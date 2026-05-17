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Catania Calcio v Novara Calcio - Serie AGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Tensione prima di Lecco-Catania dei playoff di Serie C: scontri tra tifosi, diversi feriti

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Tensione altissima in quel di Lecco a poche ore dal calcio d'inizio di Lecco-Catania, primo atto del secondo turno della fase Nazionale dei playoff di Serie C

Come riportato da Prima Lecco, si sono verificati pesanti scontri al bar Stadio, a Lecco, nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, in vista della partita Lecco-Catania che si disputerà alle 20.45 al Rigamonti-Ceppi.

L'allerta ai soccorsi è scattata attorno alle 17.25: sul posto sono giunte a sirene spiegate due ambulanze della Croce Rossa di Lecco e l’automedica. Allertati anche i Carabinieri e la Questura.


  • TIFOSI AMATI DI SPRANGHE

    Dalle immagini diffuse in rete il tafferuglio scoppiato nel tardo pomeriggio ha coinvolto diverse persone, alcune delle quali armate anche di spranghe.

    Per precauzione, le forze dell’ordine hanno chiuso corso Matteotti al transito all’altezza della rotonda del liceo Grassi. Poco dopo si è verificato un altro scontro violento nei pressi del cimitero di Castello. Anche in questo caso si è mobilitata un’ambulanza.

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  • DIVERSI FERITI

    Non sono ancora chiare le dinamiche alla base degli scontri che avrebbero visto coinvolti dei tifosi del Catania e del Lecco; a rimanere ferite nella rissa che ha coinvolto i tifosi, quattro persone, tra cui un uomo di 34 anni e un 48enne, che sono stati trasportati all’ospedale Manzoni in codice giallo

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