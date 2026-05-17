Tensione prima di Lecco-Catania dei playoff di Serie C: scontri tra tifosi, diversi feriti

Tensione altissima in quel di Lecco a poche ore dal calcio d'inizio di Lecco-Catania, primo atto del secondo turno della fase Nazionale dei playoff di Serie C
Come riportato da Prima Lecco, si sono verificati pesanti scontri al bar Stadio, a Lecco, nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, in vista della partita Lecco-Catania che si disputerà alle 20.45 al Rigamonti-Ceppi.
L'allerta ai soccorsi è scattata attorno alle 17.25: sul posto sono giunte a sirene spiegate due ambulanze della Croce Rossa di Lecco e l’automedica. Allertati anche i Carabinieri e la Questura.