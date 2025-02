Thiago Motta prima di PSV-Juventus: "La partita più importante della stagione fino ad oggi, non sappiamo giocare per pareggiare"

PSV Eindhoven vs Juventus

L'allenatore bianconero presenta in conferenza il ritorno dei playoff di Champions tra PSV e Juventus: "Pareggio? Noi giochiamo per vincere".

Archiviata la vittoria contro l'Inter, per la Juventus ecco un altro appuntamento da non fallire: mercoledì sera a Eindhoven ci sono in palio gli ottavi di Champions League.

Contro il PSV i bianconeri partono dal 2-1 dell'andata, cosa che permetterebbe alla Juventus di passare anche con un pareggio in Olanda.

Vietato però fare troppi calcoli, anche perché la squadra di Thiago Motta è reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions e non vuole fermarsi

Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconero nella conferenza della vigilia e le indicazioni sulla formazione della Juventus contro il PSV.