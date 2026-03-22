Thiago Pitarch è il volto nuovo del Real Madrid: perché il gioiellino del vivaio può diventare il centrocampista difensivo del futuro

Quando ha assunto la guida del Real Madrid in seguito all'esonero di Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa ha chiarito che i giovani avrebbero avuto un ruolo importante nel suo mandato. Certo, ha a disposizione una rosa ricca di talenti di livello mondiale. Ma intanto il nuovo tecnico, che aveva allenato nelle giovanili, ha puntato su una schiera di ragazzi in grado di lasciare il segno in prima squadra.

Finora Arbeloa ha mantenuto la parola data. Ha concesso esordi a destra e a manca, senza esitare a schierare i giovani del vivaio non solo come riserve, ma anche in ruoli di primo piano. È il caso del giovane Thiago Pitarch. Il diciottenne centrocampista ha approfittato dell'emergenza infortuni dei Blancos, conquistandosi poi un posto in mezzo al campo. Alla fine è stato preferito a diversi elementi di spicco e la scorsa settimana è diventato il più giovane calciatore del Real Madrid ad aver giocato due volte da titolare negli ottavi di finale di Champions League.

Ma chi è Pitarch? Avrà la possibilità di affermarsi in prima squadra? GOAL ha deciso di analizzare un centrocampista che potrebbe farsi strada fino al top.