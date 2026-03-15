Tensione Leao-Allegri, il portoghese sostituito in Lazio-Milan: la reazione al cambio e il nervosismo con Pulisic

Una serata da dimenticare per Rafael Leao contro la Lazio, per quello avvenuto in campo in quasi 70 minuti ma anche per la reazione nel momento in cui è stato sostituito.

Il portoghese è uscito infatti molto nervoso, per la sostituzione ma anche per qualche incomprensione con Christian Pulisic poco prima. Massimiliano Allegri ha provato a rasserenarlo ma il tentativo si è scontrato con l'atteggiamento di Leao che si è anche rivolto direttamente al tecnico mostrando il malcontento per il cambio.

Prima di sedersi in panchina ha calciato ripetutamente anche una bottiglietta d'acqua. Di seguito la ricostruzione di quanto successo.