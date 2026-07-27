Thiago Motta Ct dell'Italia? La carriera da allenatore: la storica qualificazione in Champions League col Bologna e il flop con la Juventus

Thiago Motta firma con la Juventus per tre stagioni. Ma la sua esperienza sulla panchina bianconera sarà molto breve e per nulla positiva.

Il cammino della squadra in Champions League si interrompe già ai playoff. La Juventus esce troppo presto anche dalla Coppa Italia, dove viene eliminata dall'Empoli terzultimo in Serie A.

Al termine di quella partita arriva la prima rottura tra Thiago Motta e i giocatori. Il tecnico, infatti, davanti ai microfoni usa toni molto duri: "Sbagliare un passaggio o un controllo non è un problema. Ma non accetto questo comportamento in campo. Provo vergogna. Possiamo sbagliare, ma l’atteggiamento del primo tempo è stato vergognoso. Ho sbagliato. Non abbiamo meritato sul campo di andare in semifinale. Ripercussioni? Spero che le critiche siano forti. Il pubblico è stato anche gentile con noi. Spero in una reazione dei nostri giocatori sin da subito. Per me è inammissibile, chiediamo scusa ai tifosi, alla società e alla storia del club. Ho visto una squadra che pretende le cose senza meritarle".

Un mese dopo, in seguito a due pesanti sconfitte in campionato contro Atalanta e Fiorentina senza segnare neppure un goal, arriva l'inevitabile esonero. E da allora Thiago Motta è rimasto senza panchina.