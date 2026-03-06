Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
FBL-POR-LIGA-CASA PIA-PORTOAFP
Lelio Donato

Thiago Silva esalta Farioli: "Un grande comandante, avrà una bellissima storia nel calcio come allenatore"

Il difensore brasiliano esalta Francesco Farioli, suo allenatore al Porto da qualche mese e cinque anni più giovane di Thiago Silva: "Video, preparazione, allenamento...non è qualcosa di casuale".

Pubblicità

Il suo Porto sta dominando il campionato e ora per Francesco Farioli arriva l'incoronazione di uno che di grandi allenatori se ne intende, ovvero Thiago Silva.

L'esperto difensore brasiliano gioca col Porto da qualche mese ed è subito rimasto impressionato dai metodi di Farioli.

Tanto che Thiago Silva, intervistato da 'TNT Sport Brasile', spende parole decisamente importanti nei confronti di un allenatore che peraltro è cinque anni più giovane di lui.

  • "UNA BELLISSIMA STORIA"

    “Io, io sono super felice del lavoro che stiamo facendo, di quello che lui sta facendo. È un tipo che ha un’energia incredibile, sai? E sa molte cose. Sa molte cose. A trentasei anni, più giovane di me, e sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio come allenatore" ha assicurato Thiago Silva su Farioli.

    • Pubblicità

  • FARIOLI "PICCOLO GENIO"

    Quando il giornalista di 'TNT Sport Brasile' gli chiede se Farioli sia davvero "un piccolo genio" come asserito da molti, Thiago Silva risponde sicuro: "Amico, nel quotidiano, nella preparazione delle cose, è come hai detto tu. Io ho avuto buoni esempi nella mia carriera, come allenatori, e allenatori vincenti.E poi prendi un ragazzo di trentasei anni che riesce a portare, in una settimana, video, preparazione, allenamento e la parte mentale della partita stessa, capisci? E non è qualcosa di casuale. Tipo: ‘Ah, facciamo questo qui perché affronteremo tizio, facciamo quello lì perché nella partita scorsa quel giocatore ha fatto questo.’ No, è tutto su quello specifico avversario. La preparazione durante la settimana è molto buona. La riunione pre-partita è buona, gli allenamenti sono buoni. L’energia è incredibile, non solo la sua ma di tutto lo staff. Il Porto in sé è una famiglia, giusto? E quando sono arrivato ho trovato questo lato familiare. E abbiamo un grande comandante davanti, con un’età così giovane.”

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SOLO UNA SCONFITTA IN CAMPIONATO

    Come dicevamo Farioli, alla sua prima stagione sulla panchina del Porto, sta dominando il campionato.

    I Dragoes hanno infatti perso solo una volta in ventiquattro giornate con due pareggi e ben ventuno vittorie. 

    Al momento dunque il Porto si trova al primo posto con quattro punti di vantaggio sullo Sportine e sette sul Benfica di Josè Mourinho.

  • IL TITOLO SFIORATO CON L'AJAX

    Francesco Farioli è reduce dalla grande delusione della scorsa stagione, quando ha visto sfumare il suo primo titolo all'ultima giornata.

    Il tecnico italiano, alla guida dell'Ajax, ha comandato a lungo l'Eredivisie arrivando +9 sul PSV quando mancavano solo cinque turni alla fine del campionato olandese.

    Ma, dopo aver visto ridursi il vantaggio ad un solo punto, i Lancieri hanno subito il clamoroso sorpasso alla penultima giornata perdendo quindi un titolo che sembrava ormai vinto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Primeira Liga
Benfica crest
Benfica
BEN
FC Porto crest
FC Porto
POR
0