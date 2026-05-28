Testa a testa tra Italiano e Allegri: è corsa a due per la panchina del Napoli

Si è chiuso dopo due anni scanditi dalla conquista di uno Scudetto e una Supercoppa Italiana l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Il club partenopeo è ora chiamato alla difficile decisione di scegliere un sostituto all'altezza e, dopo aver valutato diversi profili, la sensazione è quella che in corsa siano rimasti solo due tecnici: Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri.

Due allenatori molto diversi tra loro e che dunque, per motivi differenti, potrebbero rivelarsi una scelta vincente. Da un lato c'è infatti un tecnico ormai pronto al salto definitivo che gli consenta di confrontarsi con i palcoscenici più importanti, dall'altro uno che invece di esperienza ad altissimi livelli ne ha già accumulata tantissima, ma che è reduce da un'annata estremamente deludente.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Italiano e Allegri sono i protagonisti di un vero e proprio testa a testa che decreterà quale sarà la prossima guida tecnica del Napoli.