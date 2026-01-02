Il tecnico dell'Espanyol infiamma il derby col Barcellona: "Se l'arbitro dovesse favorirci, per lui sarebbe meglio lasciare la Catalogna"

Il 2026 comincia col botto per l'Espanyol, atteso da una sfida che definire 'sentita' è un eufemismo: i biancazzurri ospiteranno il Barcellona nel derby della Catalogna.
Incrocio intriso in una rivalità accesissima tra le due tifoserie, come spiegato durante la conferenza stampa della vigilia da Manolo Gonzalez.
L'allenatore dell'Espanyol, in particolare, si è soffermato sulla decisione di affidare la direzione della gara all'arbitro catalano Victor Garcia Verdura: una scelta, a suo dire, non azzeccata.