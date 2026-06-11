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World Cup Last Dance GFXGetty/GOAL

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"The Last Dance": Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e le stelle veterane pronte a disputare la loro ultima Coppa del Mondo nel 2026

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I Mondiali 2026 saranno storici: 48 squadre e tre paesi ospitanti – USA, Canada e Messico – per il più grande evento nei quasi 100 anni della competizione.

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Per una generazione di calciatori in prima linea da quasi vent’anni, è l’ultima chiamata. Nel 2026 avranno un’ultima chance di vincere il trofeo più ambito.

Alcuni lasceranno da campioni, altri no, ma il vuoto che lasceranno sarà difficile da colmare. 

GOAL ne presenta alcuni per cui il 2026 sarà quasi certamente l'ultimo Mondiale:

  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    Lionel Messi (Argentina)

    Lionel Messi compirà presto 39 anni e, nonostante i suoi messaggi talvolta enigmatici, ha scelto di giocare la sua sesta Coppa del Mondo, un record.

    Dopo aver finalmente vinto il Mondiale con l’Argentina battendo la Francia nel 2022, si è trasferito all’Inter Miami in MLS per preservare il fisico lontano dal calcio europeo. 

    Continua a indossare la maglia albiceleste con la stessa efficacia di sempre. I dubbi riguardano la sua capacità di affrontare il formato allargato e il caldo previsto in Nord America, ma nessuno si aspetta un addio silenzioso da parte di Messi.

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  • Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo (Portogallo)

    A 41 anni, Cristiano Ronaldo potrebbe diventare il calciatore più anziano a vincere il Mondiale con il Portogallo. A differenza di Messi, il cinque volte Pallone d’Oro non ha mai conquistato il torneo né segnato nella fase a eliminazione diretta, e la sua eredità mondiale resta dunque lontana dal suo status di icona.

    Nonostante l’età, continua a segnare con l’Al-Nassr in Arabia Saudita e afferma di non voler ancora ritirarsi. 

    Il Portogallo vanta talenti come Rafael Leão, Pedro Neto e Gonçalo Ramos, ma Roberto Martínez continua a puntare su di lui come perno della squadra. Al suo sesto Mondiale, CR7 cerca l’ultimo trionfo.


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  • Guillermo Ochoa Mexico(C)Getty Images

    Guillermo Ochoa (Messico)

    Questa estate Guillermo Ochoa raggiungerà Messi e Ronaldo alla sesta Coppa del Mondo, anche se la sua partecipazione sembrava improbabile.

    Con oltre 150 presenze col Messico, il leggendario portiere era stato in campo una sola volta con El Tri nelle finali della CONCACAF Nations League di marzo e non era stato convocato da Javier Aguirre. A marzo, però, l’infortunio al tendine d’Achille del titolare Ángel Malagón gli ha riaperto le porte della nazionale a 40 anni.

    La sua carriera nomade lo ha portato a giocare in Spagna, Italia, Francia, Portogallo e Belgio, più recentemente a Cipro con l'AEL Limassol. Ha annunciato che si ritirerà dopo il Mondiale, chiudendo una carriera ventennale da punto fermo del torneo.


  • Manuel Neuer Germany 2026Getty Images

    Manuel Neuer (Germania)

    Ochoa non è l'unico portiere leggendario con una convocazione inaspettata. Con Marc-André ter Stegen infortunato da due anni e i dubbi sulla forma di Oliver Baumann, il ct tedesco Julian Nagelsmann ha deciso di richiamare Manuel Neuer dal ritiro per un'ultima avventura.

    Neuer, che dopo Euro 2024 aveva lasciato la Nazionale, è stato convinto a tornare per giocare il suo quinto Mondiale a 40 anni, grazie alle sue prestazioni ancora eccellenti con il Bayern Monaco.

    Nagelsmann ha già annunciato che sarà proprio Neuer a difendere i pali della Mannschaft in Nord America, con l’obiettivo di evitare la terza eliminazione di fila nella fase a gironi.

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  • Luka Modric Croatia 2026Getty Images

    Luka Modrić (Croazia)

    Quarantenne, Luka Modric è il secondo giocatore di movimento più anziano di questo Mondiale. Vuole chiudere in bellezza la sua carriera leggendaria. Nel 2018 ha guidato la Croazia alla prima finale, persa contro la Francia, e nel 2022 ha contribuito al terzo posto.

