane sia diverso da quello che abbiamo visto agli Europei. Forse ha giocato troppe partite prima degli Europei. Ci sono passato anch'io, dico sempre alla gente che non ci si prepara per i tornei, li si gioca. Perché alcuni di quei ragazzi a volte arrivano in ginocchio a causa della lunga stagione che hanno affrontato".

    "Bisogna dare a quella squadra, e anche a Southgate, molto merito per quello che ha costruito, perché non è più l'allenatore. Sappiamo tutti che è Tuchel, e io sono un grande fan di Tuchel, ma sto solo dicendo che, due finali, una semifinale prima, i quarti di finale contro la Francia. Ci sei quasi, quindi ora devi trovare un modo per superare quel limite, che è un limite, come sai, in Inghilterra la gente aspetta dal 1966. Non è facile da superare. Se guardi alla storia delle squadre che non hanno vinto, dei grandi giocatori che non hanno vinto, semplicemente non succede così. Se guardi le squadre che l'hanno vinto, non ce ne sono molte. Se guardi i nomi, il più delle volte sono sempre gli stessi. La Spagna è arrivata di recente ad aggiungere il suo nome, ma se tagli i nomi delle squadre che l'hanno vinto, spesso torni quasi sempre agli stessi, quindi sai che non è facile".

    "Vivo a Londra, vivo in Inghilterra. L'altro giorno ero con Saka e devo dire che gli auguro tutto il meglio, ovviamente non contro la Francia, perché questo è ovvio, è la norma, ovviamente. Ma penso solo che quella squadra sia molto vicina a riuscirci".

    "Ma ci sono anche il Portogallo e molte altre squadre. Se capisci cosa intendo. A volte, per arrivare lì, vincere la Coppa del Mondo e farcela, serve quel pizzico di fortuna. Serve che tutti arrivino in forma. Serve non perdere giocatori lungo il percorso. Hai bisogno di tempo, di un avversario che si presenti davanti a te e sbagli un goal facile. Ci sono così tante cose di cui possiamo parlare che devono andare bene perché tu possa vincere. Quindi, come ho detto, è tutto ciò che posso augurare ad alcuni dei ragazzi, perché sarebbe fantastico per voi, ma penso la stessa cosa per il mio Paese, e credo che abbiano la capacità di vincere. Ovviamente sono tra i favoriti per un motivo, e se si guarda al recente record dell'Inghilterra nei tornei, sono lì vicino. Ora si tratta di tagliare il traguardo".

  • Thierry Henry Lay'sLay's

    HENRY, "FAN OF THE MATCH" DI LAY'S E UNA CHAT SPECIALE DI GRUPPO SU WHATSAPP

    Henry ha parlato a GOAL in collaborazione con Lay's, guardando avanti alla Coppa del Mondo. Dopo aver già partecipato ad altre campagne Lay's, come la fortunata iniziativa dello scorso anno "No Lay's, No Game", il francese è tornato insieme a Lionel Messi, Sir David Beckham, Alexia Putellas e Steve Carell, offrendo ai tifosi la possibilità di accedere alla loro chat di gruppo WhatsApp esclusiva. È stato inoltre svelato il programma "Fan of the Match", che offrirà a 104 fortunati tifosi, uno per ogni partita del torneo, la possibilità di accedere in esclusiva al campo, biglietti premium per le partite, riconoscimento durante l'intervallo sullo schermo gigante dello stadio e il proprio trofeo Lay's Fan of the Match.

    "Ci stiamo avvicinando ancora una volta ai tifosi", ha dichiarato Henry con un sorriso. "Prima eravamo noi, o meglio, ero io, ad andare a bussare alla porta delle persone per andare allo stadio [per 'No Lay's, No Game']. Quest'anno, con il gruppo WhatsApp e il Fan of the Match, i tifosi possono ottenere tanti benefici. Sarà fantastico. Quando ero giovane, avrei voluto avere l'opportunità di trovarmi in una situazione del genere come tifoso. Penso che sia proprio un sogno, davvero".

    Cosa possiamo aspettarci di vedere da Henry in questa chat di WhatsApp? "Beh, non posso dirvi tutto! Non posso rovinare la sorpresa. Di sicuro mi vedrete sorridere, questo è certo", ha ammesso.

    "La cosa importante è accedervi, penso che sia proprio questo il bello. Non posso entrare nei dettagli, perché altrimenti non sarebbe una sorpresa per tutti quelli che saranno presenti, ma la cosa più importante è sentirsi davvero in sintonia con tutti e avere quel 'rapporto scherzoso'. Vedrete che sarà ancora una volta qualcosa di divertente".

    "Sono entusiasta, sarò onesto con voi. Sapete, questa è la mia quarta volta [con Lay's]. E dopo la prima, quando mi è stato detto che avrei dovuto andare a casa delle persone e bussare alla porta, ho pensato: davvero? E poi, sapete una cosa? È stato fantastico vedere la reazione delle persone che aprivano la porta, senza pensare che fossi io, cercando di raccontarmi storie per farmi restare se non avevano Lay's. Ad esempio, una volta un ragazzo è arrivato con una patata e mi ha chiesto: 'Posso cucinartene un po'?', ma cosa stai dicendo? Niente Lay's, niente gioco! Non posso restare".

    "Ma la loro reazione e l'interazione sono state fantastiche. Perché continuo a dire che ai miei tempi, prima che arrivassi all'Arsenal, i giocatori andavano a bere al pub con i tifosi, poi hanno smesso di farlo, quindi la mia generazione non ha avuto questa esperienza. Ora i giocatori parlano con i tifosi su Instagram, rispondendo direttamente ai loro messaggi. Quindi, ho saltato quella fase. Per me è stato bello aggiungere quel piccolo legame, andare a casa delle persone e, come vedrete, scherzare con i tifosi, il che è fantastico".

    Lay's sta concedendo ai tifosi l'accesso alla chat di gruppo WhatsApp più leggendaria di sempre, dove le star Alexia Putellas, Lionel Messi, David Beckham, Steve Carell e Thierry Henry stanno organizzando l'epico Epic Watch Party della Coppa del Mondo FIFA 2026™. Clicca qui per maggiori dettagli.

