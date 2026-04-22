The Athletic - Stones e il Manchester City si diranno addio a fine stagione: il contratto non sarà rinnovato

Non avrà un'appendice l'avventura di John Stones tra le fila del Manchester City, club con cui ha vinto praticamente tutto sia a livello nazionale che internazionale.

Secondo quanto rivelato da 'The Athletic', le parti hanno deciso di dirsi addio al termine della stagione in corso, quando scadrà ufficialmente il contratto in essere.

Stones è stato uno dei pilastri del Dream Team di Guardiola, ma le ultime stagioni caratterizzate da una lunga serie di problemi fisici hanno accelerato il processo di separazione.