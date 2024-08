Tempo effettivo, Var a chiamata e non solo: Italia pronta a sperimentare le innovazioni del calcio

Il presidente federale Gravina ha confermato la disponibilità dell’Italia a sperimentare le ultime innovazioni: dal tempo effettivo al Var a chiamata.

L’Italia come apripista nella sperimentazione di alcune novità che potrebbero cambiare il calcio in un futuro nemmeno poi così lontano.

Ad annunciarlo è stato direttamente il presidente della Figc Gabriele Gravina, che nei giorni scorsi ha scritto all’IFAB, l’organo internazionale deputato a modificare le regole del calcio, per ribadire la disponibilità del calcio italiano a sperimentare alcune innovazioni.

“Vogliamo dare il nostro contributo per migliorare il calcio allo scopo di rendere il gioco sempre più attrattivo e spettacolare, soprattutto per i giovani. Sappiamo che il percorso verso l’innovazione deve essere condiviso e poi realizzato, ma se non si comincia non si arriverà mai a modificare lo status quo”, ha affermato Gravina.

Ma quali sarebbero le principali innovazioni che l’Italia sarebbe disponibile a sperimentare? Conosciamole insieme.