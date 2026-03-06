Thiago Silva esalta Farioli: "Un grande comandante, avrà una bellissima storia nel calcio come allenatore"

Quando il giornalista di 'TNT Sport Brasile' gli chiede se Farioli sia davvero "un piccolo genio" come asserito da molti, Thiago Silva risponde sicuro: "Amico, nel quotidiano, nella preparazione delle cose, è come hai detto tu. Io ho avuto buoni esempi nella mia carriera, come allenatori, e allenatori vincenti.E poi prendi un ragazzo di trentasei anni che riesce a portare, in una settimana, video, preparazione, allenamento e la parte mentale della partita stessa, capisci? E non è qualcosa di casuale. Tipo: ‘Ah, facciamo questo qui perché affronteremo tizio, facciamo quello lì perché nella partita scorsa quel giocatore ha fatto questo.’ No, è tutto su quello specifico avversario. La preparazione durante la settimana è molto buona. La riunione pre-partita è buona, gli allenamenti sono buoni. L’energia è incredibile, non solo la sua ma di tutto lo staff. Il Porto in sé è una famiglia, giusto? E quando sono arrivato ho trovato questo lato familiare. E abbiamo un grande comandante davanti, con un’età così giovane.”