    Dopo l’addio al Real Madrid, lo scorso anno è approdato al Milan per mantenersi in forma. Ora punta alla quinta fase finale dei Mondiali e, con 197 presenze, è a un passo dalle 200 con la Croazia: solo Messi, fermo a 198, potrebbe anticiparlo.

  • Edin Dzeko Bosnia & Herzegovina 2026Getty Images

    Edin Dzeko (Bosnia-Erzegovina)

    A differenza di Messi, Ronaldo e Modric, Edin Dzeko avrebbe potuto pensare che la sua avventura mondiale fosse finita, vista la difficoltà della Bosnia-Erzegovina a qualificarsi dopo l’unica partecipazione nel 2014. Invece, ha contagiato di nuovo i compagni di entusiasmo e, dopo aver battuto l’Italia negli spareggi UEFA, scenderà in campo a 40 anni in Nord America.

    Vicino alle 150 presenze in nazionale, con più di 70 gol all’attivo, Dzeko ha dimostrato di essere ancora pericoloso sotto porta da quando, a gennaio, ha contribuito alla promozione dello Schalke in Bundesliga. Ex attaccante di Manchester City e Inter, non ha giocato tutti i tornei che la sua carriera meriterebbe, perciò sarà bello vederlo congedarsi sul palcoscenico più grande.

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  • Son Heung Min South Korea(C)Getty Images

    Son Heung-min (Corea del Sud)

    Questi potrebbero essere gli ultimi Mondiali per molti grandi campioni, e la Corea del Sud rischia di perderne uno: Son Heung-min, che potrebbe lasciare la Nazionale dopo il 2026.

    Compirà 34 anni a luglio e ha più tempo di altri, ma essere capitano e sostenere le aspettative di una nazione ossessionata dal calcio è un peso. Dopo il passaggio al LAFC in MLS, potrebbe sentire di aver dato tutto alla Corea e, una volta finito il torneo, dirà addio.

  • Mohamed Salah Egypt 2026Getty Images

    Mohamed Salah (Egitto)

    Poche settimane più vecchio di Son, e come lui in lizza per il titolo di miglior calciatore della storia del proprio Paese, Mohamed Salah ha portato l’Egitto sulle spalle per anni. Ora può contare su una rosa migliore, guidata da Omar Marmoush del Manchester City, ma i Faraoni guarderanno ancora a lui per ispirazione in Nord America, nonostante il suo rendimento con il Liverpool sia calato negli ultimi 12 mesi.

    La sua unica altra partecipazione, nel 2018, fu condizionata da un infortunio alla spalla nella finale di Champions; ora, per lasciare il segno e rafforzare la propria legacy, deve brillare in questo torneo.

    Con un probabile trasferimento in Arabia Saudita dopo l'addio ad Anfield, è probabile che nei prossimi anni riduca il suo impegno. Chiedersi se continuerà in nazionale dopo quest'estate potrebbe quindi sembrare un'illusione.

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  • Sadio Mane Senegal 2026Getty Images

    Sadio Mané (Senegal)

    Sadio Mané, 34 anni, è stato fondamentale per il Senegal negli ultimi dieci anni. Questo potrebbe essere il suo ultimo Mondiale.

    Ex ala di Liverpool e Bayern Monaco, ha trasformato il rigore che ha dato al Senegal la prima Coppa d'Africa nel 2021 e ha guidato i Leoni di Teranga a due qualificazioni mondiali di fila, pur dovendo saltare l'edizione 2022 per infortunio.

    Passato all’Al-Nassr, è meno sotto i riflettori europei ma resta il capitano. Con talenti come Ismaila Sarr e Illiman Ndiaye, la sua guida può portare il Senegal lontano nel 2026.

  • Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images

    Riyad Mahrez (Algeria)

    Riyad Mahrez, ultimo del trio di campioni africani vincitori di Champions e Premier, resta tra i più talentuosi del continente. A 35 anni i suoi dribbling fulminanti e il primo tocco ipnotico stupiscono ancora tifosi e compagni, e tutti concordano che meriti un addio eroico dalla scena internazionale.

    Ha giocato una sola partita ai Mondiali, nel 2014, perché l’Algeria non si è più qualificata. Quest’estate avrà finalmente l’occasione di brillare sulla scena mondiale, chiudendo poi la carriera in Arabia Saudita con l’Al-Ahli.

