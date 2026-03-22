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Thiago Pitarch NXGNGOAL

Thiago Pitarch è il volto nuovo del Real Madrid: perché il gioiellino del vivaio può diventare il centrocampista difensivo del futuro

Il giovanissimo prodotto delle giovanili dei Blancos ha impressionato sotto la guida di Arbeloa e spera ora di inserirsi a lungo termine nel centrocampo del Real. Intanto le due prestazioni contro il Manchester City fanno ben sperare.

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Quando ha assunto la guida del Real Madrid in seguito all'esonero di Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa ha chiarito che i giovani avrebbero avuto un ruolo importante nel suo mandato. Certo, ha a disposizione una rosa ricca di talenti di livello mondiale. Ma intanto il nuovo tecnico, che aveva allenato nelle giovanili, ha puntato su una schiera di ragazzi in grado di lasciare il segno in prima squadra.

Finora Arbeloa ha mantenuto la parola data. Ha concesso esordi a destra e a manca, senza esitare a schierare i giovani del vivaio non solo come riserve, ma anche in ruoli di primo piano. È il caso del giovane Thiago Pitarch. Il diciottenne centrocampista ha approfittato dell'emergenza infortuni dei Blancos, conquistandosi poi un posto in mezzo al campo. Alla fine è stato preferito a diversi elementi di spicco e la scorsa settimana è diventato il più giovane calciatore del Real Madrid ad aver giocato due volte da titolare negli ottavi di finale di Champions League.

Ma chi è Pitarch? Avrà la possibilità di affermarsi in prima squadra? GOAL ha deciso di analizzare un centrocampista che potrebbe farsi strada fino al top.

  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    GLI ESORDI

    Pitarch è nato a Fuenlabrada, un sobborgo di Madrid, da padre marocchino e madre spagnola. Il calcio è sempre stato presente nella sua vita, visto che era già molto bravo fin da piccolo.

    Tecnicamente, proveniva dalla parte sbagliata della città. Ci sono molte squadre di alto livello in tutta Madrid, ma Pitarch ha iniziato la sua carriera proprio in quella che, agli occhi dei tifosi dei Blancos, è la peggiore di tutte: l'Atletico Madrid. 

    Ma ha lasciato i rivali cittadini poco dopo il suo undicesimo compleanno, e ha cambiato squadra per un po'. Ha trascorso quattro anni al Getafe e un altro al Leganes. Alla fine, nel 2023, è entrato nelle giovanili del Real Madrid, essendo ai tempi un promettente sedicenne che si era fatto strada nella capitale.

    La sua fascia d'età, però, era sorprendentemente povera di talenti. Il Real Madrid di solito non permette ai giovani di entrare in prima squadra, eppure Pitarch era il migliore di un gruppo piuttosto eterogeneo. Per un po' è sembrato che potesse essere nient'altro che un altro ragazzo del vivaio destinato a essere ceduto in prestito, o a sistemarsi in una squadra di metà classifica della Liga.  

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  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    LA GRANDE OCCASIONE

    Ma non è andata così. Xabi Alonso, sempre pronto a coinvolgere i giovani negli allenamenti, ha notato Pitarch per la prima volta nell’estate del 2025. Le settimane successive al Mondiale per Club sono state particolari per i Blancos, con poco tempo per adattarsi al sistema molto più complesso messo in atto dall’allenatore, presto esonerato. 

    Eppure a Pitarch sono stati concessi minuti nel precampionato, ed è stato costantemente inserito in rosa all'inizio della stagione. Anche se, ammettiamolo, aveva poche possibilità di scendere in campo. Eppure, per tutto il tempo, ha giocato un calcio di alto livello. La Spagna lo ha convocato per i Mondiali Under 20, e Thiago è stato titolare nel percorso che ha portato la squadra ai quarti di finale, dove ha poi perso di misura contro la Colombia. 

    La sua grande occasione, stranamente, è arrivata in una combattuta partita di Champions League. Il Real Madrid stava mantenendo il vantaggio contro il Benfica negli spareggi, e Arbeloa ha fatto entrare il diciottenne per aiutarlo a chiudere la partita. Pitarch ha toccato a malapena la palla in 10 minuti di grande impegno, ma ha tenuto testa agli avversari, e il Real Madrid è riuscito a vincere 1-0.

    "Non riesco a descrivere cosa ho provato ieri sera. Ho realizzato il mio sogno più grande. Quel ragazzino che andava a dormire ogni sera, sognando sempre di giocare per la squadra migliore del mondo - ha scritto su Instagram dopo la partita - Esordire con il Real Madrid, e farlo in Champions League, e vedere i tuoi genitori emozionati ed entusiasti sugli spalti, è incredibile. E che ciò accada in uno stadio ricco della grande storia del club, è qualcosa di davvero speciale".

    Una settimana dopo ha giocato 10 minuti, azzeccando tutti i passaggi tranne uno, dando il massimo in campo e contribuendo al 2-1 casalingo valso la qualificazione agli ottavi.

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    COME STA ANDANDO

    Arbeloa ha elogiato la sua prestazione, anche se per alcuni è stata una sorpresa.

    "Capisco che la gente sia sorpresa di vederlo debuttare in una partita di Champions League, ma sta giocando perché avevo piena fiducia in lui e sapevo che avrebbe fatto quello che fa di solito. Thiago continuerà ad avere opportunità con la prima squadra. È un piacere avere un giocatore come lui", ha detto l'allenatore.

