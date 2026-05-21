Thiago Silva lascia il Porto dopo 5 mesi: ufficiale, addio al Portogallo per l'ex milanista

Dopo la conferma della separazione, Thiago Silva ha parlato al sito ufficiale del Porto ringraziando tutti per i cinque mesi vissuti con la maglia bianca e blu:

“I tifosi del Porto lasceranno sempre un segno in me, e spero di aver lasciato anch'io un segno in loro. Ripenso agli incredibili momenti che abbiamo vissuto insieme, questo titolo è per la famiglia del Porto, che lo merita pienamente. Ho lasciato il mio segno, e questo passerà alla storia come uno dei titoli più importanti della mia carriera. Non è un addio, è un arrivederci”.

Sempre sul sito del Porto è stato pubblicato anche un messaggio di André Villas-Boas, presidente del club:

"Thiago Silva è un uomo di statura ineguagliabile, tornato al Porto per proseguire un ciclo di successi iniziato qui da giovane, nelle giovanili, e che la vita ha cercato di interrompere bruscamente, senza che lui dimenticasse mai il sostegno che il club gli aveva dato in quel periodo.

È tornato al Porto già affermato, ma sempre grato per aver imparato qui a valorizzare l'importanza e la dignità del lavoro di squadra come pilastri dell'eccellenza, dopo essersi affermato in club di alto livello.

Dotato di una leadership serena, sportiva e umana, è stato un punto di riferimento ovunque abbia giocato. In questa stagione, al Porto, ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza: importante in campo, decisivo nello spogliatoio e parte essenziale della conquista del 31° titolo.

Con immenso orgoglio e gratitudine, ti auguriamo, Thiago, la massima felicità nel percorso che ora proseguirai. Le porte del Porto saranno sempre aperte per te, perché ci sono storie che restano per sempre".