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Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg TwoGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Thiago Silva lascia il Porto dopo 5 mesi: ufficiale, addio al Portogallo per l'ex milanista

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T. Silva

L'ex difensore del Milan aveva firmato fino al termine della stagione con il club portoghese e non rinnoverà il contratto in scadenza alla fine di giugno: "Ma è un arrivederci".

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Thiago Silva ha chiuso un altro capitolo della propria vita e della propria carriera calcistica: l'ex difensore del Milan lascia ufficialmente il Porto, che ha annunciato il suo addio a un mese dalla scadenza del contratto.

L'ex rossonero, tornato in Europa dopo l'esperienza in patria con il Fluminense, non rinnoverà il proprio contratto: un vincolo firmato poco prima di Natale e valido appena appena per cinque mesi, dunque fino alla conclusione della stagione e in particolare fino al 30 giugno.

Thiago Silva è reduce dalla conquista del campionato portoghese con la squadra di Farioli, ma anche dalla mancata convocazione per i Mondiali da parte di Carlo Ancelotti.

  • IL COMUNICATO DEL PORTO

    "Il contratto di Thiago Silva è scaduto - ha annunciato il Porto - e il difensore brasiliano di 41 anni lascia il Porto dopo due esperienze con il club.

    Nella sua prima esperienza, nel 2004, Thiago Silva ha militato nella squadra B del Porto, dando inizio a una carriera ricca di successi. Nella sua seconda, dopo aver vinto la Champions League allo Stadio do Dragão, il difensore centrale nato a Rio de Janeiro ha disputato 14 partite tra campionato portoghese, Europa League e Coppa del Portogallo, laureandosi campione nazionale e conquistando il 33° trofeo della sua carriera.

    Con la conferma della partenza di Thiago Silva, il Club gli augura il meglio per il futuro. Il Porto sarà sempre casa sua".



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  • "SPERO DI AVER LASCIATO UN SEGNO"

    Dopo la conferma della separazione, Thiago Silva ha parlato al sito ufficiale del Porto ringraziando tutti per i cinque mesi vissuti con la maglia bianca e blu:

    “I tifosi del Porto lasceranno sempre un segno in me, e spero di aver lasciato anch'io un segno in loro. Ripenso agli incredibili momenti che abbiamo vissuto insieme, questo titolo è per la famiglia del Porto, che lo merita pienamente. Ho lasciato il mio segno, e questo passerà alla storia come uno dei titoli più importanti della mia carriera. Non è un addio, è un arrivederci”.

    Sempre sul sito del Porto è stato pubblicato anche un messaggio di André Villas-Boas, presidente del club:

    "Thiago Silva è un uomo di statura ineguagliabile, tornato al Porto per proseguire un ciclo di successi iniziato qui da giovane, nelle giovanili, e che la vita ha cercato di interrompere bruscamente, senza che lui dimenticasse mai il sostegno che il club gli aveva dato in quel periodo.

    È tornato al Porto già affermato, ma sempre grato per aver imparato qui a valorizzare l'importanza e la dignità del lavoro di squadra come pilastri dell'eccellenza, dopo essersi affermato in club di alto livello.

    Dotato di una leadership serena, sportiva e umana, è stato un punto di riferimento ovunque abbia giocato. In questa stagione, al Porto, ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza: importante in campo, decisivo nello spogliatoio e parte essenziale della conquista del 31° titolo.

    Con immenso orgoglio e gratitudine, ti auguriamo, Thiago, la massima felicità nel percorso che ora proseguirai. Le porte del Porto saranno sempre aperte per te, perché ci sono storie che restano per sempre".

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  • FARIOLI: "TRA I 10 DIFENSORI PIÙ GRANDI DI SEMPRE"

    Di Thiago Silva, poche ore prima dell'annuncio dell'addio al Porto, aveva parlato anche Francesco Farioliin un'intervista rilasciata a GOAL:

    “Negli ultimi anni ho avuto la fortuna di avere capitani o giocatori di uno spessore altissimo umano e per quanto riguarda carriere, trofei vinti. Dante a Nizza che ha vinto la Champions League al Bayern Monaco, Jordan Henderson che è stato capitano per anni al Liverpool vincendo la Champions League, e Thiago con il suo passato in Italia, PSG, la Champions League con il Chelsea. È arrivato qua con grande disponibilità, con la voglia di mettersi al servizio di una squadra che stava lottando su tre fronti, con la voglia e la curiosità di continuare a migliorarsi, di imparare cose nuove. Allo stesso tempo dal mio punto di vista di vedere un campione del suo calibro che sembra non avere età perché ha ancora l'agilità di un ragazzo di vent'anni e soprattutto una voglia di giocare a calcio che è impressionante. A tutto questo chiaramente aggiungere il suo curriculum, la sua esperienza, il suo palmarès, la sua mentalità vincente e la sua innata leadership, tutti questi elementi hanno fatto sì che il contributo di Thiago come giocatore e di Thiago come leader del gruppo di sicuro ha aiutato, facilitato e velocizzato il nostro processo di crescita e di sicuro lo ha anche consolidato nei momenti in cui abbiamo avuto le nostre difficoltà, come è normale che sia, in una stagione con tante partite e tanti impegni”.

    “Di Thiago la cosa che più di tutti mi ha impressionato è vedere il suo controllo del corpo nello spazio in momenti acrobatici, cioè in colpi di testa piuttosto che tackle scivolati, piuttosto che lettura di situazioni e capacità di anticipare alcune letture e alcune scelte. In sei mesi che siamo qua non gli ho visto sbagliare un colpo di testa, una deviazione o una respinta, come se avesse un collo capace di adattarsi ad ogni traiettoria del pallone. Stiamo parlando di un giocatore che è senza ombra di dubbio tra i dieci più grandi difensori della storia del calcio, di sempre”.

  • ORA SI RITIRA?

    Thiago Silva non ha ancora annunciato né deciso che cosa farà da qui in avanti. Le voci su un possibile ritiro dal calcio giocato dell'ex centrale di Milan, PSG e Chelsea hanno però cominciato a prendere forma, nonostante la condizione fisica del calciatore ricordi quella di un ragazzino. L'età è però quella che è: 41 anni, che a settembre diventeranno 42. Forse troppi per pensare di iniziare una nuova avventura altrove.

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