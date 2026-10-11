Tensione in Cagliari-Juventus, i bianconeri accusano Yerri Mina di provocazioni: Spalletti lo aspetta prima dell'intervallo

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Non sono mancati momenti di tensione durante Cagliari-Juventus.
Protagonista, ancora una volta, Yerri Mina che è stato accusato da molti giocatori bianconeri e anche dal tecnico Luciano Spalletti.
In particolare l'allenatore della Juventus ha atteso il difensore prima dell'intervallo per rimproverarlo.
Ma cosa è accaduto esattamente tra Mina e Spalletti? Di cosa si lamentava la Juventus?