    Da allora, altri sono arrivati e se ne sono andati dal sistema del Real Madrid, ma Pitarch è rimasto. Bellingham è fuori gioco, Ceballos è alle prese con problemi di forma fisica. E così Arbeloa si è rivolto a lui per garantire un mix di impegno e qualità a centrocampo. Thiago ha giocato cinque partite consecutive da titolare ed è diventato rapidamente uno dei primi nomi nell'undici di partenza delle Merengues. Arbeloa ha sacrificato Camavinga, ben più esperto di lui. 

    Le sue migliori prestazioni, senza dubbio, sono state quelle contro il Manchester City. "È una partita che scelgo sempre di giocare su FIFA", ha scherzato Pitarch in mixed zone dopo la partita.

  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    I PRINCIPALI PUNTI DI FORZA

    Pitarch ha iniziato la carriera come centrocampista difensivo, e basta osservarne la freddezza con la palla per capirne il motivo. È davvero raro che un giovane come lui riesca a ricevere e far girare il pallone in modo così efficiente in contesti così pressanti. Ciò è risultato evidente nella partita di andata contro il City, dove ha primeggiato completando il 94% dei passaggi, registrando al contempo una percentuale di successo del 100% nei lanci lunghi. 

    Ma Pitarch sa anche muoversi bene in campo. Non è un atleta d'élite, ma sa certamente accelerare e non ha problemi a saltare per colpire la palla di testa, anche contro avversari più alti. Ha sfidato Haaland una o due volte in elevazione e si è distinto per un tackle scivolato su Doku, che sembrava averlo eluso. Ha fatto inoltre un ottimo lavoro nel coprire lo spazio dietro Alexander-Arnold quando questi si spingeva in avanti.

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  • Pitarch(C)Getty Images

    I MARGINI DI MIGLIORAMENTO

    Come per qualsiasi giovane, l’aspetto più evidente è la necessità di mettere su un po’ di massa muscolare. Pitarch è alto solo 175 cm e in un paio di occasioni ha perso palla perché non è riuscito a smarcarsi abbastanza rapidamente. Questo potrebbe non rappresentare un grosso problema in una Liga poco incline al rischio, ma Thiago potrebbe trovarsi in difficoltà contro le squadre più fisiche della Champions League, come il Bayern, che il Real Madrid affronterà prossimamente. 

    Thiago deve inoltre migliorare il proprio posizionamento. L'energia e l'impegno sono certamente apprezzabili, ma a volte è forse un po' troppo impaziente. Ci saranno momenti in cui i Blancos dovranno difendersi con tenacia o essere un po' più strutturati nella fase di costruzione del gioco. In un gioco sempre più incentrato sui duelli uno contro uno, Pitarch deve essere in grado di mantenere la propria posizione. 

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL NUOVO ZUBIMENDI?

    Qui le cose possono cambiare molto. A dire il vero, Pitarch è un giocatore così completo che non ci sono limiti da imporgli. A seconda del sistema, potrebbe ricoprire qualsiasi ruolo a centrocampo. Ma se i suoi punti di forza continuassero a essere sfruttati, il Real Madrid potrebbe ritrovarsi con un centrocampista difensivo alla Martin Zubimendi. Entrambi hanno una propensione al contrasto, sono precisi con la palla e giocano al di sopra delle loro reali dimensioni.

    Pitarch e Zubimendi hanno un'ambizione simile anche nei passaggi. Sebbene nessuno dei due sia un regista del calibro di Kroos o Xabi Alonso, entrambi non hanno problemi a far girare il gioco e a impostare gli attacchi da zone più arretrate. C'è, ovviamente, ancora molta strada da fare. Ma tutti i pezzi sembrano esserci. 

    Gli osservatori più attenti avranno notato che il Real Madrid ha bisogno di un centrocampista centrale del calibro di Zubimendi. Alonso lo aveva chiesto espressamente la scorsa estate, ma lo spagnolo ha lasciato la Real Sociedad per l’Arsenal. E i l'accostamento a Rodri suggerisce che il club sia ancora alla ricerca di un profilo simile. Pitarch non ha intenzione di escludere dalla squadra un candidato al Pallone d'Oro. Eppure le qualità ci sono sicuramente. 

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  • Pitarch(C)Getty Images

    E ADESSO?

    Il problema più urgente riguarda il futuro in nazionale. Pitarch è eleggibile sia per la Spagna che per il Marocco ed è stato corteggiato da entrambe le nazionali. Altri giocatori hanno preso decisioni simili negli ultimi anni: Brahim Diaz ha scelto il Marocco, Lamine Yamal ha optato per la Spagna. Secondo il ct della Roja, Luis de la Fuente, Pitarch vorrebbe vestire la maglia dei campioni d’Europa.

    Per ora, però, l'attenzione rimane concentrata sulla permanenza al Real Madrid. I prossimi mesi potrebbero rivelarsi cruciali. Bellingham sta recuperando la piena forma fisica ed è un titolare garantito a centrocampo, Arbeloa è un fan dell'utilizzo di Arda Guler sulla sinistra. Pitarch sembra il più probabile escluso dal quartetto di centrocampo. Sarebbe estremamente ingiusto, dato il suo livello di gioco. Ma il Real Madrid ha due competizioni di cui preoccuparsi e una corsa al titolo di Liga da affrontare. Arbeloa avrà bisogno che la sua panchina dia il proprio contributo e, anche se ciò significa un ruolo minore, questo centrocampista difensivo del futuro potrebbe ancora avere il tempo di brillare. 

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