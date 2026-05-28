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Bologna FC 1909 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Testa a testa tra Italiano e Allegri: è corsa a due per la panchina del Napoli

Serie A
Napoli

Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri sono i due allenatori in corsa per raccogliere l'eredità di Conte al Napoli.

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Si è chiuso dopo due anni scanditi dalla conquista di uno Scudetto e una Supercoppa Italiana l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Il club partenopeo è ora chiamato alla difficile decisione di scegliere un sostituto all'altezza e, dopo aver valutato diversi profili, la sensazione è quella che in corsa siano rimasti solo due tecnici: Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri.

Due allenatori molto diversi tra loro e che dunque, per motivi differenti, potrebbero rivelarsi una scelta vincente. Da un lato c'è infatti un tecnico ormai pronto al salto definitivo che gli consenta di confrontarsi con i palcoscenici più importanti, dall'altro uno che invece di esperienza ad altissimi livelli ne ha già accumulata tantissima, ma che è reduce da un'annata estremamente deludente.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Italiano e Allegri sono i protagonisti di un vero e proprio testa a testa che decreterà quale sarà la prossima guida tecnica del Napoli.

  • DUE VECCHI PALLINI

    Sia Vincenzo Italiano che Massimiliano Allegri sono due vecchi pallini di Aurelio De Laurentiis.

    Il primo è stato accostato al Napoli con forza già in passato, tanto che sembrava l'erede designato a raccogliere l'eredità di Luciano Spalletti dopo la conquista del terzo storico Scudetto.

    Italiano poi rimase alla Fiorentina, con il club partenopeo che andò su Rudi Garcia, ma la stima è rimasta ovviamente intatta.

    Anche Allegri è stato più volte accostato al Napoli, ma le strade non si sono mai incrociate. Oggi, dopo l'esonero deciso dal Milan, il discorso si è fatto decisamente più in discesa, ma proprio l'ultima deludente annata in rossonero, culminata con la mancata qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe non rappresentare un punto a favore.

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  • Vincenzo Italiano Bologna 2025-2026Getty Images

    ITALIANO INCONTRA IL BOLOGNA

    Nel corso delle prossime ore andrà in scena l'incontro tra Vincenzo Italiano e il Bologna.

    Un summit per spiegare quali saranno gli obiettivi per la prossima stagione e le linee da seguire in sede di calciomercato. Per Italiano approdare al Napoli vorrebbe ovviamente dire fare quel salto di qualità a lungo atteso, ma è anche molto legato al Bologna.

    Il club felsineo non ha preso benissimo l'incontro tra il suo allenatore e De Laurentiis, ma è pronto a chiudere la vicenda e a prolungare il rapporto.

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  • Massimiliano AllegriGetty Images

    ALLEGRI ANCORA IN CORSA

    Sebbene Italiano abbia già aperto al triennale prospettato dal Napoli, Allegri resta ancora pienamente in corsa.

    Deve ancora trovare un accordo per liberarsi definitivamente dal Milan, ma proprio il club partenopeo potrebbe rappresentare la strada migliore per prendersi una rivincita dopo una stagione molto complicata.

  • PROFILI DIVERSI

    Aurelio De Laurentiis è chiamato a scegliere tra due allenatori molto diversi tra loro.

    Allegri rappresenterebbe la continuità in termini di esperienza ad alti livelli e abitudine a competere per lo Scudetto, Italiano è invece l'allenatore pronto al grande salto e capace di infiammare con il suo calcio decisamente più propositivo.

    I prossimi giorni diranno di più sul testa a testa in atto e una decisione definitiva potrebbe anche arrivare in tempi molto brevi.

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