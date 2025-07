Mbangula è solo l'ultimo dei giocatori prodotti dalla Next Gen a generare un profitto per la Juventus: il progetto seconda squadra funziona.

Era l’agosto del 2018 quando la Juventus introdusse, per la prima volta nella storia del calcio italiano, una seconda squadra nel campionato di Serie C.

A poche settimane dall’arrivo di Cristiano Ronaldo nella prima squadra, i bianconeri diedero il via a un progetto rivoluzionario: la nascita della Juventus U23, oggi Next Gen.

Da allora il progetto può essere considerato un successo. Pur non avendo mai centrato la promozione in Serie B, la formazione Under 23 ha prodotto una notevole quantità di talenti.

Alcuni di questi sono stati promossi in prima squadra, altri ceduti per cifre importanti: in pochi anni, la Juventus ha costruito un sistema che ha generato un valore complessivo superiore ai 100 milioni di euro per la rosa principale.