Il nuovo allenatore della Juventus sarà Thiago Motta? Accordo di massima tra le parti

L'attuale tecnico del Bologna avrebbe raggiunto l'intesa con il club bianconero per sostituire Allegri.

In casa Juventus ci sono due fronti: quello sportivo legato al presente, con il patto tra Massimiliano Allegri e lo spogliatoio per raggiungere e conquistare la qualificazione in Champions League, e quello rivolto alla programmazione.

In questo senso, proprio il destino del tecnico livornese sembra in dubbio: tant'è che la dirigenza bianconera starebbe pensando a un nuovo profilo.

E dovrebbe averlo trovato: come raccolto da Calciomercato.com, Cristiano Giuntoli avrebbe raggiunto un accordo di massima con Thiago Motta.