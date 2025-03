Thiago Motta esonerato dalla Juventus, è l'ottavo cambio in corsa nella storia bianconera: chi sono gli altri sette in passato

L'esonero di Thiago Motta si aggiunge ora a questa ristretta lista, confermando quanto sia raro un simile provvedimento in casa bianconera.

La Juventus ha deciso di interrompere il rapporto con Thiago Motta prima della conclusione del campionato.

Un evento raro nella storia del club torinese, noto per la sua propensione a effettuare cambi di guida tecnica solo al termine della stagione.

La scelta segna l'ottava volta in cui la società bianconera opta per un esonero a campionato in corso.

Episodi che rappresentano delle eccezioni rispetto alla linea di continuità che ha sempre caratterizzato la gestione della Juventus, un club storicamente poco incline a cambi di guida tecnica durante la stagione.