Thiago Motta al giornalista dopo Juventus-Atalanta: "Ora mi ascolti, hai sbagliato scrivendo dell'amico dell'amico"

Juventus vs Atalanta

Il tecnico si è scaldato nel corso della conferenza post Atalanta: "Se ti aspetti che io tiri delle bottiglie o faccia sceneggiate, non succederà".

Clima teso in casa Juventus dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro l'Atalanta, una situazione inevitabile dopo quanto visto all'Allianz Stadium.

Al termine del match, durante la conferenza stampa, Thiago Motta ha risposto in modo deciso a una domanda di Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera: "Hai fatto una domanda, ora mi ascolti'"

Il giornalista, alcune settimane fa, aveva pubblicato un articolo in cui sosteneva che alcuni giocatori non andassero d'accordo con il tecnico italo-brasiliano, tema ancora non digerito dall'ex Bologna: "Hai sbagliato scrivendo dell'amico dell'amico".