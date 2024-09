The Guardian - Stagione finita per Rodri, il Manchester City guarda in Italia: c’è Ricci nel mirino

Secondo quanto riportato da The Guardian, il Manchester City ha messo Ricci in cima alla sua lista: sarebbe il sostituto di Rodri.

Quella che sta vivendo Samuele Ricci è probabilmente la stagione della definitiva consacrazione.

Considerato già da tempo uno dei migliori centrocampisti della Serie A, è entrato a far parte in pianta stabile del giro della Nazionale maggiore guidata da Luciano Spalletti e, nelle ultime due uscite in Nations League contro Francia e Israele, ha giocato un ruolo decisivo nel cuore della mediana Azzurra.

Leader del centrocampo di un Torino che sta facendo benissimo in campionato è oggi un giocatore in costante ascesa e, secondo quanto riportato da The Guardian, il suo rendimento lo ha spinto fino nei radar del Manchester City.