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Thauvin Lens 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Thauvin da sogno al Lens: giocatore del mese della Ligue 1 per 3 volte in una stagione, eguagliati Ibrahimovic, Pastore e Ribery

Ligue 1
Lens
F. Thauvin

La stagione super di Florian Thauvin, che sogna un clamoroso titolo col suo Lens, si traduce nell'aver eguagliato Ibra, Pastore e Rivery: nessuno, a parte loro, è stato eletto per 3 volte calciatore del mese nella Ligue 1 in un unico campionato.

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Chi lo dava sul viale del tramonto, ha dovuto ricredersi.

Florian Thauvin è tornato in patria e si sta regalando una carriera 2.0, trascinando il suo Lens ai vertici alla Ligue 1 e facendogli sognare un titolo che avrebbe del clamoroso.

Lieve la distanza dal PSG capolista, ma soprattutto Les Sang et Or possono contare sulla classe immensa dell'ex Udinese, rientrato Oltralpe per chiudere un cerchio i cui rimpianti - generati proprio da un potenziale per larghi tratti espresso soltanto in parte - appaiono bilanciati dal rendimento super di questa stagione.

  • LE STATISTICHE STAGIONALI DI THAUVIN

    Per Thauvin i goal realizzati in stagione sono 10, impreziositi da 7 assist e da un carisma che lo ha portato ad essere eletto in maniera naturale leader tecnico e caratteriale del super Lens di quest'anno.


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  • DA RECORD IN LIGUE 1

    Il recente dato che fa più rumore, megafono dell'exploit del fantasista andato via da Udine la scorsa estate lasciando vibes , è l'aver eguagliato campioni del calibro di Zlatan Ibrahimovic e Franck Ribery, nonché fuoriclasse come Javier Pastore.

    Thauvin, infatti, è diventato il primo dopo di essi ad essere stato nominato calciatore del mese della Ligue 1 per ben 3 volte in un'unica stagione: nessuno, a parte questo magnifico poker di nomi, ha mai ottenuto tale sfilza di riconoscimenti individuali.

    Ribery ci era riuscito nel 2005/2006, Ibra nel 2013/2014, mentre il Flaco nel 2014/2015. Adesso 'Monsieur' Thauvin, letteralmente rinato agli sgoccioli della carriera in una Lens che sfida il PSG grazie al proprio faro.

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  • LENS A CACCIA DEL PSG

    Se il Lens sogna di vincere il campionato lo deve anche e soprattutto a Thauvin, a 33 anni protagonista indiscusso del 2025/2026 giallorosso: la squadra di Pierre Sage - nonostante la sconfitta di Lille nell'ultimo turno di Pasqua - si trova a 4 punti dal primo posto occupato come detto dai parigini, i quali ad ogni modo hanno giocato una gara in meno.

    Una missione molto difficile, ma il calcio ha insegnato che nulla è impossibile. Soprattutto se nel motore hai uno come l'ex OM.


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