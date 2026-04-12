Thauvin da sogno al Lens: giocatore del mese della Ligue 1 per 3 volte in una stagione, eguagliati Ibrahimovic, Pastore e Ribery

Chi lo dava sul viale del tramonto, ha dovuto ricredersi.

Florian Thauvin è tornato in patria e si sta regalando una carriera 2.0, trascinando il suo Lens ai vertici alla Ligue 1 e facendogli sognare un titolo che avrebbe del clamoroso.

Lieve la distanza dal PSG capolista, ma soprattutto Les Sang et Or possono contare sulla classe immensa dell'ex Udinese, rientrato Oltralpe per chiudere un cerchio i cui rimpianti - generati proprio da un potenziale per larghi tratti espresso soltanto in parte - appaiono bilanciati dal rendimento super di questa stagione.