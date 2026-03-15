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Leao Allegri MilanDAZN
Andrea Ajello

Tensione Leao-Allegri, il portoghese sostituito in Lazio-Milan: la reazione al cambio e il nervosismo con Pulisic

Attimi di nervosismo all'Olimpico con protagonista Rafael Leao che non ha preso bene il cambio: Allegri prova a calmarlo inutilmente.

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Una serata da dimenticare per Rafael Leao contro la Lazio, per quello avvenuto in  campo in quasi 70 minuti ma anche per la reazione nel momento in cui è stato sostituito.

Il portoghese è uscito infatti molto nervoso, per la sostituzione ma anche per qualche incomprensione con Christian Pulisic poco prima. Massimiliano Allegri ha provato a rasserenarlo ma il tentativo si è scontrato con l'atteggiamento di Leao che si è anche rivolto direttamente al tecnico mostrando il malcontento per il cambio.

Prima di sedersi in panchina ha calciato ripetutamente anche una bottiglietta d'acqua. Di seguito la ricostruzione di quanto successo.

  • FULLGRUK AL POSTO DI LEAO

    A poco più di 20 minuti dalla fine Allegri ha optato per cambiare il Milan sostituendo anche Leao. Al posto del portoghese il tecnico ha schierato Niklas Fullkrug che è andato a completare il reparto con Pulisic e Nkunku, anche quest'ultimo entrato contemporaneamente al centravanti tedesco. 

    Per Leao una partita decisamente sottotono in cui non è mai riuscito ad essere pericoloso e senza mai davvero entrare nel vivo del gioco.

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  • TENSIONE LEAO-ALLEGRI

    Leao è uscito dal campo molto lentamente nonostante il Milan fosse in svantaggio. Appena uscito dal campo è passato davanti ad Allegri che ha tentato di calmarlo abbracciandolo.

    Niente da fare però perché Leao si è subito distaccato dall'allenatore allontanandosi con una frase molto chiara come raccontato da DAZN: "Mister lasciami su, mancano 20 minuti". 

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  • LEAO NERVOSO CON PULISIC

    Leao si era già innervosito nei minuti precedenti al cambio e in particolare con Pulisic.

    Il portoghese infatti non ha gradito alcune giocate del compagno; soprattutto perché lo statunitense non lo aveva servito più di una volta in occasione di movimenti in profondità che aveva fatto. 

    E il 10 rossonero anche a gesti lo ha fatto presente a Pulisic. 

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