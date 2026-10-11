Tensione in Cagliari-Juventus, i bianconeri accusano Yerri Mina di provocazioni: Spalletti lo aspetta prima dell'intervallo

Durante il primo tempo di Cagliari-Juventus, come spesso accade, Yerri Mina si è lasciato andare ad alcuni atteggiamenti un po' sopra le righe.

Il difensore, ad esempio, ha irriso McKennie che tentava di recuperare un pallone. Ma in quel caso il texano non ha reagito, a differenza di altri compagni.

Douglas Luiz, ad esempio, ha spintonato Mina passandogli accanto dopo un'azione sfumata. Lo stesso ha fatto Sarr dopo che Mina aveva esultato vistosamente sotto i suoi occhi per una rimessa dal fondo guadagnata.

L'arbitro Marcenaro ha preferito sorvolare entrambe le volte senza estrarre cartellini.