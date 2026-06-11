"The Last Dance": Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e le stelle veterane pronte a disputare la loro ultima Coppa del Mondo nel 2026

A differenza di Messi, Ronaldo e Modric, Edin Dzeko avrebbe potuto pensare che la sua avventura mondiale fosse finita, vista la difficoltà della Bosnia-Erzegovina a qualificarsi dopo l’unica partecipazione nel 2014. Invece, ha contagiato di nuovo i compagni di entusiasmo e, dopo aver battuto l’Italia negli spareggi UEFA, scenderà in campo a 40 anni in Nord America.

Vicino alle 150 presenze in nazionale, con più di 70 gol all’attivo, Dzeko ha dimostrato di essere ancora pericoloso sotto porta da quando, a gennaio, ha contribuito alla promozione dello Schalke in Bundesliga. Ex attaccante di Manchester City e Inter, non ha giocato tutti i tornei che la sua carriera meriterebbe, perciò sarà bello vederlo congedarsi sul palcoscenico più grande.