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  • Kevin De Bruyne Belgium 2026Getty Images

    Kevin De Bruyne (Belgio)

    L'ex compagno di squadra di Mahrez al Manchester City, Kevin De Bruyne, ha vissuto una stagione d'esordio al Napoli segnata dagli infortuni dopo aver lasciato l'Etihad Stadium, e si teme che il fisico del centrocampista possa non reggere più, dato che a fine mese compirà 35 anni.

    Quando è in forma resta uno dei centrocampisti più completi al mondo e crede di poter ispirare il Belgio un’ultima volta, con gli ultimi rappresentanti della “Generazione d’Oro” alla ricerca della gloria.

    La squadra di Rudi Garcia è in transizione, ma De Bruyne resta l’uomo chiave: un suo passaggio o un tiro dalla distanza possono ancora spezzare le difese. Se resterà in forma, i Diavoli Rossi potrebbero essere la sorpresa dell’estate.

  • Virgil van Dijk Netherlands 2026Getty Images

    Virgil van Dijk (Paesi Bassi)

    Virgil van Dijk migliora con gli anni. Compirà 35 anni durante i Mondiali, ma resterà cruciale per i Paesi Bassi.

    Il difensore veterano è stato la pietra angolare del Liverpool, diventato una delle squadre più temute d'Europa: alcuni attaccanti avversari evitano persino di sfidarlo in uno contro uno per non sfigurare. 

    La scorsa stagione non è stata la sua migliore e qualcuno a Liverpool teme che abbia perso smalto e velocità. I tifosi olandesi sperano però di vederlo al meglio in quella che sarà probabilmente la sua ultima Coppa del Mondo.


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  • James Rodriguez Colombia 2026Getty Images

    James Rodríguez (Colombia)

    Protagonista dei Mondiali 2014, James Rodríguez compirà 35 anni a luglio, ma per i tifosi colombiani la sua presenza in Nord America è fondamentale. Dopo aver incantato il mondo con una delle prestazioni individuali più iconiche di quel torneo, che gli valse il trasferimento al Real Madrid, James ha spesso faticato a mantenere la forma fisica. 

    Gli infortuni hanno costellato la sua carriera, portandolo a brevi esperienze in club – l’ultima con il Minnesota United in MLS – per mantenersi in forma e concentrare le energie sulle gare della nazionale.

    Dovendo molto ai Mondiali, James merita un ultimo atto sul palcoscenico più grande.


  • Neymar Brazil 2026Getty Images

    Neymar (Brasile)

    Il percorso di Neymar verso i Mondiali 2026 è stato lungo: il Brasile esordirà tra una settimana. Il recordman di gol della Seleção era fermo da ottobre 2023 per la rottura del legamento crociato anteriore, e con Carlo Ancelotti che lo ignorava dal suo arrivo in panchina a settembre, il sogno di un ultimo Mondiale sembrava svanito.

    Poi, per gli infortuni di altri attaccanti, Ancelotti lo ha convocato all’ultimo momento, scatenando la festa dei tifosi. Ma prima di affidargli un ruolo in Nord America dovrà dimostrare di essere in forma, nonostante l’ennesimo infortunio subito pochi giorni dopo la chiamata.

    Il suo fisico è ormai logoro e pensare di vederlo in campo nel 2030 sembra utopico. Questa, dunque, è l’ultima chance per conquistare la sesta stella.

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  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Harry Kane?... (Inghilterra)

    Harry Kane è al culmine della carriera. A 32 anni resta uno dei finalizzatori più letali d’Europa: nella scorsa stagione ha segnato oltre 60 gol con il Bayern Monaco ed è il capocannoniere record della Nazionale inglese.

    Potrebbe giocare fino al Mondiale 2030, e i tifosi dei Tre Leoni lo sperano. Ma gli Europei 2028 in casa potrebbero essere il momento ideale per chiudere la sua carriera in Nazionale.

    Essendo un torneo casalingo, potrebbe trattarsi anche dell’ultima Coppa del Mondo per Jordan Pickford, John Stones e forse Marcus Rashford, per i quali chiudere la carriera in nazionale davanti ai propri tifosi sarebbe un’uscita di scena ideale.