Ted Lasso 4 ci sarà? Le ultime sull'uscita della quarta stagione e le parole di Jason Sudeikis: "Allenerà una squadra femminile"

L'attore protagonista della serie conferma che è iniziata la scrittura della quarta stagione: Ted Lasso non allenerà più una squadra maschile.

Ted Lasso 4 ci sarà? In tanti, dopo il successo planetario riscosso dalla serie nelle prime tre stagioni, si sono posti la domanda: si andrà avanti anche con la quarta?

La risposta, inizialmente, era "no". Nel senso che Ted Lasso è stato pensato per una durata di tre stagioni, nelle quali il coach statunitense arriva in Inghilterra per guidare il piccolo Richmond e, tra avventure in campo e personali, lo porta ai vertici del calcio britannico.

Ma evidentemente tutto è cambiato con il passare delle settimane e dei mesi. Ed è stato lo stesso Jason Sudeikis, l'attore che nella serie di Apple TV+ interpreta il personaggio di Ted Lasso, a confermarlo.