"The Last Dance": Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e le stelle veterane pronte a disputare la loro ultima Coppa del Mondo nel 2026

Poche settimane più vecchio di Son, e come lui in lizza per il titolo di miglior calciatore della storia del proprio Paese, Mohamed Salah ha portato l’Egitto sulle spalle per anni. Ora può contare su una rosa migliore, guidata da Omar Marmoush del Manchester City, ma i Faraoni guarderanno ancora a lui per ispirazione in Nord America, nonostante il suo rendimento con il Liverpool sia calato negli ultimi 12 mesi.
La sua unica altra partecipazione, nel 2018, fu condizionata da un infortunio alla spalla nella finale di Champions; ora, per lasciare il segno e rafforzare la propria legacy, deve brillare in questo torneo.
Con un probabile trasferimento in Arabia Saudita dopo l'addio ad Anfield, è probabile che nei prossimi anni riduca il suo impegno. Chiedersi se continuerà in nazionale dopo quest'estate potrebbe quindi sembrare un'illusione.