Thiago Almada all'Atletico Madrid, ufficiale l'arrivo dal Botafogo: le cifre, i dettagli del contratto e le percentuali del cartellino

Il club spagnolo acquista il 50% del cartellino per 21 milioni dal Botafogo: contratto fino al 2030 per l'argentino.

L’Atletico Madrid ha raggiunto un accordo ufficiale per l’ingaggio di Thiago Almada, trequartista argentino di 24 anni, proveniente dal Botafogo.

Il club spagnolo verserà 21 milioni di euro per acquisire il 50% dei diritti economici del giocatore. L’intesa è stata confermata anche da un comunicato ufficiale dell’Atletico, che ha annunciato l’operazione in attesa del superamento delle visite mediche da parte del calciatore, atteso nelle prossime ore a Madrid per firmare un contratto quinquennale, valido fino al 2030.

Il trasferimento è stato reso possibile grazie al coinvolgimento del gruppo Eagle Football Holdings, proprietario sia del Botafogo che dell’Olympique Lione, oltre che del Crystal Palace, e si è sviluppato rapidamente nelle ultime ore.

Almada arriva per sostituire Angel Correa e si unisce a una linea offensiva che comprende, tra gli altri, Julian Alvarez, Giuliano Simeone, Alexander Sorloth e Antoine Griezmann.