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Stones Manchester CityGetty
Vittorio Rotondaro

The Athletic - Stones e il Manchester City si diranno addio a fine stagione: il contratto non sarà rinnovato

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J. Stones

Il Manchester City e John Stones si saluteranno al termine di questa stagione: dieci anni di successi per il poliedrico giocatore inglese.

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Non avrà un'appendice l'avventura di John Stones tra le fila del Manchester City, club con cui ha vinto praticamente tutto sia a livello nazionale che internazionale.

Secondo quanto rivelato da 'The Athletic', le parti hanno deciso di dirsi addio al termine della stagione in corso, quando scadrà ufficialmente il contratto in essere.

Stones è stato uno dei pilastri del Dream Team di Guardiola, ma le ultime stagioni caratterizzate da una lunga serie di problemi fisici hanno accelerato il processo di separazione.

  • ANNUNCIO IMMINENTE

    Non c'è ancora l'ufficialità del futuro divorzio tra Stones e il Manchester City, che però non tarderà ad arrivare.

    L'annuncio dovrebbe essere noto al pubblico durante la prossima settimana, quando con ogni probabilità entrambe le parti comunicheranno la decisione di separarsi a breve.

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  • STAGIONE DA INCUBO

    Appena quindici le presenze collezionate in questa stagione da Stones, condizionato in particolare dall'infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box tra dicembre e febbraio.

    Questa è soltanto l'ultima annata negativa sotto questo aspetto: nelle ultime cinque, infatti, soltanto in una circostanza è riuscito a chiudere con più di trenta apparizioni all'attivo.

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  • DIECI ANNI DI SUCCESSI

    Pagato 60 milioni (comprensivi di bonus) nell'estate del 2016, Stones è stato uno degli uomini più importanti all'interno del progetto avviato con Pep Guardiola alla guida del Manchester City.

    Ben diciannove i trofei conquistati da Stones con i 'Citizens', tra cui la prima storica Champions League conquistata nel 2023 ai danni dell'Inter in veste di centrocampista durante la finale di Istanbul.

    I titoli potrebbero diventare venti se il Manchester City riuscisse a beffare l'Arsenal, da poco sconfitto per 2-1 e a rischio sorpasso in vetta alla graduatoria della Premier League.

  • QUALE FUTURO PER STONES?

    Stones sarà così uno degli svincolati di lusso che animeranno la sessione estiva del calciomercato, sempre più vicina e pronta a entusiasmarci a suon di innumerevoli colpi.

    Nel frattempo, però, Stones spera di poter prendere parte con l'Inghilterra ai Mondiali nordamericani: nell'ultima tornata di convocazioni ha fatto parte della truppa agli ordini del c.t. Tuchel, andando in panchina nell'amichevole contro l'Uruguay e saltando quella con il Giappone a causa di un infortunio al polpaccio.

    Con i 'Three Lions' Stones ha vissuto entrambe le delusioni agli ultimi due Europei: Inghilterra sconfitta in finale sia nel 2021 dall'Italia che tre anni più tardi dalla Spagna.

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