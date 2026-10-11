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Yerry Mina CagliariGetty Images
Lelio Donato

Tensione in Cagliari-Juventus, i bianconeri accusano Yerri Mina di provocazioni: Spalletti lo aspetta prima dell'intervallo

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Cagliari vs Juventus
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Grande nervosismo durante Cagliari-Juventus con molti giocatori bianconeri irritati dall'atteggiamento di Yerri Mina. E anche Luciano Spalletti protesta col difensore colombiano.

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Non sono mancati momenti di tensione durante Cagliari-Juventus.

Protagonista, ancora una volta, Yerri Mina che è stato accusato da molti giocatori bianconeri e anche dal tecnico Luciano Spalletti.

In particolare l'allenatore della Juventus ha atteso il difensore prima dell'intervallo per rimproverarlo.

Ma cosa è accaduto esattamente tra Mina e Spalletti? Di cosa si lamentava la Juventus?

  • LE REAZIONI DI DOUGLAS LUIZ E SARR

    Durante il primo tempo di Cagliari-Juventus, come spesso accade, Yerri Mina si è lasciato andare ad alcuni atteggiamenti un po' sopra le righe.

    Il difensore, ad esempio, ha irriso McKennie che tentava di recuperare un pallone. Ma in quel caso il texano non ha reagito, a differenza di altri compagni.

    Douglas Luiz, ad esempio, ha spintonato Mina passandogli accanto dopo un'azione sfumata. Lo stesso ha fatto Sarr dopo che Mina aveva esultato vistosamente sotto i suoi occhi per una rimessa dal fondo guadagnata.

    L'arbitro Marcenaro ha preferito sorvolare entrambe le volte senza estrarre cartellini.

  • LA RABBIA DI SPALLETTI

    Già a bordocampo Luciano Spalletti si è reso conto del comportamento di Yerri Mina e, come riportato da 'DAZN', lo ha segnalato ripetutamente al quarto uomo.

    Poi, al termine del primo tempo, lo stesso allenatore bianconero avrebbe atteso il difensore del Cagliari indicandolo probabilmente nel tentativo di rimproverarlo per il suo atteggiamento.

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