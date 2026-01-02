Il tecnico dell'Espanyol infiamma il derby col Barcellona: "Se l'arbitro dovesse favorirci, per lui sarebbe meglio lasciare la Catalogna"

"Non vogliamo prediche. Naturalmente i tifosi si faranno sentire: di certo non verranno con mazzi di rose, ma questo fa parte del calcio. Al 'Camp Nou' ci cantavano "Retrocessione" ma non era un problema, fa tutto parte della rivalità. I tifosi dovranno mantenere la calma ma non vogliamo lezioni di comportamento. Ricordate quando Luis Figo è tornato al 'Camp Nou'? Loro non sono in grado di fare prediche a nessuno. La nostra tifoseria si comporterà bene e la partita sarà solo calcio, niente di più".