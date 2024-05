Tchaouna alla Lazio, è fatta: cifre e dettagli dell'operazione con la Salernitana

I biancocelesti sono pronti ad ufficializzare il primo rinforzo per la stagione 2024/25: arriva l'esterno offensivo di proprietà dei campani.

La Lazio è ormai pronta a chiudere per il primo colpo della stagione 2024/25. Come riferito da Sky, infatti, il club capitolino è ad un passo dall'ingaggio di Loum Tchaouna.

La trattativa con la Salernitana, proprietaria del cartellino dell'esterno offensivo francese, era ormai avviata da diverse settimane e proprio in queste ore è arrivata l'accelerata decisiva.

Il classe 2003 si trasferirà dunque in biancoceleste non appena verranno ultimati gli ultimi dettagli tra i due club. Per la Lazio arriva un rinforzo di qualità e prospettiva nel pacchetto avanzato che l'anno prossimo dovrà fare a meno di Felipe Anderson.